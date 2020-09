22:30 | 03.09.2020

Business Wire News: Andersen Global erschließt den haitianischen Markt



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--03.09.2020-- Andersen Global baut anhand einer Kooperationsvereinbarung mit der haitianischen Beratungsfirma GECA seine Präsenz aus und setzt die rasche Expansion der Organisation auf dem karibischen Markt fort. GECA, das im Jahr 2012 gegründet wurde und auf Management, Finanzstudien sowie Buch- und Rechnungswesen spezialisiert ist, hat seinen Leistungsumfang um Steuer- und Rechtsberatungsdienste erweitert und ist nun eine der wenigen Firmen in diesem Land mit globaler Reichweite. Unter der Leitung von Managing Partner Johann Alexis Bounouni sowie drei weiteren haitianischen Frauen arbeitet die Firma mit einem Team von über 40 zertifizierten Fachleuten, die sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene weithin anerkannt sind, und bietet ganzheitliche Lösungen. 'Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt das Fundament unserer Firma und stellt unser Engagement für Verantwortung und erstklassigen Service unter Beweis', erklärte Johann. 'Unser Ziel ist es, das führende Unternehmen auf unserem Markt zu sein, und diese Zusammenarbeit kombiniert Andersen Globals Fachkompetenz und globale Reichweite mit der Erfahrung und den multidisziplinären Fähigkeiten unseres Unternehmens, was uns in die Lage versetzen wird, die komplexen Anforderungen unserer Klienten zu skalieren und zu erfüllen.' 'Johann und ihr Team haben durch die Interaktion mit ihren Kunden im Lauf der Jahre ihren Einsatz für Unabhängigkeit und Transparenz demonstriert', sagte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. 'GECA verfügt über eine Plattform, die andere kooperierende Firmen auf diesem Gebiet ergänzt. Dies stärkt den synergetischen Ansatz, der für unseren Erfolg entscheidend ist. Wir haben eine wachsende Präsenz in der Region aufgebaut, und diese Zusammenarbeit ist eine weitere strategische Ergänzung unserer Expansion im karibischen Markt.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 195 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200903005844/de/ Kontakt:

