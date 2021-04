23:40 | 13.04.2021

Business Wire News: Agthia macht sich mit seiner Strategie, bis zum Jahr 2025 ein im Bereich Lebensmittel und Getränke führendes Unternehmen zu werden, auf den Weg zu einer Transformation



13.04.2021 / 23:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate --(BUSINESS WIRE)--13.04.2021-- Die Gruppe Agthia Group PJSC veröffentlichte ihre langfristige Strategie dafür, bis zum Jahr 2025 in der Region Naher Osten, Nordafrika und Pakistan (MENAP) und darüber hinaus ein im Bereich Lebensmittel und Getränke führendes Unternehmen zu werden. Die Strategie baut auf drei strategischen Grundpfeilern auf (Wachstum, Effizienz und Fähigkeit), und ist dafür konzipiert, die marktführende Position der Gruppe auszuweiten, allen Interessengruppen bedeutenden Mehrwert zu bieten und damit fortzufahren, mittels eines kundenorientierten Ansatzes das Rentabilitätswachstum voranzutreiben. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210413006164/ de/ Khalifa Sultan Al Suwaidi - Chairman - Agthia Group (Photo: AETOSWire) Khalifa Sultan Al Suwaidi - Chairman - Agthia Group (Photo: AETOSWire) Das in Abu Dhabi beheimatete Unternehmen befasst sich mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Marketing einer großen Bandbreite von Lebensmittel- und Getränkeprodukten; dazu gehören zum Beispiel beliebte regionale Marken wie Al Ain (Wasser), Al Foah (Datteln), Al Faysal Bakery & Sweets (Gebäck) und Grand Mills (Mehl und Bäckereiprodukte). Khalifa Sultan Al Suwaidi, Chairman der Agthia Group, sagte: 'Die Strategie wird das volle Potenzial der von uns aufgebauten außergewöhnlichen Fähigkeiten freigeben, größere Chancen für unsere Mitarbeiter schaffen und als Katalysator für uns dienen, um erneut neue Maßstäbe in der Branche der Lebensmittel und Getränke zu etablieren.' Alan Smith, der CEO der Agthia Group, kommentierte: 'Unsere Strategie ist auf eine detaillierte Bewertung des Unternehmens und ein klare Vision davon, wohin wir gelangen wollen, zurückzuführen. Wir werden weiterhin für eine schlankere Organisation sorgen, unser Kerngeschäft schützen und sicherstellen, dass unser Fortschritt agil und gemäß unserem eigenen Tempo vonstatten geht.' Wachstum Wachstum wird Agthia erzielen, indem es sich bis zum Jahr 2025 in prioritären Märkten vergrößert, sich in höheren Mehrwert schaffende Kategorien hinein erweitert und die Optimierung der Margen vorantreibt. Ermöglichen werden wir dies, indem wir das Kernfundament stärken, einschließlich einer Stärkung der Kategorie Wasser, die Kategorien Mehl und Futter schützen wie auch die Portfoliozusammensetzung zu Kategorien hin abwandeln, die höhere Margen zu bieten haben. Zusätzlich hat sich Agthia einer soliden nicht organischen Wachstumsstrategie verschrieben, die auf die Akquirierung von Unternehmen mit starken Verbrauchermarken abzielt, die Marktführer in ihren jeweiligen Kategorien sind. 'Die Strategie wird durch Querverkaufschancen und die Stärkung des regionalen Markenportfolios der Gruppe Kosten- und Ertragssynergien erzeugen", erläuterte Smith. Effizienz Agthia zielt auf Einsparungen in Höhe von 200 Millionen AED durch die Abschöpfung von Synergieeffekten wie auch die Vereinfachung seiner vorhandenen und akquirierten Unternehmen ab. Zusätzlich zur Vereinbarung strategischer Partnerschaften für den Vertrieb und das Marketing, wird das Unternehmen die Kompetenz im Handel und hinsichtlich des Arbeitskapitals, die Betriebsoptimierung, die Verschlankung des Beschaffungswesens und der Fertigung wie auch das Lieferkettenmanagement stärken. Nicht skalierbare Aktivposten werden ausgegliedert und Lieferanten und Spezifikationen werden optimiert werden. Fähigkeit Agthia wird damit fortfahren, sein menschliches Kapital weiterzuentwickeln und zusätzlich Talent anzuwerben, wobei ganz klar Expertise im Kategorienmanagement im Zentrum stehen wird, um die Fähigkeiten des Unternehmens an die erwarteten Erfordernisse einer wachsenden Organisation anzupassen. Zu den Hauptschwerpunkten für die kommenden fünf Jahre gehören die Digitalisierung des Leistungsmanagementsystems und die Umsetzung von Veränderungsinitiativen in allen Bereichen und unter Beibehaltung der Betonung von Nachhaltigkeit und Innovation. Die Gruppe wird damit fortfahren die Effizienz seiner Betriebsaktivitäten zu fördern, das Produktportfolio zu optimieren, einen prinzipientreuen Zuweisungsrahmen beizubehalten und eine erstklassige Agenda in Sachen Umwelt, Soziales und Kontrolle (Environment, Social & Governance, ESG) einzuführen, um das Verbrauchererlebnis zu optimieren und Aktionärsrendite im Einklang mit den globalen Standards zu erzielen. Weitere Informationen: www.agthia.com *Quelle: AETOSWire Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

