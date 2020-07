16.07.2020 / 09:30



Angesichts der wachsenden Zahl von App-Installationen in vielen Branchen und der Tatsache, dass Unternehmen neue Dienste einführen, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, optimiert das Feature-Release-Management die Chancen und mindert das Risiko

Das Unternehmen Airship gab heute bekannt, dass es eine kostenlose Version der Feature-Flags-Lösung von Apptimize auf den Markt bringt, die es App-Entwicklern ermöglicht, den Umfang und das Timing von Feature-Starts zu kontrollieren, um so den Erfolg zu überprüfen und Risiken vor der kompletten Einführung zu reduzieren. Von neuen Anwendungen bis hin zu Anwendungen mit einer großen Benutzerzahl können Entwickler Feature-Flags nutzen. Dazu müssen sie sich für ein kostenloses Konto anmelden oder sie können von den kürzlich reduzierten Preisen für unbegrenzte Feature-Flags von Apptimize profitieren.

Apptimize's dashboard offers a single, searchable view of Feature Flags that are active, drafted, scheduled and expired for easy access and management. (Graphic: Business Wire)

Die Herausforderung bei der Aktualisierung mobiler Apps wird durch die langen Genehmigungszyklen, die der App Store und Google Play erfordern, noch verstärkt. Das bedeutet, dass neue Funktionen entweder auf den nächsten Update-Zyklus warten oder suboptimale Webansichten einsetzen müssen, die zu uneinheitlichen Kundenerlebnissen führen. Feature-Flags von Apptimize ermöglichen es Unternehmen wie Quizlet, Stash und Western Union, mehrere Code-Zweige innerhalb von Anwendungen zu unterhalten, um neue Funktionen nach und nach zunächst für eine kleine Untergruppe von Anwendern freizugeben - wobei die Funktionen bei Bedarf schnell wieder zurückgenommen oder bei nachweislichem Erfolg vollständig implementiert werden können. Dieses Maß an präziser Kontrolle ist im wettbewerbsintensiven App-Umfeld von entscheidender Bedeutung, und dies gilt umso mehr, als Unternehmen mit mobilen Geräten neue Wachstumsmöglichkeiten und Umsatzquellen schaffen.

'Um sicherzustellen, dass die Millionen von Schülern und Studenten, die die Lernanwendung von Quizlet nutzen, die optimale Erfahrung haben und effektiv lernen können, führen wir A/B-Tests mit allen neuen Funktionen durch, bevor sie vollständig freigegeben werden. Das zeigt, dass ein reibungsloser Ablauf entscheidend für unseren Erfolg ist', erklärt Allen Pan, Mobile Engineer bei Quizlet. 'Apptimize ist unsere erste Wahl für A/B-Tests, weil die Tools einfach zu bedienende Steuerelemente zum Testen und Validieren verschiedener Konfigurationen bieten, einschließlich ihrer Feature-Flags für Rollouts. Die Ergebnisse sind leicht zu lesen und in unsere interne Analyseplattform zu integrieren.'

Ganz gleich, ob es sich um neue Abholmöglichkeiten direkt an der Bordsteinkante (Curbside Pickup), Terminbuchungsprozesse oder die Implementierung von verbesserten Empfehlungen oder Social-Selling-Features handelt, Entwickler können mit Apptimize Feature-Flags wählen, wann und für wen neue Features zugänglich sind, und diese einfach ein- oder ausschalten. Beispiele:

* VIP-Kunden: Exklusiv- oder Erstzugang für Goldmitglieder einer Marke * Nach Standort: Unterschiedliche Regionen können unterschiedliche Erwartungen haben, die beispielsweise eine schrittweise Einführung für 40 Prozent der Nutzer in Deutschland, aber nur 10 Prozent der Nutzer in Frankreich erfordern

* Nach Demographie: von High-Value-Kunden bis hin zum Geschlecht - Entwickler können Feature-Flags setzen, um die Einführung für bestimmte Gruppen zu steuern

* Nach Verhaltenssegmenten: Verwenden Sie benutzerdefinierte Gruppen, um die Einführung von Funktionen auf Benutzer mit unterschiedlichen Vorlieben, Interessen oder Verhaltensweisen auszurichten

Laut einem leitenden Software-Ingenieur bei The Western Union Company 'konnten wir vor Apptimize die Einführung von Funktionen für bestimmte Märkte nicht kontrollieren, was eine besondere Herausforderung darstellte, da wir mehrere Apps auf der ganzen Welt verwalten und auf jeden einzelnen ihrer App-Releasezyklen warten mussten. Jetzt können wir Features in verschiedenen Ländern und für verschiedene Nutzersegmente auf den Markt bringen, zurücknehmen oder sogar zeitlich planen. Mit der Unterstützung von Apptimize haben wir einen gemeinsamen Rahmen für unsere verschiedenen Anwendungen entwickelt, um die Freigabe von Features und das Experimentieren über mehrere Nutzersegmente hinweg zu steuern.'

