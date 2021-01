21:50 | 12.01.2021

Business Wire News: Andersen Global stärkt westafrikanische Präsenz mit Anwaltskanzlei in Guinea-Bissau



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO --(BUSINESS WIRE)--12.01.2021-- Andersen Global baut seine afrikanische Plattform weiter aus und erweitert seine Präsenz im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Pinto Pereira & Associados, der Vertretung von CRA Law in Guinea-Bissau. Pinto Pereira & Associados wurde 1985 von Office Managing Partner Carlos Pinto Pereira und zwei Anwälten gegründet und ist eine von Chambers and Partners anerkannte Full-Service-Kanzlei mit Schwerpunkt auf Steuerrecht, Arbeitsrecht, internationale Schlichtung und Vertragsrecht. Die Kanzlei arbeitet mit verschiedenen internationalen Investoren und Unternehmen zusammen und bietet ein breites Spektrum an juristischen Dienstleistungen, einschließlich der Bereiche Rechtsstreitigkeiten, Bank- und Finanzwesen, Insolvenz und Restrukturierung, M&A und Handel, Wettbewerb und geistiges Eigentum. 'Wir sind weiterhin entschlossen, unseren Mandanten erstklassige Dienstleistungen zu bieten, da deren länderübergreifender Rechtsbedarf durch die Globalisierung der Märkte zunimmt', sagte Carlos. 'Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unser Engagement und baut unsere globalen Kapazitäten weiter aus. Unsere aufeinander abgestimmte Vision und unser Engagement für Unabhängigkeit und Transparenz werden zu nahtlosen, integrierten Kundenlösungen führen.' 'Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung und einer langjährigen Geschichte im Land hat sich die Kanzlei Pinto Pereira & Associados einen renommierten Namen für ihre etablierte Präsenz im Markt erarbeitet', sagte Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen. 'Ihr Engagement und ihre umfangreichen lokalen Kenntnisse ermöglichen es uns, einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu behalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Carlos und seinem Team, während wir unsere Plattform in Westafrika weiter ausbauen.' Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich getrennten, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6000 Fachleute weltweit und ist über Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 229 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210112006061/de/ Kontakt:

