1:00 | 06.01.2022

Business Wire News: Aqara kündigt Thread-basiertes Produktsortiment an



06.01.2022 / 01:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. NEW YORK --(BUSINESS WIRE)--05.01.2022-- Aqara, ein Anbieter von Smart-Home-Produkten, gab heute seinen Plan für die Einführung einer neuen Produktlinie von Geräten auf Basis von Thread bekannt, einem IP-basierten, drahtlosen Netzwerk-Protokoll mit geringem Energieverbrauch für intelligente Heim- und Geschäftstechnologie. Zum Start dieser neuen Produktlinie wird das Unternehmen voraussichtlich die neue Version seines legendären Door and Window Sensor und Motion Sensor mit integrierter Thread-Technologie in der zweiten Jahreshälfte 2022 herausgeben. Die neuen Thread-Produkte von Aqara wurden entwickelt, um Verbrauchern ein besseres Connected-Home-Erlebnis mit größerer Kompatibilität, Zuverlässigkeit, Stromeffizienz und Sicherheit zu ermöglichen. Aqara hat stets eine Reihe von innovativen Heimautomations-Produkten angeboten, die mithilfe von bedeutenden Ökosystemen von Drittanbietern funktionieren, einschließlich Apple HomeKit, Amazon Alexa und Google Home. Da die Industrie die Entwicklung in Richtung eines einheitlichen IoT-Standards (Internet der Dinge) vorantreibt, wird Aqara die Smart-Home-Interoperabilität weiterhin unterstützen. Im September 2021 hat Aqara sein Engagement für 'Matter' bekannt gegeben, einen neuen Industriestandard für Smart-Home-Geräte, der von den größten Technologieunternehmen entwickelt und propagiert wurde. Im Rahmen dieser Engagements wird Aqara 'Matter'-Unterstützung für seine bestehenden Zigbee-basierten Produkte bereitstellen, indem es das Over-the-Air-Update zu den Aqara Hubs, M2 und M1S* bringt. Das Software-Update wird die Aqara Kindergeräte mit 'Matter' in Kontakt bringen und sie somit in die Lage versetzen, mit anderen 'Matter'-kompatiblen Drittanbietergeräten verbunden zu werden. Diese Vorgehensweise sichert eine nahtlose Interaktion zwischen den beiden Protokollen und die Nutzer von Aqara können ihre bestehenden Zigbee-Netzwerkgeräte weiter verwenden, ohne auf die Vorteile von 'Matter' verzichten zu müssen. Das neue Thread-basierte Produktsortiment von Aqara bietet den Nutzern eine weitere Option für den Zugang zu dem 'Matter'-Ökosystem. Als eines der Standbeine der Verbindungstechnologien für 'Matter' versetzt Thread die IoT-Geräte in die Lage, eine native Verbindung mit 'Matter' herzustellen. Die Thread-Produkte von Aqara sind auch in der Lage, Bluetooth Low Energy für eine bessere Verbindung und einen besseren Betrieb zu integrieren. Darüber hinaus werden die Aqara Thread-Geräte über dieselben, sehr beliebten Merkmale verfügen, wie sie von der Zigbee-Produktlinie bekannt sind - wie etwa eine lange Akkulaufzeit und kurze Latenzzeit, wobei gleichzeitig die Zuverlässigkeit durch die Mesh-Netzwerkfunktion und 'Selbstheilungs'-Fähigkeit von Thread auf ein neues Niveau gehoben wird. Als Partner von NXP Semiconductors wird Aqara einige seiner neuesten Thread-basierten Sensoren am NXP-Messestand auf der CES 2022 präsentieren. * Bestimmte Produkte von Aqara könnten aufgrund mangelnder 'Matter'-Unterstützung für spezielle Gerätetypen nicht kompatibel mit 'Matter' sein. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20220105005068/de/ Kontakt:

Michell Li

E-Mail: media@aqara.com

Tel.: 8618501199430



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



06.01.2022 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1265302 06.01.2022