Weitere Inspirationen erhalten Sie, wenn Sie Airships '5 Ways to Use Feature Flags to Supercharge Your Mobile Growth' (5 Wege zur Nutzung von Feature-Flags, um Ihr mobiles Wachstum zu beschleunigen) herunterladen oder wenn Sie die kostenlose Ausgabe von Forrester Research, Inc. 'The Life-Changing Magic Of Simplifying Your Mobile App' (Die lebensverändernde Magie der Vereinfachung Ihrer mobilen App) 23. April 2020 lesen.

'Außergewöhnliche mobile Erlebnisse sind wichtiger denn je, da Unternehmen bestrebt sind, ihren Kunden neue Ebenen der Benutzerfreundlichkeit, des Komforts und der Innovation zu bieten, um ihre Herzen und finanziellen Mittel für sich zu gewinnen', sagte Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. 'Es gibt jedoch viel zu viele Unternehmen, die eine Mentalität der ,groben Schätzung' und des ,Daumendrückens' pflegen, die kostbare Entwicklungsressourcen riskiert, suboptimale Benutzererfahrungen schafft und hart erkämpfte, teure Bemühungen zur Benutzerakquise gefährdet. Wir haben es für Unternehmen jetzt noch einfacher - und kostenlos - gemacht, das Feature-Release-Management zu implementieren und die Ergebnisse der Optimierung zu realisieren.'

Zusätzlich zum Feature-Release-Management bietet die Enterprise-Version von Apptimize unbegrenztes multivariates Testen. Marketingfachleute können in wenigen Minuten Experimente über den visuellen Editor ohne Codierung oder App-Updates starten, während Entwickler programmatische Tests für komplexere Experimente mit einer Einmalkonfiguration dynamischer Variablen nutzen können, die sofort geändert werden können, um neue Varianten hinzuzufügen. Diese Testmöglichkeiten ermöglichen den höchstmöglichen ROI bei der Einführung neuer Funktionen.

Über Apptimize

Apptimize, ein Airship-Unternehmen, ist die am häufigsten verwendete Lösung für multivariate Tests und Feature-Release-Management für mobile Anwendungen und deckt auch Websites und OTT ab. Hunderte von führenden globalen Marken haben sich durch die Bereitstellung beeindruckender mobiler Erlebnisse mit Apptimize einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschafft.

Gemeinsam mit Airship können Marketingfachleute und Produktverantwortliche nun das digitale Engagement und das digitale Experimentieren vereinheitlichen, um die gesamte Kundenreise durchgängig zu optimieren - angefangen von der verstärkten Teilnahme an Tests bis hin zur Schaffung konsistenter und optimierter Erlebnisse, wenn Kunden sich über Kommunikationskanäle und digitale Einrichtungen hinweg bewegen.

Erfahren Sie mehr über Apptimize, indem Sie die Website des Unternehmens besuchen, den Blog lesen oder Apptimize auf Twitter oder LinkedIn folgen.

Über Airship

Teams für Marketing und digitale Möglichkeiten bei Tausenden der weltweit am meisten bewunderten Unternehmen verlassen sich auf die Kundendialog-Plattform von Airship, um damit umfassendere Verbindungen zu Kunden herzustellen, indem sie kanalübergreifend erstaunlich relevante, koordinierte Botschaften liefern.

Airship wurde 2009 als Pionier im Bereich der Push-Benachrichtigungen gegründet. Heute stellt Airship Marken die Daten, Engagementkanäle, KI-Orchestrierung und Dienste auf Benutzerebene zur Verfügung, die sie benötigen, um Push-Benachrichtigungen, E-Mails, SMS, In-App-Nachrichten, Karten für die mobile Brieftasche und vieles mehr genau zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu liefern. Dadurch wird Vertrauen aufgebaut, Engagement gefördert, Aktionen werden vorangetrieben und Mehrwert gesteigert.

Erfahren Sie mehr über unsere Kundenengagement-Plattform, lesen Sie unseren Blog oder folgen sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

