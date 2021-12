15:00 | 16.12.2021

Business Wire News: Argobio und GeneCode kooperieren im Rahmen der ersten angekündigten Forschungsvereinbarung von Argobio bei der Bekämpfung der Parkinson-Krankheit



16.12.2021 / 15:00

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. * Zusammenarbeit soll der Entwicklung von niedermolekularen Mimetika einer neuen Klasse für die Behandlung der Parkinson-Krankheit und anderer Erkrankungen dienen.

* Argobio wird die Entwicklung dieses innovativen Projekts mit bis zu 3 Mio. Euro finanzieren und ein neues spezialisiertes Biotechnologieunternehmen gründen.

* Argobio und sein Team aus erfahrenen Entrepreneurs-in-Residence werden mit einem Kapital in Höhe von 50 Mio. Euro hochgradig innovative Projekte finanzieren und entwickeln, die sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Dadurch sollen führende Biotechnologieunternehmen in Bereichen mit hohem medizinischem Bedarf entstehen. PARIS und TALLINN (Estland) --(BUSINESS WIRE)--16.12.2021-- Argobio und GeneCode haben ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von niedermolekularen Mimetika für den GDNF-Faktor (Glia Cell Line-Derived Neurotrophic Factor) zur Behandlung der Parkinson-Krankheit und anderer Erkrankungen bekannt gegeben. Bei dem von Argobio entwickelten Venture-Studio-Modell werden wegweisende Technologien von einem wissenschaftlichen Team eingesetzt, das sich aus Experten mit unternehmerischer und industrieller Erfahrung zusammensetzt. Im Laufe der Inkubation wird Argobio die Projektentwicklung von bis zu 3 Mio. Euro finanzieren und das Start-up-Unternehmen gründen. Nach der Inkubation erfolgt eine weitere Risikofinanzierung durch spezialisierte Risikokapitalinvestoren. 'Diese erste Zusammenarbeit stellt einen großen Erfolg für Argobio dar. Argobio verfolgt das Ziel, in den kommenden drei Jahren bis zur Serie A mindestens fünf Projekte in den Bereichen seltene Krankheiten, Neurowissenschaften und Onkologie zu inkubieren. Mit gebundenem Kapital in Höhe von 50 Mio. Euro und einem Team mit Experten aus der Pharmabranche rechnet Argobio mit leistungsstarken Projekten, die gut auf die Serie-A-Finanzierung vorbereitet sind', so Thierry Laugel, Chairman von Argobio. GeneCode, ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die frühe Phase der Wirkstofffindung konzentriert und niedermolekulare GDNF-Mimetika entwickelt, hat in Zusammenarbeit mit dem Labor von Mart Saarma, Professor und Forschungsdirektor des finnischen Helsinki Institute of Life Sciences (HiLIFE) an der Universität Helsinki, eine Reihe niedermolekularer Wirkstoffe identifiziert und patentiert, die den GDNF-Signalrezeptor RET-Tyrosinkinase aktivieren. Das Team um Professor Saarma hat GDNF-Rezeptoren entdeckt, die Struktur der GDNF-Rezeptoren aufgeklärt und das therapeutische Potenzial der Mitglieder der GDNF-Familie untersucht. Professor Mart Saarma äußerte sich hierzu wie folgt: 'Die von Argobio getätigten Investitionen und dessen Beteiligung an der Entwicklung wirksamer GDNF-Mimetika ist eine äußerst vielversprechende Nachricht. GDNF-Mimetika besitzen das Potenzial, die Einschränkungen des GDNF-Proteins zu überwinden und ein völlig neues Kapitel bei der Behandlung von Parkinson aufzuschlagen.' Paavo Pilv, CEO von GeneCode, ergänzt: 'Unsere vereinte Fachkompetenz wird dieser Technologie einen enormen Schub verleihen, den wir jeder für sich alleine nicht hätten erreichen können. In Anbetracht der zentralen Rolle, die Liganden der GDNF-Familie und RET-Signalpfaden für andere Zellgruppen zukommt, sind die Anwendungen der von GeneCode entwickelten Wirkstoffe nicht nur auf die Parkinson-Krankheit beschränkt, sondern können auch zur Behandlung anderer Erkrankungen eingesetzt werden.' 'Wir haben uns für die beiden kommenden Jahre ehrgeizige Ziele gesetzt', so Yves Ribeill, Ph.D., Entrepreneur in Residence bei Argobio. 'Dank der breitgefächerten, geballten Fachkompetenz von GeneCode, von Argobio und von Professor Saarma ist das Ganze größer als die Summe seiner Teile. Wir werden sicherlich deutlich machen können, dass das einzigartige Geschäftsmodell der finanzierten Partnerschaften, die Argobio in Europa initiiert, neuen Therapeutika zum Erfolg verhelfen wird.' Über Argobio: www.argobiostudio.com Argobio ist ein Start-up-Studio mit Sitz in Paris, das sich darauf spezialisiert hat, aus bahnbrechenden Innovationen wegweisende Biotech-Unternehmen zu machen. Argobio beschafft von renommierten europäischen Hochschulforschungsinstituten, deren Schwerpunkt auf seltenen Krankheiten, neurologischen Störungen, Onkologie und Immunologie liegt, innovative Projekte für Therapeutika im Frühstadium. Argobio wählt und inkubiert diese Projekte mit dem Ziel, Biotech-Unternehmen zu gründen und diese bis zu einer Serie-A-Finanzierung mit erheblichem Volumen zu entwickeln bzw. zu führen. Argobio stellt breitgefächertes Know-how bei der Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente bereit und verfügt über ein Team äußerst erfahrener Biotech-Entrepreneurs. Das interne Team wird von Yves Ribeill, Neill Mackenzie und Rémi Soula geleitet. Thierry Laugel, geschäftsführender Gesellschafter von Kurma Partners, ist President von Argobio. Folgen Sie uns auf LinkedIn. Über GeneCode: www.GeneCode.com GeneCode ist ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapeutika zur Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen konzentriert. Die Plattform für GDNF-Mimetika nutzt die krankheitsmodifizierenden Eigenschaften von GDNF für niedermolekulare Substanzen mit wirkstoffähnlichen Eigenschaften. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211216005338/de/ Kontakt:

NewCap - Ansprechpartner für Medien:

Nicolas Merigeau - nmerigeau@newcap.fr - Tel. +33 1 44 71 94 98 Arthur Rouillé - arouille@newcap.fr - Tel. +33 1 44 71 00 15 Argobio:

Yves Ribeill - yves.ribeill@argobiostudio.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.12.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1259024 16.12.2021