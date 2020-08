22:00 | 20.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Martin Richenhagen tritt als Vorsitzender und CEO zurück Eric Hansotia wird zum 1. Januar 2021 zum Vorsitzenden und CEO ernannt DULUTH, Georgia --(BUSINESS WIRE)--20.08.2020-- AGCO, ein global agierender Hersteller und Anbieter von landwirtschaftlichen Geräten und Lösungen (NYSE:AGCO), hat heute bekannt gegeben, dass Martin Richenhagen beschlossen hat, sein Amt als Vorsitzender, Präsident und Hauptgeschäftsführer zum 31. Dezember 2020 niederzulegen. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass die Geschäftsführung des Unternehmens, Eric Hansotia, derzeit stellvertretender Vizepräsident und COO von AGCO, zum 1. Januar 2021 zum Nachfolger von Herrn Richenhagen in der Funktion als Vorsitzender, Präsident und CEO ernannt hat. Darüber hinaus ist Herr Hansitia mit sofortiger Wirkung Mitglied der Geschäftsführung. Martin Richenhagen kam 2004 als Präsident und CEO zu AGCO und wurde 2006 zum vorsitzenden Geschäftsführer ernannt. 'Es war mir eine große Ehre, in den vergangenen 16 Jahren mit meinen AGCO-Kollegen zusammenzuarbeiten', erklärte Herr Richenhagen. 'Das Engagement, die Zuverlässigkeit, die Innovationsbereitschaft und der Einsatz für unsere Kunden machen AGCO zu einem außergewöhnlichen Unternehmen. Ich bin stolz darauf, Teil der Unternehmensgeschichte gewesen zu sein. Ich habe volles Vertrauen in Eric, die Geschäftsführung, unsere Mitarbeiter sowie unser Händlernetzwerk und glaube, dass die Sternstunden von AGCO noch vor uns liegen'. Im Namen der Geschäftsführung von AGCO erklärte Gerald Shaheen, der unabhängige Lead Director von AGCO: 'Martin hat sich im Laufe der Jahre mit großem Erfolg für AGCO eingesetzt, und wir sind ihm für sein Engagement für das Unternehmen außerordentlich dankbar. Unter seiner Führung hat sich AGCO zu einem ganzheitlichen, weltweit tätigen Hersteller von technisch hochentwickelten, nachhaltigen, landwirtschaftlichen Lösungen für unsere Landwirte auf der ganzen Welt entwickelt. AGCO hat sein Produktportfolio erweitert, sich neue Märkte erschlossen, Produktplattformen konsolidiert und Anlagen modernisiert. Dank der hervorragenden finanziellen Performance unter seiner Leitung erreichte AGCO ein Investment-Grade-Kreditrating und führte eine Dividende sowie ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm ein. Martin war in Bezug auf die Themen Unternehmensführung und Unternehmensintegrität branchenweit ein Vorbild. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute und freuen uns auf weitere Erfolge unter Erics Führung'. 'Die Geschäftsführung und ich sind davon überzeugt, dass Eric der Richtige ist, um auf dem soliden Fundament von AGCO weitere Erfolge zu erwirken', fügte Herr Richenhagen hinzu. 'Eric ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassenden Branchenkenntnissen und somit bestens dafür qualifiziert, AGCO in Zukunft zu führen. Eric hat in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich zum Erfolg von AGCO beigetragen und das Unternehmen zuletzt erfolgreich durch die außergewöhnlichen Herausforderungen geführt, die COVID-19 mit sich bringt. Dank seiner ausgeprägten strategischen Herangehensweise an zukünftige Trends in der weltweiten Landwirtschaft und seiner vielfältigen Erfahrung im operativen Bereich wird AGCO dazu in der Lage sein, sich erfolgreich auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden einzustellen.' Herr Hansotia wurde 2013 bei AGCO als stellvertretender Vizepräsident für den Bereich Global Crop Cycle and Fuse Connected Services eingestellt und ist seit 2019 als stellvertretender Vizepräsident und Chief Operating Officer tätig. Vor seinem Wechsel zu AGCO war Herr Hansotia über 20 Jahre erfolgreich bei Deere & Company tätig, wo er Führungspositionen wie den Posten des stellvertretenden Vizepräsidenten für den Bereich Global Harvesting und des Vizepräsidenten für den Bereich Global Crop Care bekleidete. Herr Hansotia erklärte: 'Ich möchte sowohl Martin als auch der Geschäftsführung meinen Dank für ihr Vertrauen in meine Befähigung aussprechen, AGCO in Zukunft zu führen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem kompetenten Team unseren Landwirten weltweit dabei zu helfen, unsere Erde durch intelligente, innovative landwirtschaftliche Lösungen nachhaltig zu ernähren. Ich glaube, dass Innovationen, die von Landwirten vorangetrieben werden, der Schlüssel zur Wertschöpfung für unsere Mitarbeiter, Händler und Aktionäre sind, und ich freue mich darauf, auf Martins Vermächtnis aufzubauen, wenn wir die vielversprechende Zukunft von AGCO verwirklichen.' Über AGCO AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend, wenn es um das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Agrarlösungen geht, und bietet mit seiner kompletten Palette von Maschinen und zugehörigen Dienstleistungen Hightech-Lösungen für die Landwirte, die unsere Welt ernähren. Die Produkte von AGCO werden unter den fünf Kernmarken Challenger(R), Fendt(R), GSI(R), Massey Ferguson(R) und Valtra(R) verkauft, unterstützt durch die intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse(R). Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, und verzeichnete 2019 einen Nettoumsatz von 9,0 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR. Besuchen Sie gerne unsere Website unter www.agcocorp.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200820005770/de/ Kontakt:

