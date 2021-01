21:50 | 26.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. CARROS, Frankreich --(BUSINESS WIRE)--26.01.2021-- Aqua Lung, seit 75 Jahren ein berühmter Pionier, Designer, Hersteller und Händler für Tauch- und Wassersportausrüstung, hat heute bekanntgegeben, dass der weltbekannte Tierfotograf und Umweltschützer Paul Nicklen jetzt globaler Meeresbotschafter der Marke wird. Im Rahmen der Partnerschaft wird Nicklen exklusiv bei allen Tauchexpeditionen Aqua-Lung-, Apeks- und O.ME.R.-Produkte nutzen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210126006061/ de/ Aqua Lung global ocean ambassador and SeaLegacy co-founder, Paul Nicklen with co-founder and President of SeaLegacy, Cristina Mittermeier. Photo credit: Joe Leahy Aqua Lung global ocean ambassador and SeaLegacy co-founder, Paul Nicklen with co-founder and President of SeaLegacy, Cristina Mittermeier. Photo credit: Joe Leahy Nicklen, der am besten für seine unvergleichlichen Unterwasserfotos und seine Arbeit beim Meeresschutz bekannt ist, wird die volle Bandbreite von branchenführenden Aqua-Lung-, Apeks- und O.ME.R.-Produkten nutzen - angefangen bei Neoprenanzügen, Masken und Schwimmflossen bis hin zu technischen Geräten und Atemreglern. Nicklen wird zur internationalen Wachstum der Marke beitragen. Er schließt sich damit einer Reihe hochkarätiger Botschafter bei Aqua Lun, zu denen Philippe Cousteau Jr., Ashlan Gorse Cousteau und Greg Lecoeur zählen, an. 'Vom ersten Tag an hat die Aqua Lung-Familie freundlich und unbeirrt unsere Mission unterstützt, Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufzubauen und die Gesundheit und den Reichtum unserer Meere wiederherzustellen', sagte Nicklen. 'Persönlich schätze ich die Einfachheit und Qualität der Produkte von Aqua Lung sehr. Ich bin dankbar, dass das gesamte Team von SeaLegacy sie nun nutzen kann. Noch wichtiger ist: Die Produkte sind zuverlässig und ermöglichen es mir, mich auf die Filmarbeit zu konzentrieren und als Fotograf und Umweltschützer tätig zu sein.' Paul Nicklen ist ein kanadischer Fotograf und Meeresbiologe, der sich auf die Polarregionen und ihre Tierwelt spezialisiert hat. Nicklen hat mehr als 20 Aufträge für National Geographic übernommen. Im Jahr 2014 gründete er SeaLegacy , eine gemeinnützige Organisation, die den Schutz der Meere mittels der Kraft des visuellen Erzählens, mit Impact-Kampagnen und durch die Finanzierung von Nachhaltigkeitsprojekten weltweite Aufmerksamkeit verschafft hat. Im Jahr 2019 wurde Nicklen in die International Photography Hall of Fame aufgenommen, und im gleichen Jahr wurde ihm der Order of Canada verliehen. 'Wir freuen uns sehr, dass wir Paul Nicklen in der Aqua Lung-Familie begrüßen dürfen', sagte Laurent Boury, Senior Vice President Marken bei der Aqua Lung Group. 'Paul ist ein unglaublich talentierter Fotograf und eine bedeutende Stimme für den Meeresschutz. Wir fühlen uns geehrt, dass er sich für Aqua-Lung-, Apeks- und O.ME.R.-Produkte entschieden hat, um seine Arbeit weiterzuführen.' Nicklen und die Crew von SeaLegacy werden die nächsten sechs Monate auf den Bahamas verbringen. Sie werden sich auf die Entwicklung einer Serie von immersiven Inhalten konzentrieren, mit denen ein internationales Publikum inspiriert und mobilisiert sowie die Aufmerksamkeit auf kritische Bedrohungen, Kipppunkte und skalierbare Lösungen gerichtet werden soll, die speziell diese Region betreffen. Vor dem Hintergrund der laufenden Wiederaufbauarbeiten nach Hurrikan Dorian und der andauernden Covid-19-Pandemie dokumentieren Nicklen und sein Team eine der komplexesten, aber auch vielversprechendsten Geschichten im Bereich des Umweltschutzes. Mithilfe der Expertise von SeaLegacy beim Vermitteln von Geschichten und der datengestützten Formel von Only One für die Bereitstellung von Inhalten soll mit dieser Expedition ein robustes Archiv von Ressourcen und unterstützenden Inhalten aufgebaut werden, die in umsetzbare Narrative und Lehrprogramme organisiert werden können. Wenn Sie mehr erfahren oder Nicklens Arbeit sehen wollen, gehen Sie auf paulnicklen.com, oder folgen Sie ihm auf Instagram. Weitere Informationen über Aqua Lung Produkte finden Sie auf AquaLung.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210126006061/de/ Kontakt:

