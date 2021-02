19:40 | 24.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. WILNA, Litauen --(BUSINESS WIRE)--24.02.2021-- Affise, das weltweit führende Technologieunternehmen im Bereich des Partnerschaftsmanagements und der Partnerschaftsautomatisierung, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bekannt. Diese jüngste Finanzierungsrunde, die von Leta Capital und TMT Investments angeführt wird, folgt auf eine beeindruckende Wachstumsphase des Unternehmens. Affise wurde 2016 im litauischen Wilna gegründet und hat seinen Umsatz seither von Jahr zu Jahr verdoppelt. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit mehr als 120 Mitarbeiter in sechs Niederlassungen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210224005912/ de/ Stanislau Litvinau, CEO at Affise (left) and Dmitrii Zotov, CTO at Affise (right) (Photo: Business Wire) Stanislau Litvinau, CEO at Affise (left) and Dmitrii Zotov, CTO at Affise (right) (Photo: Business Wire) 'Affise hat ein bemerkenswertes internationales Wachstum erzielt, das wir mit dieser Investitionsrunde gerne noch weiter intensivieren möchten', so Alexander Chachava, Managing Partner von Leta Capital. 'Wir beobachten, dass das Performance-Marketing in vielen neuen Kanälen, die bis vor kurzem noch schwer zu messen waren, zu einer wichtigen Strategie wird. Das Unternehmen gibt seinen Kunden die nötigen Werkzeuge an die Hand, um das Geschäft anzukurbeln. Wir sind davon überzeugt, dass Affise zu einem Industriestandard im Bereich der Automatisierungssoftware für das Performance-Marketing werden wird.' 'Die Finanzierungsrunde wird das Team dabei unterstützen, sich auf die geografische Expansion in denjenigen Regionen zu konzentrieren, in denen Werbung, Affiliate-Marketing und die Wirtschaft insgesamt wachsen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die USA und asiatische Länder. Bei einem so herausragenden Team und Produkt sind wir vom Erfolg überzeugt', so Artyom Inyutin, Mitbegründer und Head of Investments von TMT Investments. Die Partnerschaftsmarketing-Branche verzeichnet weiterhin ein beeindruckendes jährliches Wachstum von 10 Prozent und wird 2021 einen Umsatz von schätzungsweise 1,2 Mrd. US-Dollar erzielen. Affise beabsichtigt, die Finanzierung zur Erweiterung seiner Produktsuite zu nutzen, um so den Marketing-Experten eine einheitliche Plattform für die Automatisierung und Skalierung von Partnerschaften bereitzustellen. Nach dem überaus erfolgreichen Eintritt in den chinesischen Markt im Jahr 2019 plant Affise, seine Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika und Südostasien auszubauen und seine Führungsposition in Europa, Israel und Indien zu festigen. 'Das Partnerschaftsmanagement wird zur wichtigsten Komponente der Marketing-Technologie. Affise hat sich in dieser schnell wachsenden Branche als Marktführer etabliert', so Stanislau Litvinau, CEO und Mitgründer von Affise. 'Durch unseren engagierten Einsatz für die Interessen der Händler haben wir das Vertrauen der führenden Agenturen und Netzwerke gewonnen. Wir sehen ein sehr großes Potenzial für die Nutzung weiterer Marktchancen. Eine Strategie, die wir mit dieser Finanzierung verfolgen möchten, ist der Eintritt in den angrenzenden Markt der Direktanbieter und Direktmarken, die wir in die Lage versetzen möchten, ihre Marketingkanäle mit Affiliate-Programmen zu erweitern.' Affise bedient mehr als 1.000 Kunden. Zu diesen zählen führende Markenunternehmen und Agenturen wie Wargaming, Xapads, Hypercentage, Kismia, Mobavenue, Zorka.Mobi und Mobligent. Die ausgezeichneten Verbindungen des Unternehmens zu mehr als 300.000 Partnern beschleunigen das Geschäftswachstum. Affise erhielt allein im vergangenen Jahr 14 Auszeichnungen und wurde von G2 in den drei Kategorien Partner Management, Marketing Analytics und Digital Analytics zum Marktführer gekürt. 'Die Marktentwicklung weg von traditionellen Vertriebspartnern hin zu neuen Performance-Kanälen (Influencer, Brand-to-Brand und weitere Kanäle) sowie das rasante Wachstum im E-Commerce im Jahr 2020 werden mehr kleine und mittlere Anbieter dazu ermutigen, selbst Affiliate-Programme zu starten', so Dmitrii Zotov, CTO und Mitgründer von Affise. 'Dieser Trend wird eine Nachfrage nach technologischen Lösungen auslösen, mit denen Affiliate-Programme von Grund auf gestartet und verwaltet werden können und substanzielles Wachstum erzielt wird. Dank dieser Finanzierungsrunde können wir daher das Ziel von Affise realisieren, Marketing-Experten mit den notwendigen Werkzeugen auszustatten, um ihren Erfolg wesentlich zu beschleunigen und präzise strategische Entscheidungen zu treffen. Dies wird die Innovationsfähigkeit und Transparenz der gesamten Branche voranbringen.' Über Affise Affise ist eine Plattform für das Partnerschaftsmarketing, auf der Markenunternehmen, Werbetreibende und Agenturen ihre Partnerschaften über alle erdenklichen Performance-Marketing-Kanäle automatisieren und skalieren können: traditionelle Vertriebspartner, Influencer, Netzwerke und Agenturen. Die durch die Kombination aus Technologie und langjähriger Erfahrung erzielten Synergieeffekte versetzen die Kunden von Affise in die Lage, Partnerschaften zu einem kontrollierbaren Marketingkanal mit verlässlich berechenbaren Einnahmen zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.affise.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210224005912/de/ Kontakt:

Anastasia Zaichko

az@affise.com



