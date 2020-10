20:20 | 27.10.2020

Andersen Global jetzt mit weiterer Präsenz in Jamaika



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--27.10.2020-- Andersen Global baut seine Position auf dem jamaikanischen Markt und in der Karibik durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Myers, Fletcher & Gordon, der größten Anwaltskanzlei des Landes, weiter aus. Myers, Fletcher & Gordon wurde 1944 gegründet und bietet juristische Dienstleistungen für globale Unternehmen, Regierungsbehörden und Einzelpersonen. Die Kanzlei stützt sich dabei auf lokale und internationale Expertise in verschiedenen Branchen, wie beispielsweise Tourismus, Transportwesen, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Bergbau, Energie und Arbeitsrecht. Ihr Full-Service-Angebot umfasst Gerichtsverfahren, Gesellschafts- und Handelsrecht, Immobilienrecht, geistiges Eigentum, Steuerrecht, Eigentumsrecht, Sportrecht, Wettbewerbsrecht, Luftfahrt sowie Finanzregulierung und Handel. 'Unsere Fähigkeit, erstklassige Lösungen zu liefern, wird durch unsere umfangreichen Ressourcen und unser breit gefächerte Fachwissen gesteigert, und diese Zusammenarbeit stärkt unsere wachsenden Fähigkeiten weiter', so Managing Partner Peter Goldson. 'Unser klientenorientierter Ansatz und unsere Verpflichtung zur Verantwortung stehen im Einklang mit der Kultur und den Werten von Andersen Global. Wir freuen uns sehr, mit dem anderen jamaikanischen Kollaborationspartner, Senior Accounting Services, sowie den Mitgliedsfirmen und sonstigen weltweiten Kooperationspartnern der Organisation zusammenzuarbeiten.' 'Myers, Fletcher & Gordon ist eine Gruppe dynamischer Fachleute, die seit mehr als siebzig Jahren nachweislich erstklassigen Rechtsbeistand bieten', so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Wir haben in der Karibik große Erfolge erzielt, und unsere Zusammenarbeit mit Peter und seinem Team erweitert unsere Fähigkeit, einen nahtlosen Service in der Region und auf der ganzen Welt zu bieten.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 210 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201027006130/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700



