0:40 | 25.02.2020

Business Wire News: Arima Genomics schließt Serie-A-Finanzierung ab



25.02.2020 / 00:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. SAN DIEGO, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--24.02.2020-- Arima Genomics, Inc., ein Unternehmen, das sich auf Forschungstools zur Verbesserung des Verständnisses der Genomsequenz und -struktur im Hinblick auf ihre Funktion für die menschlichen Gesundheit und das Entstehen von Krankheiten konzentriert, gibt den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde bekannt. Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) und Cowin Venture führten diese Runde an, der sich außerdem Vectr Ventures und der Berkeley Catalyst Fund anschlossen. 'Agilent investiert in Industriepartner, um die Entwicklung neuer Technologien voranzutreiben, die das Tempo wissenschaftlicher Erkenntnisse beschleunigen werden', sagte Tad Weems, Geschäftsführer des Agilent Early Stage Partnership Program. 'Arima hat das Potenzial, neue genomische Anwendungen zu erschließen, indem es branchenführend den Übergang der Community von der Konzentration auf die bloße Sequenz hin zu Sequenz und Struktur ermöglicht.' Die Finanzierungserlöse werden dazu dienen, die kommerziellen Anstrengungen Arimas zu unterstützen und die Entwicklung neuer Anwendungen für die bestehende Arima-HiC-Plattform zu forcieren. Dazu gehört auch die Erweiterung der herkömmlichen Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) um Funktionen zur Strukturanalyse mithilfe von Hochdurchsatz-ChIP (HiChIP) sowie die Entwicklung neuer Produkte, einschließlich Hi-C mit gleichmäßiger Erfassung für Anwendungen in lückenlosen De-novo-Assemblierungen sowie Populationssequenzierung. Die Finanzierung wird darüber hinaus die operative Skalierung Arimas und die Verbesserung seines Kundendienstes und Supports unterstützen. 'Seit der ersten Produkteinführung im Jahr 2018 hat Arima beachtliche Erfolge beim Aufbau des Kundenvertrauens erzielt, was sich an der Geschwindigkeit beim Anstieg der Kundenzahl und des Umsatzwachstum ablesen lässt', sagte Siddarth Selvaraj, CEO und Mitbegründer von Arima Genomics, Inc. 'Wir freuen uns, unsere Investoren an Arimas faszinierender Entwicklung zu beteiligen, und wir sind begeistert, mit ihnen gemeinsam die nächste Wachstumsphase voranzutreiben.' Über Arima Genomics Arima Genomics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich das Ziel gesetzt hat, das Verständnis der Genomsequenz und -struktur zu beschleunigen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.arimagenomics.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200224005970/de/ Kontakt:

Arima Genomics, Inc.

Siddarth Selvaraj, CEO

sid@arimagenomics.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



25.02.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

982675 25.02.2020