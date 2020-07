6:10 | 16.07.2020

Business Wire News: Aspect kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von Aspect WFO Version 20 an, der fortschrittlichsten Enterprise-Contact-Center-Lösung für nicht ortsgebundenes Personal



16.07.2020 / 06:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Einfache Verwaltung, Planung und Motivation von Vertretern, die ortsunabhängig arbeiten WESTFORD, Massachusetts (USA) --(BUSINESS WIRE)--16.07.2020-- Aspect hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von Version 20 seines marktführenden Lösungspakets Aspect(R) Workforce Optimization(TM) (WFO) angekündigt. Diese umfasst eine vollständig neu gestaltete und vereinfachte mobile Benutzerschnittstelle für das Personal, praktische Public-Cloud-Integrationen, schnellere Einblicke in die Performance von Vertretern und wichtige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit. Mit dieser Version wird die fortschrittlichste WFO-Lösung für nicht ortsgebundenes Personal mit Kundenkontakt auf den Markt gebracht. Vorgesetzte werden nun in der Lage sein, Mitarbeiter auf einfache Weise standortunabhängig zu führen, ihre Leistung nachzuvollziehen und ihnen die angesichts der zunehmenden Ungewissheit in Bezug auf ihren Arbeitsort nötige Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit zu bieten - und das alles in einer praktischen, browserbasierten Anwendung. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200715005992/ de/ Aspect EUR‹ EUR‹ EUR‹ EUR‹Workforce Optimization Version 20 (Graphic: Business Wire) Aspect EUR‹ EUR‹ EUR‹ EUR‹Workforce Optimization Version 20 (Graphic: Business Wire) 'Kontaktcenter-Dienstleistungen sind heute gefragter denn je, da die Verbraucher praktisch alles online schalten. Ins ,Büro' zu gehen hat eine neue Bedeutung, und Vertreter müssen in die Lage versetzt werden, von überall aus zu arbeiten', sagte Michael Harris, Chief Marketing Officer bei Aspect. 'Unsere neue WFO-Version 20 kommt diesem Ruf nach.' Aspect WFO Version 20 macht das Leben des Vertreters im Außendienst viel einfacher und bietet u. a. folgende Funktionen: * Völlig neu gestaltete Benutzerschnittstelle für das Personal, bedienbar über Smartphones, die das Aussehen und die Bedienung der bestehenden Benutzerschnittstelle für Desktop- und Laptop-Computer mit ihren umfangreichen Funktionen nachbildet, um die Lernkurve der Mitarbeiter bei der Umstellung auf Mobilgeräte deutlich zu verkürzen * Verbesserte Web-Benachrichtigungen, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Benachrichtigungen von ihren persönlichen Desktop-Computern und Mobiltelefonen aus vollständig zu handhaben * Ausgeklügeltere und effizientere KI zur schnellen Genehmigung von Vertreteranfragen für Terminplanänderungen, insbesondere für Anfragen innerhalb des gleichen Tages, wodurch eine agilere Terminplanung gewährleistet wird

* Pop-up-Fenster ermöglichen das 'Aufpoppen' von Interaktionsseiten und deren Ablage in einem separaten Fenster auf einem beliebigen aktiven Monitor * Schnellansichten geben Benutzern die Möglichkeit, Sprach- und/oder Bildschirmaufnahmen und sogar Metadaten abzuspielen, ohne ein Suchraster zu verlassen

* Integration von Aspect(R) Engagement Analytics(TM) (Sprachanalyse) und Aspect(R) Performance Management(TM) (APM) zur Erkennung von Qualitätsproblemen durch die Analyse von 100 % der Gespräche, wodurch die Zeit bis zur Gewinnung von Erkenntnissen drastisch verkürzt wird * Heatmaps, mit denen schlechte oder hervorragende Leistungen der Vertreter schnell erkannt werden können, um sie konsequent zu coachen oder zu belohnen Jon Malinowski, Vorstand für Kundenlösungen bei dem Aspect-Kunden Asurion, drückte den Mehrwert, den die mobilen Fähigkeiten seinem Personal bringen, so aus: 'Proaktive Benachrichtigungen und die Möglichkeit, über Mobilgeräte zu reagieren, helfen jedem Vertreter dabei, eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen. Dadurch werden die individuellen Präferenzen der Mitarbeiter verstanden, ihr ortsunabhängiger Lebensstil wird erleichtert, und sie sparen auch Zeit. Das Ergebnis ist ein besseres Engagement der Vertreter, eine höhere Arbeitsmoral und eine geringere Fluktuation.' Aspect ist weiterhin führend bei den 'Enterprise Cloud Contact Center'-Lösungen, und die Version 20 von WFO erweitert die bestehende WFM-Cloud-Präsenz von Aspect um Folgendes: * Die Fähigkeit, Workforce-Management-Lösungen in der Microsoft-Azure-Cloud auf 15.000 Benutzer zu skalieren - die gleiche Kapazität, die derzeit mit der AWS-Cloud möglich ist

* Vereinfachte Datenbankmigration von Aspect WFM vor Ort zu Aspect Via(R) WFM(TM) in der Cloud

* Standardisierte Schnittstellen für gängige Cloud-Contact-Center-Plattformen wie Twilio Flex, Five9, NICE inContact und Zendesk (zusätzlich zur bestehenden Amazon-Connect-Schnittstelle) * Nutzung des kostengünstigen 'Azure Blob'-Speichers für den Informationsaustausch mit externen Dienstleistern im Rahmen der Anwendung Aspect(R) Workforce Management - Encompass(TM) Die Benutzerfreundlichkeit ist seit vielen Jahren ein Hauptaugenmerk der Aspect-WFO-Produkte. Jetzt, da immer mehr Vertreter nicht im Büro ihrer Firma arbeiten, bietet Aspect den Kontaktcenter-Abteilungen einen besseren Einblick in die Richtlinieneinhaltung, Produktivität und Leistung ihrer nicht ortsgebundenen Mitarbeiter, egal wo sie sich befinden. Weitere Informationen über Aspect Workforce Optimization und nicht ortsgebundenes Personal finden Sie unter https://www.aspect.com/ call-center-solutions/workforce-optimization/wfo-20 Über Aspect Aspect hat es sich zum Auftrag gemacht, Kundenbindung zu vereinfachen und zu verbessern. Unsere Unternehmenssoftware wird jedes Jahr von Millionen von Mitarbeitern genutzt und unterstützt Milliarden von Interaktionen mit Verbrauchern auf der ganzen Welt. Unsere branchenführenden Kontaktcenter- und Personaloptimierungsanwendungen helfen Unternehmen, die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten und gleichzeitig außergewöhnliche Kundendiensterlebnisse zu bieten. Unsere flexiblen, hochskalierbaren Lösungen für Self-Service- und Live-Interaktionsmanagement sowie Personaloptimierung sind vor Ort oder in jeder gehosteten, privaten oder öffentlichen Cloud-Umgebung verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter EUR¯www.aspect.com. Folgen Sie Aspect auf Twitter unter @AspectSoftware. Lesen Sie unsere Blogs unter EUR¯http:// blogs.aspect.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200715005992/de/ Kontakt:

Michael Harris, CMO Aspect Software EUR¯ +1 602 586 5810

press.inquiry@aspect.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



16.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1094819 16.07.2020