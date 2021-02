21:40 | 04.02.2021

Business Wire News: Andersen Global erschließt den jemenitischen Markt mit der führenden Anwaltskanzlei Alaghbari & Partners



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--04.02.2021-- Andersen Global erweitert seine Präsenz im Nahen Osten durch eine Kooperationsvereinbarung mit Jemens führender Anwaltskanzlei Alaghbari & Partners, die ihren Sitz in Sana'a hat. Alaghbari & Partners, das unter der Leitung des Managing Partner Dr. Ghazi Alaghbari steht und seit 1994 über umfangreiche Erfahrung im Justiz- und Rechtswesen verfügt, wird im Ranking von Chambers and Partners auf Band 1 eingestuft. Die Firma bietet ein Spektrum an juristischen Dienstleistungen in den Bereichen Handel-, Zivil- und Verwaltungspraxis mit dem Fokus auf Unternehmensrecht, Steuerrecht und Vertragsarbeit. Der in- und ausländische Kundenkreis der Kanzlei reicht von Einzelpersonen über kleine bis mittelständische Unternehmen bis hin zu multinationalen Unternehmen und staatlichen Institutionen. 'Als eine der angesehensten Anwaltskanzleien im Jemen verpflichten wir uns zu Verantwortung und Transparenz, wenn wir Dienstleistungen auf höchstem Niveau erbringen', erklärte Dr. Ghazi. 'Unser hervorragendes Verständnis unterschiedlicher Kulturen und Rechtssysteme ermöglicht uns, den Kunden auf lokaler und internationaler Ebene erstklassige Lösungen zu bieten. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global erweitert unsere Kapazitäten und erlaubt uns, die Ressourcen eines globalen Unternehmens in unseren lokalen Markt einzubringen.' 'Alaghbari & Partners bietet eine weitere wichtige Lösung für unsere Expansion im Nahen Osten, während sich immer weitere Möglichkeiten in der Region ergeben,' so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Die Kanzlei verfügt über umfassende Erfahrungen und Kenntnisse der Rechtsprechung des Jemen; ihr Engagement für die Bedürfnisse der Kunden stellt einen weiteren soliden Baustein dar und versetzt uns in die Lage, in der Region weiter zu expandieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere Vision, den Kunden auf nahtlose Weise sowohl eigenständige als auch integrierte Lösungen auf globaler Ebene zu bieten.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 244 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210204006047/de/ Kontakt:

