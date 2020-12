22:00 | 10.12.2020

Business Wire News: Andersen Global jetzt mit weiterer Präsenz in Kasachstan



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--10.12.2020-- Andersen Global bietet zusätzliche Deckung in Kasachstan durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Unicase an zwei Standorten: Almaty und Nur-Sultan. Die 2010 gegründete Anwaltskanzlei Unicase bietet eine breite Palette an rechtlichen Dienstleistungen in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien, Infrastruktur und PPP, Unternehmen, Handel, M&A, Immobilien, Beschäftigung, Umwelt und Steuern. Zu den Kunden der Full-Service-Kanzlei, die von der geschäftsführenden Partnerin Saniya Perzadayeva geleitet wird, gehören kasachische Unternehmen und internationale Kunden, Finanzinstitute und Investmentbanken. 'Zum Wachstum der Region beizutragen und unseren Kunden erstklassige Lösungen anzubieten, bleibt die oberste Priorität unserer Kanzlei', sagte Saniya Perzadayeva. 'Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen von Andersen Global verbessert unsere Fähigkeiten, und wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt in der Entwicklung unserer Kanzlei.' Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: 'Unicase ist bekannt für seine Dienstleistungen in den Bereichen, die für den Markt der Region am wichtigsten sind, und hat durch seine Verpflichtung zum Verwalteramt und sein Engagement für die Bereitstellung nahtloser Dienstleistungen einen sehr hohen Standard gesetzt. Die Kanzlei ist eine große Bereicherung für unsere Organisation, da wir planen, weiterhin ein starkes Team in der Region aufzubauen.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 222 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201210006078/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

415 764 2700



