9:10 | 09.12.2020

Business Wire News: ADVA und Advantech vereinfachen die uCPE-Einführung durch Fernzugriff auf virtuelle Testumgebung



09.12.2020 / 09:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Zusammenfassung: * Netzbetreiber, die SD-WAN-, Sicherheits- und Enterprise-Funktionen der Netzabschlusstechnik aus der Ferne prüfen sollen, stehen vor logistischen Herausforderungen

* Das uCPE-Testportal von ADVA und Advantech bietet eine virtuelle Umgebung für die Evaluierung von SD-WAN- und Sicherheitslösungen * Initiative vereinfacht die Netzintegration und beschleunigt die Einführung von uCPE-Lösungen MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--09.12.2020-- ADVA (FWB: ADV) und Advantech (TWSE: 2395.TW) kündigten heute eine gemeinsame Testportalinitiative zur Fernevaluierung von SD-WAN- und Sicherheitslösungen für universell einsetzbare Netzabschlusstechnik (universal Customer Premise Equipment, uCPE) an. Basierend auf ADVAs Ensemble NFV-Suite (Network Functions Virtualization) und der Netzabschlusstechnik von Advantech ermöglicht die gemeinsame Testumgebung einen offenen Zugang zu einer breiten Palette von vorintegrierten SD-WAN- und uCPE-Plattformen. Damit können Ingenieure und Netzarchitekten neue Netzfunktionen mittels Fernzugriff einfach und schnell testen. Die Initiative vereinfacht Anbietern von Kommunikationsdiensten das Management von Software-Lizenzen und eliminiert die Notwendigkeit, Geräte an unterschiedliche Standorte zu versenden. 'Wir haben uns in diesen schwierigen Zeiten mit ADVA zusammengeschlossen, um Netzingenieuren und Architekten, die aus ihrem Home-Office arbeiten, zu helfen. Sie können nun verschiedene SD-WAN-, Sicherheits- und Enterprise-Edge-Lösungen schnell evaluieren. Dies wird mit einer virtuellen uCPE-Testumgebung, die von einem Expertenteam umfassend unterstützt wird, ermöglicht', sagte James Yang, VP Cloud IoT Group bei Advantech. 'Dies ist die erste in einer Reihe von gemeinsamen Initiativen zur Weiterentwicklung unserer Partnerschaft. Damit können uCPE-Lösungen schneller und einfacher eingeführt werden, wodurch Umsätze früher realisiert und Risiken in der Lieferkette verringert werden. Mit einer disaggregierten SD-WAN-Technologie unterstützen wir Strategien zur Einführung konvergierter und Cloud-basierter Architekturen der nächsten Generation.' Das neue uCPE-Testportal baut auf ADVAs offener Virtualisierungslösung Ensemble auf und umfasst das Management und die Orchestrierung von Carrier-Class Hosting-Funktionen für virtuelle Netzwerkfunktionen (VNFs). Nutzer des Portals erhalten Zugang zu Advantechs FWA-1112VC Netzabschlusstechnik, welche die ADVA Ensemble-Software hostet. Auf dieser Plattform können unter anderem die SD-WAN-Lösung von Fortinet zum Schutz des Netzes sowie die Silver Peak Unity EdgeConnect^(TM) SD-WAN-Edge-Plattform zur automatisierten Integration mit Cloud-basierten Sicherheitsdiensten getestet werden. Die Advantech FWA-1112VC-Plattform verwendet Intel Atom^(R)-Prozessoren, die für den groß angelegten Einsatz kostenoptimiert wurden und flexible Verbindungsoptionen wie 5G, WiFi 6 und 10GbE bieten. Eine verbesserte Hardware-Beschleunigung für die Verschlüsselung und Komprimierung wird mittels Intel^(R) QuickAssist und DPDK erreicht. Weitere Partner-VNFs und Advantech-Hardware-Plattformen stehen auf Anfrage zur Evaluierung zur Verfügung. 'Durch die Partnerschaft mit Advantech tragen wir dazu bei, den Einsatz von Virtualisierungslösungen bei Netzbetreibern und in Unternehmen zu vereinfachen. Dies ist gerade jetzt, wo viele Mitarbeiter im Home-Office sind, besonders wichtig. Unsere gemeinsame virtuelle Testumgebung gibt denjenigen, die aus der Ferne arbeiten, die Möglichkeit, eine Lösung mit der kompletten Funktionalität und Performance zu beurteilen, ohne sie in ihrem eigenen Labor einrichten zu müssen', so Mike Heffner, VP, Product Line Management, Edge Cloud, ADVA. 'Zusammen mit Advantech reduzieren wir Aufwendungen bei der Integration und helfen unseren Kunden, die Multi-Vendor-Vorteile bei uCPE zu nutzen. Diese Testportalinitiative ist wegweisend für einen schnellere Digitalisierung und den Übergang zu vollständig Cloud-basierten Architekturen.' Weitere Einzelheiten zum uCPE-Testportal finden Sie hier: https://adva.li/ ucpe-test-drive-portal. ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Über ADVA Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com. Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland www.adva.com [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201209005024/de/ Kontakt:

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 1904 69 93 58

public-relations@adva.com Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 89 890 66 58 54

investor-relations@adva.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



09.12.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1153816 09.12.2020