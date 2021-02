3:20 | 09.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Bildung strategischer Partnerschaften innerhalb der größten Schulbezirke des Landes, innerhalb des Robotics Alliance Project der NASA, bei First Robotics und TRYEngineering SAN DIEGO --(BUSINESS WIRE)--09.02.2021-- Im September 2020 startete Altium LLC, das führende Softwareunternehmen für Leiterplatten (PCB), Upverter Education, eine kostenlose Fernunterrichtsinitiative zur Unterstützung von MINT-Lehrkräften. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005933/ de/ 'Upverter Education bietet die Möglichkeit, MINT-Lehrkräften an High Schools den Übergang in das virtuelle Klassenzimmer zu erleichtern. Unser Ziel ist es, die nächste Generation von Elektronikentwicklern aller wirtschaftlichen Ebenen zu unterstützen, indem wir ihnen schon heute den Zugang zu kostenlosen Lehrplänen und professionellen Tools ermöglichen, um sie auf ihre innovativen Karrieren in der Zukunft vorzubereiten', erklärt Rea Callender, Executive Director von Upverter Education. Die 'Upverter Education'-Initiative stellt den Lehrplan und die Ressourcen zur Verfügung, um die Nutzer durch die Entwicklung, das Prototyping und die Fertigung von elektronischen Komponenten zu führen und schließlich die Hardwareentwürfe der Studierenden zu liefern. Lehrer können die Materialien als Ergänzung zu ihren bestehenden Lehrplänen verwenden, entweder als eigenständige Einheiten oder als komplettes, 4-6-wöchiges Lehrprogramm. Im Mittelpunkt des Programms steht Upverter von Altium, ein kostenloses, webbasiertes PCB-Entwicklungstool, das sich einfach im Fernunterricht einsetzen lässt. Die kollaborativen und standortunabhängigen Funktionen von Upverter sind perfekt auf die Bedürfnisse von MINT-Pädagogen abgestimmt, um Schüler durch den Elektronikdesignprozess zu leiten und ihnen den Zugang zu Technologie und Technik zu ermöglichen. Seit dem Start hat das Upverter-Bildungsteam strategische Partnerschaften mit Schulen im ganzen Land geschlossen und arbeitet mit führenden Unternehmen im Bereich der Ingenieurausbildung zusammen, darunter die American Society for Engineering Education, TRYEngineering, First Robotics und das Robotics Alliance Project der NASA. Schulen innerhalb von Elk Grove Unified, einem der größten Schulbezirke Kaliforniens, haben das Upverter-Bildungsprogramm aufgenommen, ebenso wie die North Carolina School of Science and Mathematics (NCSSM), eine zweijährige öffentliche Internats-Highschool in Durham, North Carolina. Marshall Massengill, Robotik-Mentor und Alumnus der NCSSM, erklärt, wie Upverter ihm geholfen hat, das Fernstudium landesweit zu fördern. 'Derzeit sind aufgrund von Covid-19 die meisten unserer Schüler über den ganzen Bundesstaat verteilt und wohnen nicht auf dem Campus. Der gemeinschaftliche Charakter von Upverter hilft dabei, das Team zu transformieren und so weiterzuarbeiten, wie wir es normalerweise im Labor tun würden.' Der Upverter Teachers Guide bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einführung des Programms für Lehrkräfte. Für Michael Rosales, Lehrkraft für Ingenieur- und Naturwissenschaften an der Elk Grove Unified Florin High School, verändert das Bildungsprogramm von Altium bereits jetzt die Art und Weise, wie er Grundlagen der Ingenieurwissenschaften unterrichtet. 'Das ist perfekt für meine Klasse. Es ermöglicht den Schüler, sich mit virtuellen Schaltkreisen zu beschäftigen, bevor sie physische Schaltkreise entwerfen, und man kann mehrere Personen gemeinsam an einem Schaltkreis arbeiten lassen', berichtet Rosales. Derzeit nutzen Pädagogen das Programm für den Unterricht in den Bereichen Robotik, Ingenieurwesen, digitales Elektronikdesign, Grundlagen der Technik und für MINT-Einführungskurse. Das Upverter-Bildungsteam unterstützt außerdem High-School- Schüler, die an Entwürfen für das NASA-Programm 'CubeSat Launch Initiative' arbeiten, um den Einsatz von Upverter für kleine Satellitennutzlasten auszubauen. Um zu sehen, wie Lehrer Upverter Education im Unterricht einsetzen, besuchen Sie bitte: https://youtu.be/cJu0Qopwk2M Für einen umfassenden Überblick über das Fernlernprogramm Upverter Education registrieren Sie sich gerne für dieses Informations-Webinar, das für den 27. Februar 2021 geplant ist. Über Upverter Upverter ist ein kostenloses EDA-System, das in einem Webbrowser bereitgestellt wird und es Studierenden und Pädagogen ermöglicht, Schaltpläne und Leiterplatten zu entwerfen, zu teilen und zu überprüfen. Es bietet die Möglichkeit, eine Stückliste, Gerber-Dateien und 3D-Rendering zu erstellen. Upverter ist eine Marke von Altium. Um mehr über Upverter und Upverter Education zu erfahren, besuchen Sie https://education.upverter.com/. ÜBER ALTIUM Altium LLC, ein globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, beschleunigt das Innovationstempo durch Elektronik. Seit über 30 Jahren liefert Altium Software, die die Produktivität von PCB-Designern und -ingenieuren maximiert. Von einzelnen Erfindern bis hin zu multinationalen Unternehmen entscheiden sich immer mehr PCB-Designer und -ingenieure für die Altium- Software, um elektronikbasierte Produkte zu entwerfen und zu realisieren. 