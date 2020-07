23:30 | 14.07.2020

Business Wire News: Andersen Global expandiert nach Trinidad und Tobago



14.07.2020 / 23:30

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--14.07.2020-- Andersen Global setzt seine Expansion in der Karibik im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Full-Service-Steuerberatungsfirma Robley Baynes fort. Damit feiert die Organisation ihr Debüt in Trinidad und Tobago. Die 2018 gegründete Firma bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Steuer- und Beratungsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Unternehmens- und Managementdienstleistungen. Unter der Leitung der Partner Kendell Robley und Mikhail Baynes bietet die dynamische und innovative Kanzlei ihren Kunden wertschöpfende Lösungen, die sich auf die Optimierung und das Wachstum des Geschäfts konzentrieren. Dabei setzt sie ihre Ressourcen und Erfahrungen für eine Vielzahl an Mandanten ein. 'Unser Ziel ist es immer, mit einem hochkarätigen Team von Fachleuten erstklassige, kundenorientierte Lösungen anzubieten', sagten Kendell und Mikhail. 'Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global werden wir unsere Kapazitäten und unsere globale Präsenz erweitern und somit weltweit Möglichkeiten für einen breiteren und nahtloseren Service schaffen können.' 'Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Kendall, Mikhail und ihrem Team in Trinidad und Tobago. Die Zusammenarbeit mit Robley Baynes wird unsere Möglichkeiten stärken, Kunden auf höchstem Niveau zu betreuen, da sie einer gemeinsamen Vision folgen und konsequent ihr Engagement für Verantwortung, Transparenz und Unabhängigkeit demonstrieren', sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Es ist wichtig für uns, in dieser Region über Steuer- und Buchhaltungskapazitäten zu verfügen, und die Firma stellt einen Eckpfeiler für unsere Expansion in dieser Region dar.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 179 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200714006044/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



14.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1093885 14.07.2020