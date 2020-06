16.06.2020 / 08:10



Zum Patent angemeldete Innovation umfasst textile Gewebe und Vliesstoffe zum Schutz von Gesichtsmasken, Filtern und Bekleidung

Ascend Performance Materials hat Acteev Protect(TM) eingeführt, eine bahnbrechende Technologie, die speziell gegen das Wachstum von Schimmel, Pilzen und anderen Mikroben entwickelt wurde, um Textilien und Vliesstoffe länger frisch zu halten.

Ascend Performance Materials' Acteev Protect is a breakthrough in antimicrobial fabrics. Unlike topical treatments, Acteev Protect stays active throughout the life of the application. (Photo: Business Wire)

Die Technologie ist ein Sprung nach vorn beim Schutz von Gesichtsmasken, Bekleidung, Polstern, Luftfiltern und mehr, sagte Dr. Lu Zhang, Vice President von Ascend, die die Einführung von Acteev leitete. 'Bakterien, Schimmel und andere Mikroben, die auf Stoffen und Filtern wachsen, führen dazu, dass der Artikel zerfällt, sich verfärbt und unangenehme Gerüche abgibt', sagte sie. 'Acteev Protect schützt vor diesem mikrobiellen Wachstum und hält die Artikel sauber.'

Die Technologie befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung, aber angesichts des kürzlichen Mangels an Artikeln, die gegen mikrobielles Wachstum resistent sind, beschleunigte Ascend die Produkteinführung durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen Labors für Tests und die Neuzuweisung von Ressourcen zur Steigerung der Produktion. 'Die derzeitige weltweite Knappheit an mikrobenresistenten Materialien wird nicht enden, wenn die Hersteller nicht in der Lage sind, die richtigen Medien zu beschaffen', sagte Dr. Zhang. 'Wir sahen einen Weg, wie wir diese dringenden Bedürfnisse mit dieser innovativen Technologie schnell erfüllen können.'

Acteev Protect kombiniert Zink-Ionen-Technologie mit gewebten, nichtgewebten und gewirkten Stoffen auf Polyamidbasis. Die aktiven Zink-Ionen sind in die Polymermatrix eingebettet, wodurch eine langlebige Lösung entsteht, die im Gegensatz zu topischen Oberflächenbehandlungen oder Beschichtungen nicht weggewaschen wird. Die Polyamidgewebe sind strapazierfähig und dennoch weich auf der Haut, während die nicht gewebten Filtermedien, erhältlich als Nanofasern, Meltblown und Spunbond, unerwünschte Partikel effizient fernhalten.

Das eingebettete Zink in seiner ionischen Form ist ein starker Inhibitor des Bakterienwachstums, sagte Dr. Vikram Gopal, Senior Vice President of Technology bei Ascend. 'Zink ist ein essentielles Element, das für das Bakterienwachstum benötigt wird, so dass Bakterien es leicht in den Zellkörper eindringen lassen. Aber das Zink-Ion ist anderen wesentlichen Elementen wie Mangan und Magnesium überlegen und erstickt ihre Aufnahmekanäle', sagte er. 'Ohne diese Minerale können die Mikroben weder wachsen noch sich fortpflanzen.'

Andere Produkte verwenden Silber als antimikrobielles Mittel, sagte Dr. Gopal, aber dieses Metall hat unerwünschte Folgen für die Umwelt. 'Silber wird üblicherweise als Finish oder Beschichtung verwendet', sagte er. 'Dieser Prozess ist verbraucht viel Wasser und das überschüssige Silber muss entsorgt werden und landet schließlich in unseren Wasserwegen.

Zink wird jedoch von der U.S. Food and Drug Administration allgemein als sicher eingestuft.

Darüber hinaus weisen die Stoffe alle Vorteile von Premium-Polyamiden auf, die bei Einwegmasken mehr Komfort als Polypropylen bieten und das Färben, Bedrucken und Waschen von Strickwaren und Geweben ermöglichen.

Gewebe und -Strickwaren aus Polyamid 66 haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Arten von Nylons in Bekleidung und anderen textilen Anwendungen', sagte Harrie Schoots, designierter Präsident der American Association of Textile Chemists and Colorists und ein leitender Geschäftsführer des Textilgeschäfts von Ascend.

'Dieses Material ist abriebfest und bildet keine Knötchen aus den Mikrofasern oder verliert sie. Es liegt weich in der Hand und fällt ausgezeichnet, und es kann in allen Farben eingefärbt werden', sagte Schoots. 'Mit Acteev Protect hergestellte Uniformen oder Aktivbekleidung wird haltbar und bequem sein und kann entsprechend den aktuellen Farbtrends gestaltet werden.'

Darüber hinaus halten diese Merkmale die gesamte Lebensdauer des Kleidungsstücks. 'Da die Zink-Ionen während des Polymerisationsprozesses eingebettet werden, halten Strick- und Webwaren, die mit Acteev Protect hergestellt werden, bis zu 50 Waschgängen oder mehr stand', sagte Schoots.

Ascend ist der weltgrößte vollintegrierte Hersteller von Polyamid-66-Harzen und stellt auch Fasern und Chemikalien her. Acteev Protect ist das erste Produktangebot des Unternehmens, das in gebrauchsfertigen Gewebeformfaktoren erhältlich ist. Das Unternehmen plant, die Linie in den kommenden Monaten um Polyamid-66-Gewebe für medizinische Anwendungen und technische Kunststoffe für berührungsintensive Oberflächen zu erweitern.

Für weitere Informationen, um ein Muster anzufordern oder um Leistungsdaten einzusehen, besuchen Sie bitte ascendmaterials.com/acteevprotect.

Acteev Protect schützt weder den/die Träger/in noch andere Personen vor krankheitserregenden Bakterien.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harz. Mit Hauptsitz in der texanischen Metropole Houston hat Ascend neun globale Standorte, darunter fünf vollständig integrierte Produktionsstätten im Südosten der USA und eine Compoundieranlage zur Kunststoffherstellung in Europa, die sich alle ausschließlich Innovation und sicherer Produktion widmen. Mit drei der weltweit größten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine EUR‹ EUR‹für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die 2.600 Mitarbeiter starke globale Belegschaft von Ascend setzt sich dafür ein, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Materiallösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall für jedermann wichtig sind.

Gemeinsam bewirken wir etwas.

Gemeinsam inspirieren wir jeden Tag.

Weitere Informationen über Ascend finden Sie unter www.ascendmaterials.com

Kontakt:

Nicki Britton, +1 713-315-5891, nbritt@ascendmaterials.com