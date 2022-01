4:20 | 15.01.2022

Alpha Blue Ocean kündigt Start des WiSeSat-Satelliten von WiSeKey im Rahmen der 'Transporter-3'-Mission von Space X an



15.01.2022 / 04:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Nur ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gewaltiger Sprung für NFTs? DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate --(BUSINESS WIRE)--15.01.2022-- Alpha Blue Ocean, das von Pierre Vannineuse und dem Finanzpartner von WISeKey gegründete Family Office (Tickersymbole: SW: WIHN und US: WKEY), kündigt den technologischen Durchbruch der Swiss Group unter der Leitung von Carlos Creus Moreira an. Am 13. Januar 2022 startete WISeKey sein kühnes Projekt, um den ersten NFT aus dem Weltraum zu erzeugen ... Am 13. Januar 2021 startete WISeKey seinen ersten WISeSat-Picosatelliten mithilfe der Falcon-9-Rakete von SpaceX (*) im Rahmen der 'Transporter-3'-Mission für die Erzeugung des ersten NFT aus dem Weltraum. Der NFT wird von der WISeSat Satellitenstation in La Linea im Süden Spaniens erfasst und auf dem WISe.ART NFT-Marktplatz geprägt. Pierre Vannineuse, Gründer und Chief Information Officer von Alpha Blue Ocean, erklärte: 'Alpha Blue Ocean möchte diese technologische Hardware- und Softwareentwicklung der WISeKey Teams besonders hervorheben. Sie wird es dem NFT-Ökosystem ermöglichen, sich durch die Erzeugung des ersten NFT aus dem Weltraum zu einer wahrhaft globalen Konstellation zu entwickeln! Wir sind überglücklich über die Beteiligung an der Finanzierung von WISeKey, um dieses Ziel zu erreichen und nun zu erleben, dass es die Unterstützung von Branchengrößen wie SpaceX (*) gewinnen konnte, das sich das Ziel gesetzt hat, die Eroberung des Weltraums durch die Menschheit zu unterstützen!' Diese Operation ist das Ergebnis jüngster strategischer Investitionen, insbesondere einer Beteiligung an FOSSA Systems, der Gruppe unter der Leitung von Julian Fernandez. Der WISeSat-Satellit ist ein Security-IoT-gehärteter FOSSASAT-2E-Satellit, der entwickelt wurde, um die Satellitenkosten für die ohnehin geringe CubeSat-Größe noch weiter zu reduzieren. Amine Nedjai, CEO von Alpha Blue Ocean, und das gesamte Team möchten dem Team von WISeKey zu dieser jüngsten Leistung herzlich gratulieren, die bereits in die Annalen eingegangen ist. Alpha Blue Ocean wurde 2017 gegründet und ist ein Vorreiter und führender Interessenvertreter im Bereich alternativer Finanzierungsformen in Europa, insbesondere im Life-Science- und Technologie-Sektor. Innerhalb von vier Jahren hat sich die von Pierre Vannineuse gegründete Gruppe mit mehr als 1,5 Mrd. EUR an finanziellen Verpflichtungen beteiligt und dabei überwiegend in modernste Industrietechnologieprojekte investiert. Um weitere Informationen zu erhalten oder ein Interview mit einer Führungskraft von Alpha Blue Ocean zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an die Presseabteilung: pr@abo.co '(*) SpaceX wurde von dem Unternehmer Elon Musk entworfen, der nicht nur für eine Vielzahl anderer Hightech-Bestrebungen mit hohem Einsatz bekannt ist, wie etwa Tesla Inc. (TSLA: US), The Boring Company, X.com - nun ein Teil von PayPal Holdings Inc. (PYPL: US) -, Neuralink, OpenAI und Zip2, sondern auch als wichtiger Meinungsführer in der Welt der Kryptowährungen und NFTs.' Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220114005049/de/ Kontakt:

Rajae Elantari

pr@abo.co



