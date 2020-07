23:30 | 22.07.2020

Business Wire News: Andersen Global setzt lateinamerikanische Expansion mit Erweiterung um Kenswil & Co. fort.



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--22.07.2020-- Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Lateinamerika durch die Aufnahme einer kooperierenden Kanzlei in Surinam, Kenswil & Co. und stärkt damit seine Fähigkeiten in den Bereichen Steuern und Recht in der nordöstlichen Region Südamerikas. Mit fast 15 Jahren Erfahrung führt Gründer und Office Managing Director Siegfried Kenswil die in Paramaribo ansässige Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf Öl & Gas sowie Bergbau spezialisiert hat. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Inbound- und Outbound-Strukturierung, Steuerberatung und Compliance, Rechtsberatung und Compliance sowie Beratung im Bereich Corporate Governance. Zum Kundenkreis der Firma gehören multinationale Unternehmen, internationale und lokale mittelständische Firmen sowie Privatkunden. 'Unser Ziel ist es immer, die Bedürfnisse unserer Kunden so effizient wie möglich zu erfüllen, und sind stolz darauf, innovative, erstklassige Lösungen anzubieten', sagte Siegfried. 'Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Global, da die Plattform der Organisation uns in die Lage versetzen wird, unseren Kunden einen integrierten Ansatz im Bereich der Steuer- und Rechtsberatung auf nahtlose Weise und grenzüberschreitend anzubieten.' 'Wir haben unsere globale Präsenz stetig ausgebaut, und unsere Zusammenarbeit mit Kenswil & Co. ist eine weitere starke Ergänzung unserer Plattform in Lateinamerika und der Karibik', sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Siegfried und sein Team ergänzen unsere bestehenden Mitglieds- und Kooperationsfirmen auf regionaler und globaler Ebene, und ihre Branchenkenntnis und ihre Leidenschaft für Verantwortung geben uns ein starkes Standbein in Surinam.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 182 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200722005931/de/ Kontakt:

