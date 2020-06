3:10 | 24.06.2020

Business Wire News: ABLIC präsentiert die S-576Z R-Serie von ZCL(TM)-Hall-Effekt-ICs für Infrastrukturanlagen



24.06.2020 / 03:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der branchenweit einzige oberflächenmontierte Hall-Effekt-IC, der bei Temperaturen bis zu -50°C zuverlässig betrieben werden kann Ideal für bürstenlose Gleichstrommotoren in 5G-Basisstationsantennen und Außeninstallationen Tokio --(BUSINESS WIRE)--24.06.2020-- ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Mitano-ku, Tokio; im Folgenden 'ABLIC') hat heute die Hall-Effekt-ICs der Serie S-576Z R für Infrastrukturanlagen auf den Markt gebracht. Als Hall-Effekt-IC (magnetischer Sensor) verwendet die S-576Z R-Serie die im Oktober 2018 eingeführte, innovative und weltweit erste (*2) ZCL(TM)-Detektionstechnologie von ABLIC mit der Schwankungen beim Ausgangssignal-Timing minimiert werden können, um dadurch die Stabilität von Gleichstrommotorsteuerungen erheblich zu verbessern. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005005/ de/ S-576Z R Series (Graphic: Business Wire) S-576Z R Series (Graphic: Business Wire) Die S-576Z R-Serie erweitert den Betriebstemperaturbereich der bisher veröffentlichten Hall-Effekt-ICs von ABLIC für den Industriebereich erheblich. Diese Serie ermöglicht einen stabilen Betrieb unter extremen Temperaturbedingungen von -50°C bis +150°C, wodurch zum Beispiel ein Motor unter sengendem direktem Sonnenlicht betrieben werden kann. Als branchenweit (*3) einziger Hall-Effekt-IC für bürstenlose Gleichstrommotoren zur Oberflächenmontage, der einen Betrieb bis zu Temperaturen von -50°C garantiert, ist er auch für den Einsatz in sehr kalten Klimazonen geeignet. (*1) ZCL: Abkürzung für Zero Crossing Latch. (*2) (*3) Basierend auf unseren Untersuchungen vom Mai 2020. [Haupteigenschaften] 1. Der weite Betriebstemperaturbereich ermöglicht den Einsatz bei extremen Temperaturen

(-50°C bis +150°C)

2. Der ZCL(TM) Hall-Effekt-IC verwendet eine innovative Detektionsmethode, die sich sowohl von unipolarer als auch bipolarer Detektion unterscheidet 3. Eigenschaften, die für den Einsatz in Motoren erforderlich sind * Der große Betriebsspannungsbereich verspricht eine stabile Sensorsignalausgabe.

* Fortschrittliche Maßnahmen gegen statische Elektrizität gewährleisten die Haltbarkeit unter rauen Motoraufbau- und Montageumgebungen. * Ein integrierter Pull-up-Widerstand (optionales Produkt) ist ideal zur Reduzierung von Unterschieden in der Anstiegs- und Abfallverzögerungszeit des Sensorsignalausgangs. [Anwendungsbeispiele] * Infrastrukturanlagen für den Außenbereich (Antennen von Mobilfunk-Basisstationen, Außeninstallationen von elektrischen Ventilantrieben)

* Bewegliche Überwachungskameras, Gefrierschrankventilatoren, Schneemobile und andere Schneemaschinen [Einführung in die ZCL(TM)-Technologie] https://hub.ablic.com/en/products/zcl [Produktdetails der S-576Z R-Serie]

https://hub.ablic.com/en/products/s-576z-r [Website]

https://www.ablic.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200623005005/de/ Kontakt:

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com

https://krs.bz/ablic/m/pr_inquiry_en



