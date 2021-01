11:50 | 28.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. BRAMMING, Dänemark --(BUSINESS WIRE)--28.01.2021-- Wir haben eine unerwünschte Bakterienbildung in einzelnen Produktchargen festgestellt, vgl. die Übersicht unten. Alle betroffenen Chargen wurde nach Herstellung und vor Auslieferung getestet und waren frei von Mikrobenwachstum. Bei einer routinemäßigen Stichprobenkontrolle nach 3 Monaten wurde dann allerdings Mikrobenwachstum festgestellt. Die Infektion der Produkte birgt in den meisten Fällen kein Risiko für Verbraucher mit normaler Funktion des Immunsystems. Für Verbraucher mit geschwächtem Immunsystem können die Produkte allerdings ein Risiko darstellen. Wir empfehlen deshalb, dass Sie entweder das Produkt entsorgen, oder es zurück ins Geschäft bringen, wo Sie es gekauft haben. Die Chargennummer ist auf die Unterseite der Verpackung gedruckt. PRODUKT Chargennr. Chargennr. Produkt Geschenkpackungen Meraki Handlotion tangled woods 231500 202019 (Geschenkpackungen) Meraki Handlotion Northern Dawn 231727 202023 (Geschenkpackungen) Meraki Pure Bodylotion 231530 Meraki Handlotion Linen Dew 231524 Meraki Handlotion Linen Dew 231822 Meraki Handlotion tangled woods 231135 202018 (Geschenkpackungen) Meraki Handlotion Harvest Moon 231227 Meraki Handlotion Linen Dew 225382 [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210128005528/de/ Kontakt:

Allison A/S

Maria Bønnelykke

Qualitätsmanager

Tel. +45 75191333



