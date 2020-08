22:40 | 27.08.2020

Andersen Global steigt in sudanesischen Markt ein, da Expansion in Afrika weiterhin hohe Priorität hat



27.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN FRANCISCO, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--27.08.2020-- Andersen Global hat im Sudan eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Ali Gailoub und Samia El Hashmi geschlossen. Die Aufnahme des in Khartum ansässigen Unternehmens stärkt die Präsenz von Andersen Global im Land und setzt die Expansion der Organisation auf dem Kontinent fort. Die Kanzlei wurde 1987 gegründet und wird von der geschäftsführenden Gesellschafterin Samia El Hashmi geleitet. Sie konzentriert sich auf Gesellschaftsrecht, Rechtsstreitigkeiten und andere Geschäftstransaktionen. Zu den spezifischen Fachgebieten von Ali Gailoub und Samia El Hashmi gehören außerdem Verwaltungsrecht, Kartellrecht und Handel, Luftfahrt, Bankwesen, Steuern, Unternehmensgründung sowie allgemeines Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht. Die Full-Service-Kanzlei arbeitet mit zwei Partnern und 10 Anwälten, die eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten, die auf ihre Kunden zugeschnitten sind, und Rechtsberatung für Einzelpersonen und Unternehmen sowie Beratung für diplomatische Vertretungen und Botschaften im Sudan und in Afrika zur Verfügung stellen. 'Die Anwälte unserer Kanzlei haben nachweislich erfolgreiche Lösungen geliefert, die im besten Interesse unserer Mandanten sind', sagte Samia. 'Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite auszudehnen und unseren Kunden umfassendere juristische Dienstleistungen und jetzt auch Steuerdienstleistungen über die Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen der Organisation anzubieten.' 'Ali Gailoub und Samia El Hashmi sind eine weitere hochwertige Praxis, die unsere Plattform in Afrika stärkt, welche mittlerweile mehr als 36 Länder umfasst', sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. 'Ali / Samia und das Engagement ihrer Teams für Unabhängigkeit und Transparenz setzen den Standard für juristische Dienstleistungen im Sudan, der eine starke Grundlage für unsere Organisation auf dem Markt bildet und eine wichtige Rolle spielen wird, wenn wir unsere Reichweite noch weiter ausbauen.' Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 6.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 193 Standorten vertreten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200827005718/de/ Kontakt:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700



