0:50 | 11.01.2020

Business Wire News: Auf der CES 2020 zeigt Panasonic die Zukunft von Mobilität, immersiver Unterhaltung, Übertragung für Spiele und mehr



11.01.2020 / 00:50

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LAS VEGAS --(BUSINESS WIRE)--10.01.2020-- Von einmaligen Erlebnissen und intergalaktischen Reisen bis hin zu sichereren, effizienteren Straßen, intelligenten Mobilitätslösungen und immersive Unterhaltungserlebnissen zeigt Panasonic auf der CES 2020 eine breite Palette an Innovationen. Der Messestand von Panasonic ist in drei interaktive Bereiche unterteilt: Vernetzte Mobilität, immersive Erlebnisse und intelligente Lebensräume. Dies zeigt, warum das Unternehmen ein führender Anbieter integrierter Lösungen ist und wie diese Lösungen ein besseres Leben und eine bessere Welt ermöglichen. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200110005581/ de/ Panasonic Booth at CES 2020 (Photo: Business Wire) Panasonic Booth at CES 2020 (Photo: Business Wire) Videos, Fotos, Nachrichten usw. können in der CES 2020 Pressemappe im Panasonic Newsroom Global abgerufen werden.

Erhalten Sie unsere Updates von der Ausstellungsfläche unter https:// www.panasonic.com/ces. Am Stand Nr. 12908 in der Center Hall des Las Vegas Convention Centers können die Teilnehmer einige Momente erleben, in denen sich Technologie, Popkultur, Gaming, Lifestyle, Unterhaltung sowie die Zukunft der Zwei- und Vierradmobilität kreuzen. Neu in diesem Jahr! Panasonic Talks Panasonic Talks ist eine Reihe prägnanter und aufschlussreicher Diskussionen mit einigen der klügsten Köpfe und leidenschaftlichen Befürworter in ihren jeweiligen Branchen und Räumen. Die Panasonic Talks-Diskussionen dauern nicht länger als 15 Minuten und finden mehrmals täglich statt. Redner: * Michael Phelps, Philanthrop und mit 28 olympischen Medaillen und 23 Goldmedaillen der erfolgreichste Olympiasieger aller Zeiten, sprach mit Lauren Sallata, CMO der Panasonic Corporation of North America, über Markenzwecke und soziale Verantwortung * Katie Ledecky, 15-fache Weltmeisterin und fünffache Olympiasiegerin, im Gespräch mit Alejandra Ceja, Executive Director der Panasonic Foundation, über die Verbesserung der Bildungsgerechtigkeit * Andrew Poliak, CTO von Panasonic Automotive Systems Company of America, über die Zukunft des Infotainments in Fahrzeugen * Chris Liedel, CEO des US-amerikanischen Olympic & Paralympic Museum, und Joe Conover, National Manager von Panasonic System Solutions Company of North America, über personalisierte, faszinierende Erlebnisse und vieles mehr. Live-Streaming der Panasonic-Pressekonferenz und von Panasonic Talks Die Panasonic CES-Pressekonferenz, die am 6. Januar 2020 um 10:00 Uhr PT stattfand, und die Panasonic Talks werden hier live übertragen: https:// www.panasonic.com/CES und anschließend archiviert. Auf dieser Panasonic-Website finden Sie auch einen Zeitplan der Panasonic Talks. Hauptausstellungen am Panasonic-Stand (Las Vegas Convention Central Hall (LVCC) Nr. 12908): LVCC-Stand Nr. 12908 Überblick

