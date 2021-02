21:00 | 23.02.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Umfassender rechteverwalteter Musikkatalog unterstützt Streaming, Download, Fitness, UGC und andere Marken-Services LOS GATOS, Kalifornien (USA) --(BUSINESS WIRE)--23.02.2021-- Audible Magic hat bekannt gegeben, dass der rechteverwaltete Katalog des Unternehmens als erster in diesem Bereich die Marke von 100 Millionen Titeln übertroffen hat. Mit diesem erreichten Meilenstein verfügt Audible Magic über den größten verfügbaren rechteverwalteten Business-to-Business-Katalog. Der beeindruckende Katalog, der Titel von über 400.000 Labels umfasst, ist Teil des seit Langem etablierten Geschäftsbereichs für Content Fulfillment und Rechteverwaltung, MediaNet, der im Januar 2021 von Audible Magic erworben wurde. Audible Magic ist somit der führende Anbieter von Dienstleistungen für die Identifizierung von Inhalten, die Lizenzierung, das Media Fulfillment und die Rechteverwaltung für digitale Musik und Social-Media-Plattformen. Der Katalog ist das Ergebnis enger Beziehungen zu Plattenlabels und Verlegern, die im Verlauf von mehr als 20 Jahren erfolgreicher Einführung von Musikdiensten auf der ganzen Welt aufgebaut wurden. Dies erforderte auch die Entwicklung einer durchdachten Rechteverwaltungsplattform, um den ständigen Änderungen der Rechteinhaberschaft und der zunehmenden Zahl neu veröffentlichter Titel Rechnung zu tragen. Allein im Jahr 2020 verzeichnete Audible Magic einen Zuwachs der Neuveröffentlichungen in seinem Katalog um 67 % und nahm im Durchschnitt 12.000 neue Alben pro Tag auf. Dies ist ein gewaltiges Unterfangen und ist innerhalb der Branche unübertroffen. Neben einem Katalog von 100 Millionen Titeln können digitale Plattformen auf die verschiedenen Musiklizenzierungs-Komplettlösungen von Audible Magic für eine Vielzahl von Diensten zugreifen, darunter Fitnessanwendungen, Kurzvideos, Streaming und Downloads. Darüber hinaus ermöglichen die flexiblen Lösungen von Audible Magic den Plattformen die Nutzung sowohl ihrer eigenen Lizenzen als auch gegebenenfalls die Nutzung der Pass-Through-Lizenzen von Audible Magic. 'Wir freuen uns, einen umfassenden Musikkatalog anbieten zu können, der Titel von großen ebenso wie von Indie-Labels in einer ganzen Reihe von Ländern auf der ganzen Welt umfasst', sagte Vance Ikezoye, der Chief Executive Officer von Audible Magic. 'Dank unserer Services können sich unsere Kunden auf die Schaffung von großartigen Nutzererlebnissen konzentrieren, während wir uns um die mühsame Aufgabe der Rechteverwaltung und der Zahlung von Lizenzgebühren kümmern.' Über Audible Magic Audible Magic bietet seit mehr als 20 Jahren innovative Lösungen zur Identifizierung von Inhalten, für das Angebot von Fulfillment-Lösungen, zur Verwaltung von Rechten und zur Monetarisierung von Medien. Die mit dem Emmy ausgezeichnete ACR-Technologie (Automatic Content Recognition) von Audible Magic ermöglicht Milliarden von Transaktionen pro Monat. Der Silicon-Valley-Pionier ist der bewährte Vermittler zwischen wichtigen Plattformen und Rechteinhabern (einschließlich Labels, Studios, Vertriebsgesellschaften, Verlagen und Kollektiven). Das Unternehmen arbeitet mit einer Vielzahl von Plattformen und Rechteinhabern, wie Facebook, Twitch, SoundCloud, Dailymotion, ShareChat, Vimeo, NBC Universal, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, The Orchard, CDBaby und DistroKid, zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.audiblemagic.com/. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210223006014/de/ Kontakt:

Adriana Saldaña

Sterling Communications

audiblemagic@sterlingpr.com

+1 408-395-5500



