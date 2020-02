12.02.2020 / 03:10



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

Leistungsstarke Funktionalität trifft auf Hyper-Skalierbarkeit mit der Einführung der Arcules-XProtect-Hybrid-VMS-Lösung

IRVINE, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--12.02.2020--

Arcules, führender Innovator für integrierte Video- und Zugangskontroll-Cloud-Dienste, gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit der VMS-Lösung Arcules-XProtect Hybrid(TM) in Nordamerika und Europa bekannt. Die Lösung stellt eine Kombination aus der Video Surveillance as a Service (VSaaS) von Arcules und der firmeneigenen Videomanagement-Software (VMS) Milestone XProtect Corporate dar. Das Ergebnis ist eine flexible und funktionsreiche hybride Videoüberwachungslösung, die sich ideal für Unternehmen eignet, die ihre verteilten Videoüberwachungsoperationen zentralisieren möchten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200211006154/ de/

[4236736_Pr]

Unternehmen, die sowohl die Flexibilität von VSaaS als auch die Funktionalität von VMS vor Ort benötigen, profitieren von der Hybrid-VMS-Lösung von Arcules-XProtect mit einer Leistung, die auf einer Infrastruktur und Sicherheit auf Unternehmensebene aufbaut.

Mit der Arcules-XProtect-Hybrid-VMS-Lösung können Milestone-XProtect-Kunden Remote-Standorte schnell, mit minimalen IT-Ressourcen und Ausfallzeiten einrichten und gleichzeitig von den starken Funktionen der XProtect-On-Premise-VMS profitieren. Darüber hinaus bietet die intuitive Plattform von Arcules den an Arcules VSaaS angeschlossenen Standorten und Kameras eine zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur, wie Kompatibilität zwischen den Standorten, geringe Videolatenz, Datenverschlüsselung, Redundanz, optimierte Wartung mit automatischen Updates und einfaches Onboarding.

'Milestone-Reseller und Endkunden planen ihren Einsatz, um die vielen Vorteile des Cloud Computing zu nutzen. Diese Integration bietet den Kunden von Milestone XProtect Corporate eine neue hybride Cloud-Computing-Bereitstellungsoption', so Bjørn Skou Eilertsen, CTO von Milestone Systems. 'Der typische Anwender von Milestone XProtect Corporate hat viele Niederlassungen unterschiedlicher Größe und Standorte. Durch die Aktivierung dieser hybriden Bereitstellungsoption können sie groß angelegte Implementierungen vereinfachen. Nachdem das Arcules-System miteinander verbunden wurde, kann der Benutzer diese mit Arcules verbundenen Kameras mit den erweiterten Funktionen von XProtect Corporate nutzen.'

Die Hybrid-VMS-Lösung von Arcules-XProtect verwendet die Milestone-Interconnect(TM)-Technologie, um die hohe Skalierbarkeit und Lizenzflexibilität des Arcules-Cloud-Service mit den funktionsreichen Videoverwaltungsfunktionen von XProtect Corporate zu kombinieren. Die Kombination dieser fortschrittlichen Technologien ermöglicht einen einheitlichen Zugriff auf Live-Video, Aufzeichnungen und Alarme über Kameras, die physisch vor Ort und virtuell über die Arcules-Cloud verbunden sind, durch den XProtect Smart Client, die XProtect Smart Wall sowie das Web und mobile Clients.

Unternehmen mit verteilten Standorten wie im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, auf dem Firmengelände und im Bildungswesen sowie in Versorgungseinrichtungen profitieren von hochleistungsfähigen Cloud-Diensten, die im Falle eines Vorfalls in entlegenen Gebieten einen Echtzeit-Einblick ermöglichen. Die Arcules-XProtect-Hybrid-VMS-Lösung bietet auch Überwachungsstationen und Strafverfolgungsorganisationen, die XProtect Corporate als VMS-Plattform verwenden, einen Mehrwert. Solche Organisationen können nun direkt von ihrem XProtect-System vor Ort auf Kameras und Kunden zugreifen, die den Arcules-Cloud-Service abonniert haben.

'Die Arcules-XProtect-Hybrid-VMS-Lösung ist eine ideale Lösung für Unternehmen, die ihren Überwachungsbetrieb auf geografisch verteilte Standorte ausdehnen möchten', so Andreas Pettersson, CEO von Arcules. 'Diese Unternehmen können die starken Fähigkeiten des Vor-Ort-VMS nutzen und gleichzeitig ihre Investitionen reduzieren. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen auch, ihre Betriebskosten durch flexible Preisgestaltung und minimale Hardwareanforderungen besser zu verwalten.'

Die regionale Verfügbarkeit der Arcules-XProtect-Hybrid-VMS-Lösung außerhalb Nordamerikas und Europas basiert auf der Marktnachfrage, die durch die Verfügbarkeit von Rechenzentren und/oder die Möglichkeit, Rechenzentren in anderen Regionen zu nutzen, bedingt ist.

Arcules wird die Lösung am Stand Nr. 809 auf der MIPS 2020 Konferenz vom 17. bis 19. Februar auf der Gaylord Texan in Grapevine, TX, sowie am Arcules-Stand Nr. 31081 und am Milestone-Stand Nr. 18053 während der 2020 ISC West Conference and Expo vom 17. bis 20. März auf der Sands Expo in Las Vegas vorführen.

Über Arcules

Arcules, ein Unternehmen der Canon-Gruppe, erfüllt den unerfüllten Bedarf moderner Unternehmen an integrierter, cloud-basierter Videoüberwachung, Zugangskontrolle und Analyse. Unter Verwendung der neuesten Entwicklungen in den Bereichen Cloud, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen kombiniert Arcules bisher unerschlossene Videoüberwachungsdaten mit Sensordaten und Analysen, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die letztlich zu besseren Geschäftsentscheidungen, zur Optimierung der Abläufe und zur Erhöhung der Sicherheit führen. Der Hauptsitz von Arcules befindet sich in Irvine, Kalifornien. Besuchen Sie www.arcules.com für weitere Informationen und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über Milestone Systems

Milestone Systems ist ein führender Anbieter von Open-Platform-Videoverwaltungssoftware; eine Technologie, die der Welt hilft, zu erkennen, wie Sicherheit, Schutz von Vermögenswerten und Steigerung der Geschäftseffizienz gewährleistet werden können. Milestone ermöglicht eine Open-Platform-Community, die Zusammenarbeit und Innovation bei der Entwicklung und Nutzung von Netzwerk-Videotechnologie vorantreibt, mit zuverlässigen und skalierbaren Lösungen, die sich in mehr als 500.000 Installationen weltweit bewährt haben. Milestone wurde 1998 gegründet und ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb der Canon-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.milestonesys.com. Für Neuigkeiten und andere Pressemitteilungen besuchen Sie unseren Newsroom. Klicken Sie hier für Informationen über Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200211006154/de/

Kontakt:

Cindy Vuong

Marketingleiterin, Arcules

Mobile: +1 949 572 5574

E-Mail: cindy@arcules.com

Pernille Larsen

Corporate Communications Manager, Milestone Systems Mobil: +45 25 60 67 24

E-Mail: pel@milestone.dk