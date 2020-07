6:50 | 04.07.2020

Business Wire News: Andersen Global expandiert in der Karibik



04.07.2020 / 06:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--04.07.2020-- Andersen Global gab bekannt, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit der in San Juan, Puerto Rico, ansässigen Full-Service-Steuerberatungsgesellschaft BDO Tax LLC abgeschlossen hat. Damit wurde das Debüt der Organisation in der Region markiert. Die 2000 gegründete BDO Tax LLC wird von dem geschäftsführenden Partner Gaby Hernandez geleitet und von mehr als 140 Juristen unterstützt. Es bietet eine Reihe von Steuer- und Unternehmensberatungsdiensten für mehr als 3.000 Kunden, darunter Verrechnungspreise, Dienstleistungen für Privatkunden, Transaktionsberatung, staatliche Auftragsvergabe, Buchhaltungsdienste und Steuerkonformität mit besonderem Schwerpunkt auf internationaler Steuer- und Inbound-Steuerberatung. 'Als ehemaliger Jurist bei Arthur Andersen schätze ich die Bedeutung und Wirkung der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die ähnliche Werte und ein ähnliches Engagement für ihre Kunden teilen', sagte Gaby. 'Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verbessert unsere Fähigkeit, weltweit eine nahtlose Abdeckung und ein umfassenderes Dienstleistungsangebot zu bieten.' 'Gaby hat eine der stärksten Kanzleien in der Region aufgebaut und wird eine breite und synergetische regionale Abdeckung bieten, wenn wir unsere Präsenz in der Karibik ausbauen', sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. 'Gaby und sein Team vertreten unser Engagement für Verantwortung, Unabhängigkeit und Transparenz. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammenarbeiten können, um die globale Plattform und die Fähigkeiten unserer Organisation in dieser Region zu erweitern.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 177 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200703005328/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



04.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1086477 04.07.2020