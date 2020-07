23:30 | 27.07.2020

Amazentis bringt Timeline(TM) mit dem Wirkstoff Mitopure(TM) auf den Markt: Ein Durchbruch in der Zellernährung



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Mitopure(TM), einer der ersten Zellnährstoffe seiner Art, für den klinisch nachgewiesen wurde, dass er die Zellfunktion fördert und die Muskelkraft verbessert, ist jetzt für gesundheitsbewusste Verbraucher in den Produkten von Timeline Nutrition erhältlich*. LAUSANNE (Schweiz) und SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--27.07.2020-- Das Life-Science-Pionierunternehmen Amazentis veröffentlicht heute neue klinische Ergebnisse und kündigt die Markteinführung von Timeline Cellular Nutrition in den Vereinigten Staaten an. Nach zehnjähriger Forschungsarbeit von führenden Wissenschaftlern und Ärzten ist Timeline Nutrition die erste Marke, bei der mit Mitopure(TM) eine hochreine Form von Urolithin A angeboten wird, das nachweislich dem altersbedingten Zellverfall entgegenwirkt und die Muskelkraft steigert. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200727005806/ de/ Timeline Nutrition (Photo: Business Wire) Timeline Nutrition (Photo: Business Wire) * Eine randomisierte, plazebokontrollierte klinische Doppelblindstudie ( NCT03464500) an gesunden Teilnehmern mittleren Alters (40 bis 65 Jahre) ergab, dass eine viermonatige tägliche Einnahme von 500 mg Mitopure(TM) (hochreines Urolithin A) zu einer signifikanten Verbesserung der Beinmuskelkraft führte.

* In einer separaten randomisierten klinischen Studie (NCT04160312), die in den USA an gesunden Erwachsenen (18-80 Jahre) durchgeführt wurde, wurden die Konzentrationen von Urolithin A nach der Einnahme von Mitopure(TM) und Granatapfelsaft verglichen. Dabei zeigte sich, dass 500 mg Mitopure(TM) mehr als das Sechsfache an Urolithin A liefern, verglichen mit 8 oz (240 ml) von zu 100% reinem Granatapfelsaft.

* Amazentis vermarktet das erste Produkt, das klinisch erprobtes Mitopure(TM) enthält, ausschließlich im Direktvertrieb an Endverbraucher über die Website von Timeline Nutrition. Viele Menschen beginnen ab dem 40. Lebensjahr aufgrund des altersbedingten Nachlassens der zellulären Bioenergetik und der mitochondrialen Funktion einen Muskelkraftverlust zu spüren. Timeline enthält Mitopure(TM), einen proprietären Inhaltsstoff und eine hochreine Form von Urolithin A. Diese bioaktive Substanz wird vom Darmmikrobiom produziert, jedoch nur bei einem begrenzten Teil der Bevölkerung. Mitopure(TM) ist die einzige Verbindung, die nachweislich die Muskelfunktion verstärkt, indem sie das selektive Recycling von beschädigten Mitochondrien (dem Kraftwerk der Zelle) über einen wesentlichen Anti-Aging-Prozess aktiviert, der als Mitophagie bezeichnet wird. 'Zum ersten Mal haben wir nun gezeigt, dass die regelmäßige Einnahme von Mitopure(TM) über einen Zeitraum von 4 Monaten deutliche physiologische Veränderungen im Körper auslöst und die Beinmuskulatur signifikant kräftigt', sagt Amazentis-Chairman und -Mitgründer Patrick Aebischer, MD. 'Dies ist ein Durchbruch bei der Umsetzung einer wissenschaftlich gestützten Ernährung, die auf Muskelaufbau und gesundes Altern ausgerichtet ist.' Timeline ist besonders wirksam, weil genau kalibrierte Dosen von Mitopure(TM) Urolithin A direkt abgeben und die Mitophagie im Körper aktivieren - unabhängig von der Ernährung oder vom Mikrobiom des Menschen. Diese neuen klinischen Daten zeigten, dass nur 12% der Teilnehmer, die in die Studie aufgenommen wurden, nachweisbare Werte von Urolithin A aufwiesen. Insgesamt zeigten die Teilnehmer eine mehr als 6-fache Verbesserung des Urolithin-A-Spiegels über 24 Stunden nach dem Verzehr von 500 mg Mitopure(TM) im Vergleich zu 8 oz (240 ml) von zu 100% reinem Granatapfelsaft. 'Bei Amazentis widmen wir uns der Entwicklung der nächsten Generation von Ernährungsprodukten, die auf die Zellgesundheit und die mitochondriale Funktion abzielen. Heute ist den Verbrauchern mehr denn je bewusst, wie wichtig es ist, gesund zu bleiben und die Muskelfunktion zu erhalten. Timeline Nutrition ist die perfekte Verbindung aus modernster Wissenschaft und einem großartig schmeckenden Produkt,' sagt Amazentis-CEO und -Mitgründer Chris Rinsch, PhD. Das erste Produkt von Timeline gibt es in Form eines köstlichen Pulvers mit Beeren- und Granatapfelgeschmack, das mit Ihrem täglichen Smoothie, Joghurt und anderen Frühstücksfavoriten gemischt werden kann. Timeline ist ausschließlich online für Endverbraucher in den Vereinigten Staaten ab 3,33 US-Dollar pro Tag für einen Vier-Monats-Vorrat erhältlich. Besuchen Sie www.timelinenutrition.com , um weitere Informationen zu erhalten. * Es wurde gezeigt, dass 500 mg Mitopure(TM) (1) eine Genexpression induzieren, die mit der Funktion und dem Stoffwechsel der Mitochondrien zusammenhängt, und (2) die Kraft des Oberschenkelmuskels bei Messungen der Knieextension und -flexion bei übergewichtigen 40- bis 65-Jährigen erhöhen. Diese Daten stammen aus zwei randomisierten, plazebokontrollierten klinischen Doppelblindstudien am Menschen. Über Timeline

