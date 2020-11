23:10 | 05.11.2020

Business Wire News: Andersen Global in Armenien



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--05.11.2020-- Andersen Global startet die Expansion in Armenien im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit TK & Partners, einer Full-Service-Anwaltskanzlei mit Sitz in Eriwan. Die 2012 gegründete Firma wird von dem Office Managing Partner Varoujan Avedikian geleitet und arbeitet mit fünf Partnern und 17 Juristen, die internationale und lokale Kunden betreuen. Die Kanzlei bietet Beratungs- und Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmen, Bank- und Finanzwesen, Kartell- und Wettbewerbsrecht, geistiges Eigentum, Immobilien, Insolvenz, Steuern, Energie und Beschäftigung. 'Der Erfolg unserer Kanzlei beruht auf unserem Engagement für Verantwortlichkeit und unserem Bestreben, die Benchmark-Organisation für Qualität in der Branche zu sein', sagte Varoujan. 'Da wir planen, unsere internationale Präsenz und unsere Fähigkeiten zu erweitern, öffnet unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global Türen zu neuen Wachstumsmöglichkeiten. Wir werden in der Lage sein, unseren Kunden Steuer- und Rechtsdienstleistungen anzubieten, die nicht geographisch begrenzt sind.' 'TK & Partners ist enorm gewachsen und wird seine internationale Präsenz und seine Fähigkeiten weiter ausbauen', sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Varoujan und sein Team verfügen über eine nachweisliche Erfolgsgeschichte in Bezug auf Innovation und die Bereitstellung von hervorragenden Dienstleistungen für Kunden. Unsere Zusammenarbeit war keine schwierige Entscheidung, da wir von ihrer Erfahrung, ihren Branchenkenntnissen, ihrer Energie und ihrer Vielseitigkeit sehr beeindruckt waren. All dies wird unsere Fähigkeit stärken, weltweit nahtlos Lösungen von höchster Qualität zu liefern.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 213 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201105006228/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700



