MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. - Bietet Temperaturschutz, Lade- und Entladekontrollfunktionen mit einem hohen Sicherheitsstandard sowie einen sensationell niedrigen Stromverbrauch - TOKIO --(BUSINESS WIRE)--28.07.2020-- ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptverwaltung: Minato-ku, Tokio; nachfolgend 'ABLIC' genannt) hat heute die S-82D1A-Serie zur Überwachung von einzelligen (1S) Lithium-Ionen-Batterien herausgebracht. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005845/ de/ S-82D1A-Serie (Graphic: Business Wire) S-82D1A-Serie (Graphic: Business Wire) Die neue Serie bietet neben den grundlegenden Schutzfunktionen vor Überladung, Tiefenentladung und Überstrom auch (1) einen Temperaturschutz zur Überwachung von Temperaturänderungen, um den Aufbau von Batterieschaltungen mit noch größerer Sicherheit zu ermöglichen. Des Weiteren (2) kann über einen separaten Signaleingang (CTL) das Laden und Entladen der Batterie durch ein externes Signal erlaubt oder verhindert werden. (3) Dank einer mit ±15 mV hohen Genauigkeit bei der Überladungserkennung und einem sehr geringen Eigenstrombedarf von max. 5 µA trotz hoher Funktionalität zählt die S-82D1A-Serie zu den Top-Performern der Branche. [Haupteigenschaften]

1. Der IC ist rauschunempfindlich und bietet eine Temperaturschutzfunktion zur Überwachung von vier Temperaturen.

2. Ein externer Signaleingang ermöglicht die Lade- und Entladesteuerung. 3. Genauigkeit bei der Überladungserkennung: ±15 mV; sehr geringer Eigenstrombedarf von max. 5 Α¼A trotz hoher Funktionalität [Anwendungen]

* Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien, wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterien [Anwendungsbeispiele]

Smartphone, Smartwatch, Headset, Tablet, Datenbrille, Fitness-Tracker, Rasierer [Produktdetails zur Serie S-82D1A]

https://www.ablic.com/en/semicon/datasheets/power-management-ic/ lithium-ion-battery-protection-ic/s-82d1a/ [Website]

https://www.ablic.com/ ABLIC Inc. ist seit dem 30. April 2020 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von MinebeaMitsumi Inc. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200727005845/de/ Kontakt:

ABLIC Inc.

Masae Onuma

pr@ablic.com

https://krs.bz/ablic/m/pr_inquiry_en