Timeline Nutrition ist die erste Marke, die mit Mitopure(TM) eine hochreine Form von Urolithin A anbietet. Diese neuartige Nahrungsmittelmarke wurde von Amazentis in der Überzeugung entwickelt, dass kompromisslose Forschung eine neue Klasse von Nahrungsmitteln erschließen kann, die sich auf den neuesten Stand der Wissenschaft stützt. Als Wissenschaftler wissen wir, dass sich der altersbedingte körperliche Abbau nicht aufhalten lässt. Mit seinen bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen engagiert sich Timeline jedoch dafür, Produkte zu entwickeln, die die Auswirkungen der Zeit auf die Gesundheit mindern sollen. Weitere Informationen finden Sie auf www.timelinenutrition.com. Über Mitopure(TM)

Mitopure(TM) ist eine hochreine Form von Urolithin A, einem bioaktiven diätetischen Stoffwechselprodukt, das nach dem Verzehr von bestimmten Nahrungsmitteln wie z.B. Granatäpfeln von Darmbakterien gebildet wird, obwohl es für die meisten Menschen schwierig ist, genug von diesem speziellen Nährstoff allein über die Nahrung aufzunehmen. Mitopure(TM) verbessert nachweislich die Funktion der Mitochondrien, indem es die Mitophagie stimuliert, einen Prozess, bei dem alternde und geschädigte Mitochondrien aus der Zelle entfernt werden und so Platz für das Wachstum gesunder Mitochondrien geschaffen wird. Mitopure(TM) wurde durch die U.S. Food and Drug Administration (FDA) positiv bewertet und nach einem GRAS-Antrag (Generally Recognized As Safe) als sicher eingestuft. Mitopure(TM) wurde sowohl präklinisch als auch klinisch umfassend evaluiert, um seine Anwendung beim Menschen als Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.mitopure.com. Über Amazentis

Amazentis ist ein auf dem Gebiet der Biowissenschaften tätiges innovatives Unternehmen, das sich unter Anwendung neuester Forschung und klinischer Wissenschaft an der Entwicklung von Produkten der nächsten Generation arbeitet, die auf die Mitochondriengesundheit durch eine fortschrittliche Ernährung abzielen. Amazentis hat seine Forschungsergebnisse zu Mitopure(TM)/Urolithin A in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie Nature Medicine (doi:10.1038/nm.4132) und Nature Metabolism (doi: 10.1038/s42255-019-0073-4) veröffentlicht. Das Unternehmen unterhält eine globale strategische Partnerschaft mit Nestlé Health Science, um die Gesundheitsanwendungen von Mitopure(TM) im Zusammenhang mit dem fortschreitenden Verfall von Mitochondrien und Zellen zu erweitern. Weitere Informationen zu Amazentis finden Sie auf www.amazentis.com. Weiterführende Links

