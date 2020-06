21.06.2020 / 08:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

GUATEMALA STADT, Guatemala --(BUSINESS WIRE)--21.06.2020--

AgroAmerica Tropical Oil veröffentlicht seinen sechsten Nachhaltigkeitsbericht, in dem die Auswirkungen der Programme, Projekte und guten Praktiken, die von dem weltweit führenden Unternehmen durchgeführt wurden, hinsichtlich Qualität, Produktivität und Rentabilität seiner Betriebe dargestellt werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200620005053/ de/

With the publication of its 6th Sustainability Report, AgroAmerica Tropical Oil, reassures its commitment to contribute to the common good, generating value for its stakeholders by implementing internationally-certified practices to produce, manufacture and distribute sustainable value-added Vegetable Oils and fats. (Photo: Business Wire)

With the publication of its 6th Sustainability Report, AgroAmerica Tropical Oil, reassures its commitment to contribute to the common good, generating value for its stakeholders by implementing internationally-certified practices to produce, manufacture and distribute sustainable value-added Vegetable Oils and fats. (Photo: Business Wire)

'Jeder von uns veröffentlichte Bericht bekräftigt unser Engagement, zu einer besseren Welt beizutragen. Es ist eine ständige Bewertung unserer Leistungen und Fortschritte bei der Erreichung der Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, damit wir weiterhin mit Stolz Lebensmittel produzieren können, die gut für Sie und gut für den Planeten sind', sagte Fernando Bolaños, CEO von AgroAmerica.

Mit der Umsetzung eines Geschäftsmodells, das auf einer Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmen basiert, trägt AgroAmerica zu den von den Vereinten Nationen vorgeschlagenen Initiativen bei, etwa den Zielen der nachhaltigen Entwicklung und den zehn Prinzipien des Global Compact, die es dem Unternehmen ermöglichen, Wert zu schaffen und ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum, Erhaltung der natürlichen Ressourcen und dem Wohlergehen aller seiner Interessengruppen herzustellen.

Zu seinen herausragendsten Ergebnissen gehören:

* Rund 20.000 Hektar geschützte Gebiete aufgrund der Teilnahme an Projekten zur Nachhaltigkeit der Landschaft und an Programmen zur Erhaltung von Waldgebieten auf seinen Plantagen.

* Ein Ableger von AgroAmerica erhielt die Auszeichnung 2019 RSPO Excellence Award in der Kategorie Community Impact für die hervorragende Ausführung des umfassenden Gesundheitsprojekts des Unternehmens, das in der südwestlichen Region Guatemalas eingerichtet wurde. * Innovation und Investition durch den Erwerb einer Raffinerieanlage für tropische Öle in Mexiko und die nun auf dem Markt angebotene neue nachhaltige Produktlinie.

AgroAmerica entwickelt und verbessert sich ständig weiter, um Produkte höchster Qualität in Übereinstimmung mit internationalen Standards zu liefern. Das Unternehmen wird mit der Herstellung und Vermarktung seiner Produkte fortfahren, die die anspruchsvollsten Herausforderungen der Kunden erfüllen, und das Wohlergehen der Arbeitnehmer und der umliegenden Gemeinden fördern und gleichzeitig mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt arbeiten.

Über die AgroAmerica Tropical Oil Holding Corp.:

Dies ist die Geschäftseinheit von AgroAmerica, die sich der Produktion, Herstellung und dem Vertrieb von pflanzlichen Ölen und Fetten mit nachhaltiger Wertschöpfung widmet.

AgroAmerica engagiert sich dafür, für das Wohlergehen der Menschen durch Innovation und technologische Investitionen zur Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen, Programmen und Projekten beizutragen, die das Wohlergehen der Stakeholder des Unternehmens fördern. Besuchen Sie uns: https://agroamerica.com /en/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200620005053/de/

Kontakt:

Javier Aguirre

Corporate Director

comunicacion@agroamerica.com

+502 2420-9600