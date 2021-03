23:00 | 02.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--02.03.2021-- Andersen Global gründet über einen Kooperationsvertrag mit der in Hamilton ansässigen Kanzlei Alexanders, Barristers & Attorneys eine Präsenz in Bermuda und erweitert damit seine globale Plattform. Alexanders, Barristers & Attorneys wurde im Jahr 2005 gegründet und ist eine Kanzlei mit Hauptschwerpunkt Gesellschafts- und Stiftungsrecht. Die Kanzlei bietet Leistungen für Unternehmenskunden und vermögende Privatpersonen an. Damit werden die Praxis der US-amerikanischen Mitgliedsfirma und die Fähigkeit des internationalen Unternehmens ergänzt, den grenzübergreifenden Bedarf seiner Klienten in Australien, Kanada, Afrika, dem Vereinigten Königreich und weltweit über seine Mitglieds- und Partnerfirmen zu decken. Die Kanzlei ist außerdem auf die Anmeldung von und die Rechte an geistigem Eigentum, die Begründung von Investmentsfonds und die dazugehörigen Gesetze, die Gründung von Versicherungsgesellschaften und die dazugehörigen Gesetze sowie auf Marine- und Seerecht spezialisiert. 'Unsere Hauptpriorität liegt in der Bereitstellung erstklassiger Lösungen für unsere Klienten auf lokaler Ebene und im Ausland. Unsere Kompetenzen hierbei waren ein entscheidender Faktor für den Erfolg unserer Kanzlei und werden das auch bleiben', sagte Gründer und Leiter James Watlington. 'Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Global werden unser Engagement für unsere Klienten und unsere Fähigkeit, weltweit reibungslose Lösungen bereitzustellen, weiter bestärkt. Unsere kombinierten Ressourcen und unser gemeinsames Engagement für verantwortungsvolle Arbeit bilden eine solide Grundlage für die Entwicklung dieser synergistischen Arbeitsbeziehung mit den Mitglieds- und Partnerfirmen von Andersen Global.' 'Das Team der Kanzlei besteht aus Branchenführern mit umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen auf diesem wichtigen Markt', sagte Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Der weite Umfang von Leistungen der Kanzlei und ihre Motivation, ihre Klienten auf höchstem Niveau zu betreuen, ergänzen unsere globale Plattform. Unsere Zusammenarbeit in Bermuda stellt einen weiteren bedeutenden Schritt in der Expansionsstrategie unseres Unternehmens dar, wenn wir weiterhin weltweit umfassende Betreuungsmöglichkeiten und Lösungen für unsere Klienten entwickeln.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 256 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210302006151/de/ Kontakt:

