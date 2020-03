22:00 | 11.03.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der Hauptplan wird von Jean-Michel Gathy, dem international bekannten und mehrfach ausgezeichneten französisch-belgischen Architekten von Denniston, geleitet RIAD, Saudi-Arabien --(BUSINESS WIRE)--11.03.2020-- AMAALA, das an der Nordwestküste Saudi-Arabiens gelegene Luxusreiseziel, hat die Ernennung des führenden Architekturbüros Denniston zum Hauptplaner für die Insel angekündigt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200311005775/ de/ The Island at AMAALA (Photo : AETOSWire) The Island at AMAALA (Photo : AETOSWire) Nicholas Naples, Chief Executive Officer von AMAALA, sagte: 'AMAALA hat eine einzigartige Positionierung innerhalb des globalen Gastgewerbe-Portfolios, das sich an ausgewählte Reisende richtet, die auf der Suche nach innovativen erlebnisreichen Zufluchtsorten sind. Unser Ziel ist es, persönliche Erfahrungen zu schaffen, die den individuellen Bedürfnissen jedes einzelnen Gastes gerecht werden. Eingebettet in die philosophischen Vorstellungen von Kunst und Wellness und inspiriert von der Reinheit des Roten Meeres, freuen wir uns, gemeinsam mit Jean-Michel Gathy und Denniston unsere Vision für die Insel zu verwirklichen. Hier werden sich unsere Gäste auf eine transformative Reise begeben und die Seele mit Kunst- und Kulturangeboten bereichern, mit Möglichkeiten zur philanthropischen künstlerischen Mitgestaltung.' Die Insel, die eine der drei AMAALA-Gemeinschaften repräsentiert, wird das ruhige Zuhause einer exklusiven Künstlergemeinschaft sein, sowie eines arabischen botanischen Gartens, der mit Skulpturen bestückt ist. Die Insel wird Meisterwerke in vier Hauptdesignelementen beherbergen: ein Museum und eine Akademie für zeitgenössische Kunst, eine Künstlerkolonie im Riviera-Lebensstil, eindringliche künstlerische Erfahrungen und Möglichkeiten zur gemeinsamen Schaffung von Kunst und Skulpturen. Der Hauptdesigner von Denniston, Jean-Michel Gathy, sagte: 'Die Entwicklung der Insel wird ein eindringliches und interaktives, von der Kunst inspiriertes Juwel sein. Die Lifestyle-Komponenten, die Landschaftsgestaltung, die Museen und Kunstinstallationen werden diese Insel zusammen mit der Künstlergemeinschaft in den 'Diamanten des Roten Meeres' verwandeln. 'Sie wird viele verschiedene Ausstellungsorte für permanente Installationen oder temporäre Ausstellungen und künstlerische Darbietungen bieten. Die grafische Gestaltung des Rückgrats wird aus der Luft erkennbar sein und international als ikonenhaftes Wahrzeichen wahrgenommen werden. Das Projekt umfasst alle vorgesehenen Elemente und spiegelt die Flächen, die Anzahl und die Ausstattung wider. Das ist wirklich einzigartig, so etwas wurde noch nie zuvor geplant.' Die aktive Gemeinschaft der Insel wird durch ein Künstlerdorf mit Arbeitsateliers, Kunsthandwerksläden, Galerien sowie Ausstellungs- und Aufführungseinrichtungen verankert. Es wird das ganze Jahr über einen Katalog mit eindringlichen und transformativen Werken beherbergen, die die Säule der Kunst und Kultur darstellen. Vollständig auf Saudi-Arabiens Ambitionen für die Zukunft abgestimmt, wird die Entwicklung von AMAALA in drei Schlüsselphasen durchgeführt, wobei die Fertigstellung des Reiseziels vor der Verwirklichung der saudi-arabischen Vision 2030 angestrebt wird. *Quelle: AETOSWire Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200311005775/de/ Kontakt:

