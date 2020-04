1:50 | 08.04.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Dank der einfachen Implementierung können Marken ihre Kunden während der COVID-19-Pandemie über Web-Benachrichtigungen auf dem Laufenden halten und mit ihnen in Kontakt bleiben PORTLAND, Oregon --(BUSINESS WIRE)--07.04.2020-- Airship, ein Unternehmen für Lösungen für den Kundendialog, hat heute angekündigt, seine Lösung für Web-Benachrichtigungen 90 Tage lang kostenlos für Unternehmen verfügbar zu machen. Durch ein derartiges Angebot von Web-Benachrichtigungen für alle entsteht eine weitere Gelegenheit für Marken, direkt mit ihren Kunden zu kommunizieren - dies ist besonders wichtig in kritischen Zeiten wie jetzt aufgrund der COVID-19-Pandemie. Mithilfe der Web-Benachrichtigungen von Airship können Marken ihre Kunden in Echtzeit auf mobilen und desktopgestützten Browsern erreichen, auch wenn sie nicht auf der Website sind oder den Webbrowser gerade nicht nutzen. Mit dem Service können Marken alle kritischen Informationen weitergeben, die sie ihren Kunden zum jeweiligen Zeitpunkt geben möchten - etwa Betriebszeiten, kontaktfreie Lieferservices, Bestellstatus oder allgemeine Updates zum Unternehmen. Unternehmen jeder Größe können Web-Benachrichtigungen leicht aktivieren. Dafür ist nur ein Minimum an Entwicklungsressourcen nötig, und es gibt äußerst transparente Benachrichtigungsoptionen für Kunden, die sich eventuell weitere Kanäle für die Markenkommunikation wünschen. 'Angesichts des Ausnahmezustands auf der ganzen Welt und der Auswirkungen auf Einzelpersonen, Unternehmen und Gemeinden wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen eine weitere Möglichkeit für eine möglichst schnelle und effiziente Kommunikation mit ihren Kunden erhalten', sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. 'Der Bedarf an korrekten und zuverlässigen Informationen ist höher als je zuvor. Web-Benachrichtigungen können ein wichtiger Kanal für zunehmendes Vertrauen und Treue unserer Kunden sein, wenn damit nützliche Informationen dann übermittelt werden, wenn die Kunden sie am meisten brauchen.' Viele Marken konnten mit Web-Benachrichtigungen von Airship enormen Erfolg verzeichnen. Sie konnten die Nutzer damit auf Grundlage von deren Aktivitäten auf Website und App in Echtzeit mit zeitnahen, relevanten und umfassenden Nachrichten erreichen. Workflow-Automatisierungen, Segmentierung und A/B/ n-Tests ermöglichen die Optimierung individualisierter Nachrichten in großem Maßstab. Zum Beispiel war auf George.com von Asda innerhalb eines Jahres nach Einführung der Web-Benachrichtigungen zu beobachten, dass nicht weiterverfolgte Einkäufe zu 40 Prozent abgeschlossen wurden oder dass bei segmentierten Benachrichtigungen wie etwa exklusiven Angeboten speziell für Kunden in Treueprogrammen eine Klickrate von 27 Prozent erzielt wurde. Außerdem müssen die Verbraucher ihre Kontaktdaten nicht angeben, um sich für Web-Benachrichtigungen anzumelden. Marken können ihre jeweilige Zielgruppe so schnell vergrößern: So vergrößerte American Eagle Outfitters seine Android-Zielgruppe in den ersten drei Monaten nach Einführung von Web-Benachrichtigungen in exponentiellem Maße. Erfahren Sie mehr über die neuesten Erfolgsmethoden für Web-Benachrichtigungen auf dem Blog von Airship, und nutzen Sie dieses 90-Tage-Angebot. Unternehmen können außerdem ein neues E-Book darüber herunterladen, wie Marketingfachleute inmitten der COVID-19-Pandemie mit den Kunden in Verbindung bleiben. Marketingfachleute, die sich etwas mit der Zukunft der Kundenkommunikation beschäftigen wollen, können sich ein kostenloses Exemplar von 'The Impact of Emerging Technology on Digital Experiences', ('Der Einfluss neuer Technologien auf die digitalen Möglichkeiten') Forrester Research, Inc., 24. Februar 2020, herunterladen. Aufbauend auf Interviews mit mehr als 150 Unternehmen führt Forrester aus, wie sich 50 Technologien in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickeln werden und welchen Einfluss sie auf die digitalen Möglichkeiten der Verbraucher haben werden. Über Airship Die Teams für Marketing und digitale Möglichkeiten bei Tausenden der weltweit beliebtesten Unternehmen verlassen sich auf die Plattform von Airship für den Kundendialog. Sie stellen damit umfassendere Verbindungen zu den Kunden her, indem sie kanalübergreifend unglaublich relevante, jeweils abgestimmte Botschaften liefern. Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet und bietet Marken heute die Daten auf Benutzerebene, Engagement-Kanäle, KI-Orchestrierung und Dienstleistungen, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, mobile Wallet Cards und mehr genau der richtigen Person im richtigen Moment zu liefern - wodurch Vertrauen aufgebaut, Engagement gesteigert, Maßnahmen vorangetrieben werden und Mehrwert geschaffen wird. Erfahren Sie mehr über unsere Kundenengagement-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. 