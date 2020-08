4:30 | 14.08.2020

Business Wire News: Andersen Global setzt Expansion in Afrika auf wichtigsten Märkten fort, wird in Mali aktiv



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--14.08.2020-- Andersen Global kündigt sein Debüt in Mali durch ein Kooperationsabkommen mit der in Bamako ansässigen Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei Juri-Partner an, das eine ergänzende Präsenz im Zuge der weiteren Expansion des Unternehmens in Schlüsselmärkten in ganz Afrika vorsieht. Juri-Partner, eine der größten Kanzleien in Mali, umfasst inzwischen drei Partner und mehr als 20 Juristen, darunter zwei Steuerberater. Der geschäftsführende Partner Mamadou Diarra und sein Team bieten Privatunternehmen und Institutionen im In- und Ausland umfassende Steuer- und Rechtsdienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Bergbau, Telekommunikation, Steuern, Schiedsgerichtsbarkeit sowie allgemeine gewerbliche Steuer- und Rechtsdienstleistungen an. 'Wir sind bestrebt, Kundenbeziehungen zu schaffen, die auf Vertrauen und Transparenz beruhen, und verpflichten uns zu Verantwortungsbewusstsein und Unabhängigkeit', sagte Mamadou. 'Die Geschäftswelt wird zunehmend internationaler und die Bedürfnisse von Mandanten können je nach Land und Gerichtsbarkeit unterschiedlich sein. Indem wir die breite Angebotspalette und das umfassende Know-how von Andersen Global mit unserer fundierten Kenntnis der lokalen Märkte kombinieren, versetzt uns diese Zusammenarbeit in eine gute Position, um unsere Mandanten bei der Bewältigung ihrer rechtlichen und steuerlichen Bedürfnisse zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern und kooperierenden Firmen in der westafrikanischen Region, in der wir tätig sind, sowie weltweit.' 'Mamadou und sein Team sind weithin für ihre hervorragende Arbeit bekannt und setzen gemeinsam mit uns höchste Maßstäbe im Bereich Kundenservice', sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. 'Diese gemeinsame Vision bietet eine solide Grundlage für starke Arbeitsbeziehungen und die Entwicklung einer überlegenen Tätigkeit. Unser Ziel ist es, sowohl in Afrika als auch weltweit den Maßstab für Steuer- und Rechtsdienstleistungen zu setzen. Wir sind zuverlässige Unternehmensberater, vertreten die Werte unseres Unternehmens und bieten branchenführende Lösungen aus einer Hand.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 189 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200813005851/de/ Kontakt:

