17:30 | 07.01.2021

Business Wire News: Alira Health ergänzt Angebot um CMC-Beratungsleistungen durch die Übernahme von Chamow and Associates



07.01.2021 / 17:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Expertise von Chamow and Associates in der biopharmazeutischen Produktentwicklung erweitert den Lebenszyklus der Gesundheitsberatungsservices von Alira Health FRAMINGHAM, Massachusetts --(BUSINESS WIRE)--07.01.2021-- Alira Health (www.alirahealth.com), ein führendes internationales Beratungsunternehmen im Bereich Gesundheitswesen und Biowissenschaften, meldete die Übernahme von Chamow and Associates (www.chamowassociates.com), einem Beratungsunternehmen für integrierte CMC-Services aus Kalifornien. Mit dieser Übernahme erweitert Alira Health seine Praxis für Produktentwicklung und Regulierung, die zurzeit ein komplettes Dienstleistungsspektrum von der Erforschung bis zur Zulassung in den USA und der EU anbietet, um Expertise in den Bereichen Herstellung, Qualitätssicherung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für Biologika. Das Senior-Beraterteam von Chamow and Associates ergänzt das bestehende Angebot von Alira Health um seine Expertise, um Kunden bei der Bewältigung von CMC-Herausforderungen während des gesamten Entwicklungsprozesses zu unterstützen. 'Die Mission von Alira Health, die Transformation des Gesundheitswesens zu ermöglichen und unsere Kunden in den frühesten Entwicklungsphasen zu unterstützen, ist entscheidend, damit Innovationen effizient und sicher zu den Patienten gelangen', sagte Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer von Alira Health. 'Steven Chamow hat in seiner Firma eine leistungsstarke Kombination aus CMC-Fertigkeiten, technischer Kompetenz und biologischer Expertise entwickelt. Wir sind stolz darauf, ihn in der Familie von Alira Health zu begrüßen und im präklinischen und klinischen Stadium tätigen Biotechnologiefirmen einen Lebenszyklus an Lösungen anzubieten, die ihnen helfen, Patienten neue Therapien zur Verfügung zu stellen.' 'Wir sind erfreut und geehrt, Teil des Netzwerks von Alira Health zu werden und ein talentiertes Team von Experten zu ergänzen', sagte Dr. Steven Chamow, President von Chamow and Associates. 'Als künftiges Unternehmen von Alira Health kann Chamow and Associates sein Team weiter aufbauen und die Arbeit mit den Kunden erheblich ausdehnen. Indem wir das Leistungsangebot von Alira Health um Expertise und Beratung im Bereich CMC ergänzen, haben wir die enorme Chance, umfangreiche Unterstützung zu leisten, um den Bedürfnissen von Pharmaunternehmen in allen Phasen des Entwicklungsprozesses Rechnung zu tragen.' Steven Chamow wird Senior Vice President, CMC Development, bei Alira Health und die biopharmazeutische Produktentwicklung leiten. Lighthouse BioPartners begleitete Chamow and Associates bei dieser Transaktion als Finanzberater. Über Chamow and Associates: Chamow and Associates ist ein führendes biopharmazeutisches Beratungsunternehmen mit Sitz in der San Francisco Bay Area. Seit 2008 bietet das Unternehmen integrierte CMC-Dienstleistungen wie Molekulartechnik, Prozessentwicklung und Herstellung, Qualitäts-, Regulierungs- und Projektmanagement-Services für in klinischen Entwicklungsphasen tätige Biotechnologieunternehmen in der ganzen Welt an. Chamow and Associates setzt den Schwerpunkt auf monoklonale Antikörper und Derivate, einschließlich bispezifischer Antikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sowie weitere rekombinante Proteinprodukte. Mehr erfahren Sie unter https://chamowassociates.com/. Über Alira Health: Alira Health ist ein internationales Beratungsunternehmen, das sich an vorderster Front für die Transformation des Gesundheitswesens einsetzt. Wir bieten eine Reihe von integrierten Dienstleistungen an, die Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen dabei helfen sollen, über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen innovativ zu sein und zu wachsen. Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Framingham, Massachusetts, USA. Die Büros befinden sich in San Francisco, Kalifornien, USA; Paris, Frankreich; Barcelona, Spanien; München, Deutschland; Mailand, Italien sowie in Basel und Genf, Schweiz. Mehr erfahren Sie unter https://www.alirahealth.com/. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210107005718/de/ Kontakt:

Medienkontakt:

Marlana Voerster

Director of Global Marketing

Mobil: +1.617.682.6970

marlana.voerster@alirahealth.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



07.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1159228 07.01.2021