MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--19.11.2020-- Andersen Global setzt seine Expansion in Barbados mit der Aufnahme der Kooperationsfirma Tailored Tax Solutions fort und zeigt damit erneut das Engagement der Organisation für den Aufbau einer vorbildlichen Praxis in der Karibik. Tailored Tax Solutions wurde 2015 gegründet und wird von Geschäftsführerin Dominique Pepin geleitet. Das aus fünf Juristen bestehende Team arbeitet mit Unternehmen und Einzelpersonen und ist auf Steuerberatung, Steuerkonformität und Einwanderungsfragen spezialisiert. Zusätzlich zu den Dienstleistungen in Barbados bietet die Firma auch Dienstleistungen für Kunden in Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts, St. Lucia und St. Vincent an. 'Als Alumna von Arthur Andersen sind erstklassiger Service und Verantwortung zwei Werte, die mir zu Beginn meiner Karriere vermittelt wurden und die auch die Grundlage für den Erfolg unserer Kanzlei bildeten', sagte Dominique. 'Ein maßgeschneiderter Ansatz, der den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht, ist unsere oberste Priorität, und die Zusammenarbeit mit Jurisen, die unsere Werte teilen, ist uns wichtig', sagte Dominique. 'Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global verbessert unser Team und unser Dienstleistungsangebot hier in Barbados weiter und wird uns ermöglichen, eine umfassendere Abdeckung und grenzüberschreitende, nahtlose Lösungen anzubieten.' Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: 'Unsere Zusammenarbeit mit Dominique und ihrem Team stärkt unser Potenzial in Barbados und ist der nächste Schritt zu einer nahtloseren Integration mit Standorten in der Karibik. Dies ist ein weiteres Land, in dem wir nun über umfassende steuerliche und rechtliche Möglichkeiten verfügen. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Plattform in der Karibik weiter pflegen werden, und ich bin sehr optimistisch in Bezug auf das hervorragende Team, das wir zusammenstellen, während wir weiterhin Schlüsselpraktiken und Führungsqualitäten hinzufügen.' Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen mit Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 215 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201119006353/de/ Kontakt:

