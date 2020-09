24.09.2020 / 08:40



SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--24.09.2020--

AltiumLive, die jährliche Branchenkonferenz für das Leiterplatten-Design, wagt den Übergang von einer dreitägigen Live-Veranstaltung zu einem virtuellen Summit. Jeder kann an der kostenlosen Veranstaltung teilnehmen, die bis ins kleinste Detail so konzipiert wurde, dass die Qualität und Inhalte, welche die Elektronikdesign-Community von diesem Event inzwischen gewöhnt ist, beibehalten werden können.

AltiumLive will provide a dynamic approach to learn, network, and collaborate - from the convenience of either your home or workplace. (Graphic: Altium LLC)

'Wir arbeiten mit vollem Einsatz darauf hin, unsere einzigartige AltiumLive Erfahrung zum ersten Mal überhaupt in einem virtuellen Format anzubieten. Wie immer werden wir einen dynamischen Ansatz bieten, um zu lernen, zu netzwerken und zusammenzuarbeiten - doch dieses Mal entweder bequem von Ihrem Zuhause oder Ihrem Arbeitsplatz aus', sagte Ted Pawela, COO bei Altium. 'Mit unserer jetzt virtuellen und kostenlosen Konferenz fallen die Einschränkungen, die sich durch Zeitmangel, Anreise, Arbeitslast und Budget ergeben weg, wodurch viel mehr Mitglieder der Design-Community teilnehmen können.'

Nun im vierten Jahr seiner Existenz verschmelzen in AltiumLive die besten und zukunftsträchtigsten Ideen der Elektronikentwicklung mit berühmten Keynote-Sprechern, Podiumsdiskussionen und reichlich Gelegenheit für die Teilnehmer, mit ihren Fachkollegen aus aller Welt zu netzwerken.

Die diesjährige Veranstaltung glänzt zudem mit einigen der bisher bekanntesten Referenten, darunter David Pellarin von Amazon Web Services und Steve Sandler von Pictotest sowie in der Community sehr beliebten Persönlichkeiten wie Dr. Eric Bogatin von Teledyne LeCroy, Jeremy Blum, Gründer von Shaper Tools und Rick Hartley, Präsident von RH Enterprises.

In der dreitägigen Veranstaltung werden auch exklusive Sitzungen abgehalten, die sich Teilnehmer auf Anfrage ansehen können, weiterhin live Q&A-Sitzungen, interaktive Elektronikschulungen und interaktives Netzwerken, tägliche Happy Hours, virtuelle Besichtigungen von Fertigungseinrichtungen usw.

Mit halbtägigen Live-Veranstaltungen einschließlich optionaler Sitzungen und Aktivitäten können sich die Teilnehmer ihr AltiumLive Erlebnis individuell zusammenstellen und flexibel mit ihren Home-Office-Aufgaben vereinbaren.

AltiumLive wird im Oktober an sechs Tagen stattfinden, um sich optimal an das nordamerikanische und europäische Publikum anzupassen. Die Veranstaltung findet in Nordamerika von 6.-8. Oktober 2020, in Europa von 20.-22. Oktober 2020 statt.

Wenn Sie weitere Informationen erhalten oder sich zu der kostenlosten Veranstaltung anmelden möchten, besuchen Sie bitte https://www.altium.com/ summit/

ÜBER ALTIUM

Altium LLC (ASX: ALU), ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, beschleunigt das Innovationstempo in der gesamten Elektronik. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr Leiterplattenentwickler und -ingenieure für Altium Software, um elektronikbasierte Produkte zu entwerfen und zu realisieren. Seit über 30 Jahren liefert Altium Software, die die Produktivität von PCB-Designern und -ingenieuren von der Idee bis zur Leiterplatte maximiert. Die Anwender stehen im Mittelpunkt der Forschungs- und Entwicklungs- sowie Geschäftsaktivitäten von Altium. Mit seinem einzigartigen Business-to-User-Ansatz konzentriert sich Altium auf die Entwicklung von Software, die einfach zu verwenden und zu implementieren ist und Lösungen bietet, die Innovationen ermöglichen und branchenführende Benutzerproduktivität bieten.

Kontakt:

Masha V Petrova

pr@altium.com