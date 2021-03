8:20 | 02.03.2021

* Der X+ Assistant ermöglicht eine schnelle Diagnose dank automatischer Messungen mittels Machine-Learning-Technologie SEOUL, Südkorea --(BUSINESS WIRE)--02.03.2021-- Die ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd. (ALPINION), ein spezialisierter Hersteller für medizinische Ultraschalldiagnostik, gab bekannt, dass die Markteinführung des X-CUBE 90 im März erfolgen wird. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210301006082/ de/ ALPINION bringt das hochleistungsfähige Farbdopplersystem X-CUBE 90 auf den Markt. Das X-CUBE 90 setzt die X+ Architecture ein, eine von ALPINION selbst entwickelte Bildgebungsplattform, X-CUBE 90 ist das Spitzenmodell von X-CUBE, einer Systemserie, die aus der E-CUBE-Produktlinie hervorgegangen ist. X-CUBE 90 steigert die Kapazität und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und die Datenübertragungsrate im Vergleich zu den bestehenden Produkten um jeweils das Vier-, Zehn- und Vierzehnfache. (Foto: Business Wire) ALPINION bringt das hochleistungsfähige Farbdopplersystem X-CUBE 90 auf den Markt. Das X-CUBE 90 setzt die X+ Architecture ein, eine von ALPINION selbst entwickelte Bildgebungsplattform, X-CUBE 90 ist das Spitzenmodell von X-CUBE, einer Systemserie, die aus der E-CUBE-Produktlinie hervorgegangen ist. X-CUBE 90 steigert die Kapazität und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und die Datenübertragungsrate im Vergleich zu den bestehenden Produkten um jeweils das Vier-, Zehn- und Vierzehnfache. (Foto: Business Wire) X-CUBE 90 ist das Spitzenmodell von X-CUBE, einer Systemserie, die aus der E-CUBE-Produktlinie hervorgegangen ist. Im Vergleich zu den bestehenden Modellen bietet das X-CUBE 90 detailliertere Bilder und eine bedienfreundlichere Benutzeroberfläche und damit eine diagnostische Ausstattung von größerer Effizienz. Das X-CUBE 90 setzt die X+ Architecture ein, eine von ALPINION selbst entwickelte Bildgebungsplattform. X+ Architecture ist eine hochwertige Bildgebungsplattform, die durch die Kombination von X+ Crystal Signature(TM), der äußerst sensitiven und breitbandigen Schallkopftechnologie, mit der hochmodernen unternehmenseigenen Beamforming- und Datenverarbeitungstechnologie X+ FIT geschaffen wurde. Dank des einzigartigen Algorithmus von ALPINION können große Datenmengen schnell verarbeitet werden, so dass sich klare Bilder mit hoher Auflösung erzeugen lassen. Zudem steigert X+ FIT, eine im X-CUBE 90 eingesetzte Hardwaretechnologie, die Kapazität und Geschwindigkeit der Datenverarbeitung und die Datenübertragungsrate im Vergleich zu den bestehenden Produkten um jeweils das Vier-, Zehn- und Vierzehnfache. ALPINION setzt die folgenden neuen Technologien im X-CUBE 90 ein: * X+ MicroView: Ein Modus für die vaskuläre Bildgebung, mit dem sich der Mikroblutfluss darstellen lässt. Mit dieser Technologie wird der Blutfluss von geringerer Fließgeschwindigkeit dargestellt, was mit dem Farbdoppler auch bei hoher Bildfrequenz nicht möglich ist. * X+ pSWE: Die Point Shear Wave Elastography zeigt die objektiv quantifizierte Gewebesteifigkeit an und gibt zusätzlich einen Zuverlässigkeitsindex des Messergebnisses an, wodurch die Reduzierung unnötiger Biopsien bei Patienten erreicht werden kann. * X+ Assistant: Mit einem optimalen Untersuchungsprotokoll, das gemäß den Vorgaben erstellt wird, lassen sich die Tastenanschlagzeiten um mindestens 50 % reduzieren und so die Untersuchungszeiten verkürzen. Der CEO von ALPINION, Hyunjong Park erklärte: 'Wir freuen uns sehr über die Markteinführung des neuen hochleistungsfähigen Ultraschallsystems, X-CUBE 90. Wir werden auch weiterhin neue Produkte auf den Markt bringen, die den Erwartungen von Medizinern und Patienten weltweit gerecht werden. Über die ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., Ltd. Als eine Tochtergesellschaft der ILJIN Group (015860.KS), einem koreanischen Konzern, das in Bereichen der Fertigung von Bauteilen und Materialien tätig ist, ist ALPINION MEDICAL SYSTEMS auf die Entwicklung und Fertigung medizinischen Ultraschalls spezialisiert. Durch die unabhängige Entwicklung und Fertigung von qualitativ hochwertigen Schallköpfen, diagnostischen und therapeutischen Ultraschallsystemen ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, von medizinischen Leistungen der Spitzenklasse zu profitieren. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210301006082/de/ Kontakt:

