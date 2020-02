13.02.2020 / 04:00



13.02.2020

Ascend Performance Materials, der größte voll integrierte Hersteller von Polyamid 66-Harz, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über den Kauf von Poliblend und Esseti Plast GD von der D'Ottavio-Gruppe bekannt. Die Übernahme umfasst eine Produktionsanlage in Mozzate, Italien, das Masterbatch-Portfolio von Esseti Plast GD und das Portfolio an technischen Kunststoffen von Poliblend, das aus neuen und recycelten Abstufungen von PA66, PA6, PBT und POM besteht.

Ascend Performance Materials CEO Phil McDivitt and D'Ottavio Group president Giancarlo D'Ottavio signing an agreement for the purchase of Poliblend and Esseti Plast GD. (Photo: Business Wire)

'Diese strategische Übernahme stellt eine wichtige Veränderung für unser Unternehmen dar, da wir unsere europäische Produktions- und Vertriebsbasis erweitern. Noch wichtiger ist, dass sie uns dabei hilft, unseren Kunden ein breiteres Portfolio an leistungsstarken, nachhaltigen Produkten anzubieten, um die steigende Nachfrage zu befriedigen', sagte Phil McDivitt, President und CEO von Ascend.

Poliblend wurde 1999 gegründet und bietet Compound- und Masterbatch-Dienstleistungen an, darunter Farb- und Additivkonzentrate, die die Attraktivität und die Endanwendungsleistung von Kunststoffprodukten, Verpackungen und Fasern verbessern. Das Unternehmen ist unter anderem nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO TS 16949 zertifiziert.

'Die Fähigkeit, unsere nachhaltigen Produkte in einem sich ständig verändernden globalen Geschäftsumfeld anzubieten, ist ein entscheidender Faktor für Ascend', sagte John Saunders, Ascends europäischer Marktführer.

Giancarlo D'Ottavio, President von Poliblend, wird weiterhin die Geschäfte von Poliblend leiten und sich dem europäischen Managementteam von Ascend anschließen.

'Dies ist ein aufregendes Kapitel für Poliblend. Die Kombination des gemeinsamen Know-hows unserer Unternehmen schafft Möglichkeiten, unsere Reichweite zu erweitern und gleichzeitig weiterhin die hochwertigen Produkte und Dienstleistungen anzubieten, denen unsere Kunden vertrauen', sagte D'Ottavio.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Übernahme wird voraussichtlich im zweiten Quartal zum Abschluss gebracht.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harz. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, verfügt Ascend über neun globale Standorte, darunter fünf voll integrierte Produktionsstätten im Südosten der Vereinigten Staaten und eine Anlage zur Herstellung von technischen Kunststoffen in Europa, die alle auf Innovation und sichere Produktion ausgerichtet sind. Mit drei der weltweit größten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine EUR‹ EUR‹für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2600 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend setzt sich dafür ein, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Materiallösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall für jedermann wichtig sind.

Über Poliblend und Esseti Plast

Poliblend S.P.A. produziert und vermarktet verschiedene grundlegende Technopolymere (PA-PBT-POM), elastomerisierte, verstärkte und belastete Mischungen, selbstverlöschend, abgeschmiert für den globalen Markt.

Mit einer großen Flotte von Spezialextrudern ist Esseti Plast führend in der Produktion und im Verkauf von farbigen Masterbatches und spezifischen Additiven.

Weitere Informationen über Poliblend finden Sie unter https://www.poliblend.it/ it/chi-siamo.

Kontakt:

Für weitere Informationen:

Ascend Performance Materials

Alison Jahn, Vice President, Globale Kommunikation Tel.: +1 713 210 9809

E-Mail: ajahn@ascendmaterials.com

Für redaktionelle Anfragen und Ausschnitte: EMG

Rita Verschuuren

Tel.: +31 164 317 024

E-Mail: rverschuuren@emg-pr.com