MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der weltweit niedrigste (*1) Eigenstromverbrauch, die hohe Spannungsfestigkeit und die Highspeed- Spannungsüberwachung ermöglichen den Bau von sehr stromsparenden Kfz-Steuergeräten CHIBA, Japan --(BUSINESS WIRE)--27.03.2020-- ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba) hat heute die LDO-Spannungsregler-Serien S-19310/S-19315/S-19316 mit integrierter Spannungsüberwachung für die Automobilindustrie auf den Markt gebracht. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005828/ de/ S-19310/S-19315/S-19316 Series (Graphic: Business Wire) S-19310/S-19315/S-19316 Series (Graphic: Business Wire) Die S-19310/S-19315/S-19316-Serien vereinen die Spannungsregler- und Spannungsüberwachungsfunktion auf einem einzelnen Chip (IC) und eignen sich sowohl auf Grund des weltweit niedrigsten (*1) Eigenstromverbrauchs als auch ihres extrem niedrigen Standby-Stroms ideal zur Stromversorgung von stromsparenden Timer-ICs. Die Ausgangsspannung konventioneller Universal-LDO-Spannungsregler steigt bei hohen Temperaturen und geringer Last an, wodurch ausgangsseitig angeschlossene Bauteile beschädigt werden können. Die S-19310/S-19315/S-19316-Serien verhindern diesen Spannungsanstieg und ermöglichen damit sowohl den sicheren Betrieb von unter anderem stromsparenden Timer-ICs als auch einen sehr niedrigen Stromverbrauch des Gesamtsystem. Der S-19310 überwacht die Ausgangsspannung des eingebauten Spannungsreglers, der S-19315 überwacht die Spannung der an den SENSE-Pin angeschlossenen Einheit und der S-19316 überwacht die Eingangsspannung des eingebauten Spannungsreglers. Detektions- und Freigabespannung können unabhängig voneinander innerhalb eines bestimmten Bereichs eingestellt werden. Dadurch ist eine anwendungsspezifische Optimierung der Spannungsüberwachungsfunktion jederzeit möglich. Die Serien erfüllen den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und den AEC (Automotive Electronics Council) -Q100-Qualitätsstandard Klasse 1. (*1) Basierend auf unseren Untersuchungen Stand März 2020. [Haupteigenschaften] 1. Weltweit niedrigster Stromverbrauch!! 2. Die ideale Produktreihe für jede Überwachungsanforderung kann jetzt ausgewählt werden.

3. Detektionsspannung und Freigabespannung können unabhängig voneinander eingestellt werden

4. SENSE-Pin mit hoher Spannungsfestigkeit ermöglicht den direkten Anschluss an eine Batterie

5. Hohe Spannungsfestigkeit und eine schnelle Spannungsdetektion ermöglichen die Erfassung von Spannungsanomalien 6. Automotive-Güteklasse

Drei-Temperaturen-Test (Nieder-, Normal- und Hochtemperatur) erfolgreich durchgeführt, AEC-Q100- und PPAP-fähig. [Anwendungsbeispiele] * Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Batteriemanagementsysteme, Türsensoren und andere Anwendungen, die bei geparktem Fahrzeug (Motor ausgeschaltet) nur kurzzeitig aktiv sind * Messgeräte, Navigationssysteme, Telematik-Steuergeräte und andere Zeitmanagementsysteme [Details der Serie S-19310/S-19315/S-19316] S-19310 Serie: https://hub.ablic.com/en/products/s-19310 S-19315/S-19316 Serie: https://hub.ablic.com/en/products/s-19315-19316 [Website] https://www.ablic.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200326005828/de/ Kontakt:

