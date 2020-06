24.06.2020 / 03:50



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

SEATTLE --(BUSINESS WIRE)--24.06.2020--

Amazon (NASDAQ:AMZN) hat heute den Climate Pledge Fund zur Unterstützung der Entwicklung nachhaltiger Technologien und Dienstleistungen angekündigt, durch den Amazon und andere Unternehmen im Climate Pledge das Versprechen, bis 2040 kohlenstofffrei zu sein, einhalten können. Dieses Risikokapitalprogramm mit einer anfänglichen Finanzausstattung in Höhe von 2 Milliarden USD unterstützt weitsichtige Firmen, deren Produkte und Dienstleistungen den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft fördern werden.

Im vergangenen Jahr wurde mit dem Climate Pledge von Amazon und Global Optimism gemeinsam das Versprechen abgegeben, das Übereinkommen von Paris bereits zehn Jahre früher zu erfüllen und bis 2040 kohlenstofffrei zu sein. Verizon, Reckitt Benckiser (RB) und Infosys haben sich unlängst dem Versprechen angeschlossen und signalisieren dem Markt damit unmissverständlich, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, mit denen eine Senkung von Kohlenstoffemissionen erreicht werden können, rasch ansteigen wird. Der neue Climate Pledge Fund von Amazon wird Investitionen in Innovationen für die kohlenstofffreie Wirtschaft der Zukunft beschleunigen.

'Der Climate Pledge Fund soll in weitsichtige Unternehmer und Erfinder investieren, die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, mit denen Firmen ihre CO2-Bilanz verbessern und nachhaltiger wirtschaften können', sagte Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon. 'Unternehmen aus aller Welt in jeder Größe und Entwicklungsstufe werden berücksichtigt, und zwar vor der Produktion stehende Start-ups bis hin zu etablierten Konzernen. Jede in Aussicht stehende Investition wird anhand ihres Potenzials zur Beschleunigung des Erreichens von Kohlenstofffreiheit und zum Schutz der Erde für zukünftige Generationen beurteilt.'

Der Climate Pledge Fund wird in Firmen in unterschiedlichen Branchen investieren, darunter Transportwesen und Logistik, Energieerzeugung, -speicherung und -nutzung, Fertigung und Materialwirtschaft, Kreislaufwirtschaft sowie Lebensmittel und Landwirtschaft. Mit der Zeit wird Amazon zudem Gelegenheiten ins Auge fassen, um andere Unterzeichner des Climate Pledge in das Risikokapitalprogramm einzubeziehen.

'Amazon beweist Führungsqualitäten bei der Übernahme von kohlenstoffarmen Technologien in größerem Maßstab', sagte R.J. Scaringe, CEO von Rivian. 'Die Investition in Rivian mit der anschließenden Bestellung von 100.000 elektrischen Lieferfahrzeugen wird die CO2-Bilanz der Paketzustellung durch Amazon erheblich verbessern. Wir freuen uns auf eine Zukunft mit kohlenstofffreien Lieferdiensten.'

Amazon veröffentlichte heute seinen Nachhaltigkeitsbericht für 2019 sowie eine Aktualisierung der Nachhaltigkeitsziele und -programme des Unternehmens:

* Amazon gab darin bekannt, dass seine Betriebe bis 2025 zu 100 % mit erneuerbaren Energien laufen werden - fünf Jahre früher als geplant. Im Rahmen des Climate Pledge hatte sich Amazon dazu verpflichtet, bis 2024 ein Ziel von 80 % und 100 % erneuerbare Energien bis 2030 zu erreichen. * Bisher hat Amazon 91 Projekte mit erneuerbaren Energien rund um die Welt angekündigt. Zusammen werden diese Projekte mit einer Gesamtkapazität von über 2.900 MW jährlich mehr als 7,6 Millionen MWh an erneuerbarer Energie liefern - genug, um 680.000 US-Haushalte mit Strom zu versorgen. * Amazon tätigte zwei Investitionen über seinen mit 100 Millionen USD ausgestatteten Right Now Climate Fund für naturnahe Lösungen und Wiederaufforstungsprojekte rund um die Welt. Diese umfassen ein Wiederaufforstungsprojekt in den Appalachen in den USA sowie eine städtische Begrünungsinitiative in Berlin. * Seit 2015 hat Amazon das Gewicht seiner Pakete um 33 % gesenkt und dadurch mehr als 880.000 Tonnen Verpackungsmaterialien eingespart, was etwa 1,5 Milliarden Versandkartons entspricht.

Mehr über die Nachhaltigkeitsziele und -programme von Amazon erfahren Sie unter https://blog.aboutamazon.com/sustainability/ staying-the-course-on-our-commitment-to-sustainability

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200623005945/de/

Kontakt:

Amazon.com, Inc.

Medien-Hotline

Amazon-pr@amazon.com

www.amazon.com/pr