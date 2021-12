1:00 | 16.12.2021

Business Wire News: Aragen übernimmt Intox Pvt. Ltd.



16.12.2021 / 01:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Stärkung der integrierten Plattform von der Erforschung bis zur Entwicklung durch zusätzliche Fähigkeiten im Bereich der GLP-zertifizierten Sicherheitsbewertung HYDERABAD, Indien & PUNE, Indien --(BUSINESS WIRE)--15.12.2021-- Aragen Life Sciences, ein globaler Anbieter von Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslösungen (CRO/CDMO), gab die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Übernahme der Intox Pvt. Ltd. mit Sitz in Pune bekannt. Mit dieser Übernahme erweitert Aragen seine durchgängige integrierte Forschungsund Entwicklungsplattform für die Pharma-, Biotechnologie-, Tiergesundheitsund Agrochemieindustrie. Aragen wird dadurch in die Lage versetzt, in einer gemäß der Guten Laborpraxis (Good Laboratory Practice, GLP) zertifizierten Einrichtung Studien zur Sicherheitsbewertung durchzuführen, die bei Zulassungsbehörden wie der US-amerikanischen Food and Drug Administration (USFDA), der US-amerikanischen Umweltbehörde (USEPA), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und anderen weltweit eingereicht werden können. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215006119/ de/ Intox ist ein renommiertes GLP-zertifiziertes präklinisches Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit Prüfeinrichtungen in Pune, Indien. Das Unternehmen hat mehr als 15.000 GLP-Studien für globale Kunden durchgeführt, darunter große und mittelgroße Kunden aus den Bereichen Pharmazeutika, Biopharmazeutika, Pflanzenschutz, Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte. Manni Kantipudi, CEO von Aragen Life Sciences, kommentierte die Übernahme wie folgt: 'Das erfahrene Forschungsteam von Intox hat einen ausgezeichneten Ruf hinsichtlich wissenschaftlicher Stringenz und fachlicher Kompetenz, und ich freue mich, das Team in der Aragen-Familie willkommen zu heißen. Diese Übernahme entspricht unserer langfristigen Vision, ein integrierter Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionspartner für unsere Kunden zu sein, der alles aus einer Hand bietet. Wir sind nun in der Lage, für unsere Kunden schnell und nahtlos vielversprechende Moleküle von der frühen Erforschung bis zur Einreichung von Zulassungsanträgen für neue Medikamente (Investigational New Drug, IND)(Neues Prüfpräparat) voranzutreiben, was Aragen zu einem der wenigen globalen CROs macht, die Programme vom 'Konzept bis zur Klinik' vorantreiben können.' Dr. Narendra Deshmukh, Mitbegründer und Direktor von Intox Pvt Ltd., sagte: 'Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung ist Intox eine der renommiertesten GLP-Einrichtungen des Landes, die für die hohe Qualität der von unseren Wissenschaftlern erzeugten Daten bekannt ist, die unseren Kunden geholfen haben, Genehmigungen von nationalen und globalen Zulassungsbehörden wie der USEPA, USFDA, der Europäischen Kommission und anderen zu erhalten. Wir freuen uns, Teil von Aragen zu sein, und sind überzeugt, dass die beiden Unternehmen sich ergänzende Fähigkeiten einbringen, die dazu beitragen werden, den Kunden einen langfristigen Mehrwert zu bieten.' Die Übernahme wird darüber hinaus die geografische Präsenz von Aragen in Indien erweitern. Aragen verfügt derzeit über Forschungs- und Produktionsstätten in Hyderabad, Bengaluru und Vizag in Indien sowie über eine Anlage für biologische Produkte in Kalifornien, USA. Über Aragen: Aragen Life Sciences (ehemals GVK BIO) ist ein führender Anbieter von Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslösungen für die weltweite Biowissenschaftsbranche. Das Unternehmen bietet integrierte End-to-End- oder Einzellösungen für kleine und große Moleküle. Das 2001 gegründete Unternehmen verfügt über ein weltweites Netz von Standorten mit einem Team von über 3000 Wissenschaftlern und über 450 promovierten Mitarbeitern. Mit Fachwissen und Erfahrung hat das Unternehmen über 450 Kunden dabei unterstützt, ihre Forschungsprogramme von der Erforschung bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben. Die innovative Denkweise, die Infrastruktur und die flexiblen Geschäftsmodelle von Aragen haben es uns ermöglicht, große Pharma-, Biotech-, Agrochemie-, Tiergesundheits- und Performance-Chemie-Industrien auf der ganzen Welt zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.aragen.com Über Intox: Intox wurde 1995 gegründet und feierte in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das breite Portfolio an Studien zur Sicherheitsbewertung umfasst Studien zur akuten, subchronischen, chronischen und reproduktiven Toxizität bei Säugetieren sowie in-vitro Toxizitäts-, Mutagenitäts- und Umwelttoxizitätsstudien. Diese Studien werden von umfangreichen chemischen und bioanalytischen Fähigkeiten gestützt, die den nationalen und globalen regulatorischen Anforderungen der USA, der EU, Großbritanniens, Japans, Südamerikas, Australiens, Indiens und anderer Länder entsprechen. Intox ist seit 2007 von der National GLP Compliance Monitoring Authority, Indien, und den National GLP Compliance Authorities, Niederlande, nach OECD GLP zertifiziert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine Stärken mit zusätzlicher Infrastruktur, Automatisierungsmöglichkeiten, Arbeitskräften und Geräten erheblich ausgebaut und seine bioanalytischen Fähigkeiten deutlich verbessert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intoxlab.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211215006119/de/ Kontakt:

Aragen Life Sciences: Pooja Prahalad, +91 9502937997, pooja.prahalad@aragen.com Intox Pvt. Ltd.: Büro des Direktors und Management der Testanlagen, +91 20 66548700, info@intoxlab.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1258489 16.12.2021