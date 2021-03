3:20 | 31.03.2021

Business Wire News: ABLIC bringt mit der ‘S-5701 B-Serie’ einen TMR-Sensor-IC auf den Markt, der wesentlich robuster, kompakter und langlebiger als ein Reedschalter ist.



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Kleiner Magnetsensor-IC mit einem extrem niedrigen Stromverbrauch von nur 160 nA und einer hohen magnetischen Empfindlichkeit TOKIO --(BUSINESS WIRE)--31.03.2021-- ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden 'ABLIC') hat heute den oberflächenmontierbaren TMR-Sensor-IC (Tunnel Magneto Resistance) 'S-5701 B' vorgestellt, einen Magnetsensor-IC mit einem sehr niedrigen Betriebsstrom von nur 160 nA, hoher magnetischer Empfindlichkeit und langer Lebensdauer. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210330005530/ de/ TMR-Sensor-IC, S-5701 B-Serie (Graphic: Business Wire) TMR-Sensor-IC, S-5701 B-Serie (Graphic: Business Wire) Im Gegensatz zu anderen MR-Sensor-ICs wie anisotropen magnetoresistiven (Anisotropic Magneto Resistive, AMR) oder riesigen magnetoresistiven Sensor-ICs (Giant Magneto Resistive, GMR) zeichnet sich der TMR-Sensor-IC 'S-5701 B' durch eine hohe Empfindlichkeit und einen extrem niedrigen Stromverbrauch aus und ist mit seiner innovativen Technologie deshalb ein passenderer Ersatz für herkömmliche Reedschalter. [TMR-Sensor-IC Vorteile, die Reedschalter Limitierungen lösen] Reedschalter Limitierungen TMR-Sensor-IC Vorteile Mechanische Kontakte im Glasgehäuse IC im vergossenen Kunststoffgehäuse sehr sehr anfällig für Vibrationen und robust und viel widerstandsfähiger gegen Stöße, leicht zerbrechlich Vibrationen und Stöße Mehr Lötaufwand beim Bestücken auf Weniger Lötprozesse erforderlich, da er Leiterplatten zusammen mit anderen Bauteilen gelötet werden kann Mindestgröße der Sensor-Magnete für Ungefähr 1/10 der Größe eines normalen die Funktion erforderlich Reedschalters Stromfluss bei eingeschaltetem Sensor Zustandsunabhängiger Stromverbrauch im verringert die Batterielebensdauer Nano-Ampere-Bereich verlängert die signifikant Batterielebensdauer erheblich ABLIC hat mit der TMR-Sensor-Serie 'S-5701 B' ein neues Produkt zum Detektieren von horizontalen Magnetfeldern in die 'Small, Smart and Simple'-Produktpalette aufgenommen. Dadurch können wir neue Kunden unterstützen, die einen robusten Ersatz für Reedschalter suchen. [Hauptmerkmale der S-5701 B-Serie] 1. Durchschnittlicher Betriebsstrom bei 3,3 V Versorgungsspannung: 160 nA Das entspricht etwa 1/6 des Stromverbrauchs eines regulären AMR-Sensor-IC. 2. Betriebsspannungsbereich: 1,7 bis 5,5 V, Betriebstemperaturbereich: -40 bis +125 °C

3. Sehr flaches TSOT-23-3S-Gehäuse

4. Produkte mit hoher magnetischer Empfindlichkeit (B[OP] = 1,0 mT ) verfügbar [Anwendungsbereiche] * Ersatz für Reedschalter [Anwendungsbeispiele] * Fensteröffnungs-/Schließsensoren, elektronische Schlüssel, Rauchmelder * Gaszähler, Wasserzähler, intelligente Zähler [Produktdetails der S-5701 B-Serie] https://hub.ablic.com/en/products/s-5701 [Website] https://www.ablic.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210330005530/de/ Kontakt:

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com

https://hub.ablic.com/en/pr-inquiry?rf=support