Zeitraum: Dienstag, 7. Januar - Freitag, 10. Januar 2020 Ort: Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall (Nr. 12908) Standgröße: 1.486 m2 CIRRUS by Panasonic(R) Vernetzte Fahrzeuge, die mit anderen Autos und Infrastrukturen kommunizieren, können dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen und die CO2-Emissionen und Staus zu reduzieren. Gleichzeitig können Verkehrsmanager in Echtzeit verwertbare Daten für die Umleitung des Verkehrs und die Entsendung von Einsatzkräften bereitstellen. Im Jahr 2020 wird Panasonic eines der fortschrittlichsten Transportdatennetze des Landes betreiben und Straßen in Utah, Georgia und Colorado verbinden. CIRRUS by Panasonic wurde mit dem Innovationspreis CES 2020 ausgezeichnet und ist eine vernetzte Fahrzeugdatenplattform, mit der die Sicherheit und Mobilität auf der Straße verbessert werden kann, indem Daten zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur, Straßen und Verkehrsbetrieben in Echtzeit ausgetauscht werden. CIRRUS by Panasonic ist das Herzstück eines intelligenten Transport-Ökosystems und bietet Cloud-Analytics-Datenverarbeitung, Echtzeit-Analyse und -Übertragung sowie Datenspeicherungsfunktionen zum Teilen und Aktualisieren von Fahrzeugen und Kommunen mit Straßenzuständen, Betriebsabläufen und anderen Sicherheitsinformationen. CIRRUS by Panasonic ist zugänglich, anpassbar, erweiterbar und sicher. Es wurde unter Verwendung von V2X-Industriestandards entwickelt, sodass es problemlos in vorhandene Transportsysteme integriert werden kann. CIRRUS by Panasonic wird in einer Replik eines Transportnetz-Betriebszentrums gezeigt. Elektrische Industriefahrzeuge mit Tropos Panasonic entwickelt in Zusammenarbeit mit Tropos Motors hocheffiziente elektrische Kompakt-Nutzfahrzeuge (eCUV) weiter. Mit Elektrifizierungs- und Konnektivitätslösungen, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen ermöglichen, erfüllen die eCUV mit niedriger Geschwindigkeit die Anforderungen von Unternehmen und Behörden mit den Fähigkeiten eines größeren Lastwagens in einem kleineren Paket. Auf der CES präsentiert Panasonic zwei Tropos eCUV-Konzeptlastwagen: ein Notfall-Feuerwehrauto und ein Kühllastwagen, die integrierte Produkte und Lösungen von Hussmann by Panasonic haben. Beide Fahrzeuge sind einsatzbereit und ab sofort verfügbar. OneConnect(TM)-Konnektivität für Harley-Davidson(R) LiveWire(TM)-Elektromotorräder und 2020 Touring-Modelle Panasonic verbindet Fahrer mit Harley-Davidson(R)-Motorradmodellen, die über LiveWire(TM) hinausgehen. Im Jahr 2020 wird Panasonic auch 2020 Harley-Davidson Touring-Motorradmodelle mit H-D Connect(TM)-Service verbinden, um das Motorraderlebnis zu verbessern, indem Fahrer über eine Mobilfunkverbindung mit dem Telematiksteuergerät (TCU) mithilfe des OneConnect(TM)-Service von Panasonic mit ihrem Motorrad verbunden werden. Mit dem H-D Connect(TM)-Service können Besitzer eine Fernverbindung zu ihrem Motorrad herstellen, um wichtige Informationen zum Fahrzeugzustand anzuzeigen und sicherzustellen, dass ihr Motorrad für die nächste Fahrt einsatzbereit ist. Besucher des Standes können den Nervenkitzel einer LiveWire-Demo-Fahrt erleben. eCockpit-Lösungen im Automobilbereich Panasonic zeigt sein neuestes vollständig vernetztes eCockpit-Konzept. Die Technologieplattform integriert das firmeneigene Infotainment-System SkipGen 3.0 (IVI) von Panasonic in das Android Automotive-Betriebssystem von Google, das auf Android 10 ausgeführt wird. In einem Karma SC-1-Konzeptfahrzeug ist SkipGen 3.0 mit dem Cockpit-Domänencontroller der nächsten Generation, SPYDR 3.0, gekoppelt. Im Kern fungiert der Single-Brain-SPYDR 3.0 als Hypervisor und kann bis zu elf Bildschirme ansteuern. Sowohl SkipGen 3.0 als auch SPYDR 3.0 sind mit der proprietären Software- und Cloud-Plattform OneConnect^SM von Panasonic verbunden und werden von dieser angetrieben. Unabhängig davon, ob wichtige Infotainment-Nachrichten während der Fahrt gesendet oder empfangen werden, kann dieses fortschrittliche Cockpit-System auch Multimedia-Streaming- oder Gaming-Anwendungen für die Unterhaltung von Beifahrer und Passagieren auf dem Rücksitz nahtlos ausführen. * SPYDR 3.0 ist die nächste Weiterentwicklung des Cockpit-Domänencontrollers von Panasonic. SPYDR 3.0 bietet eine 4K-Bildschirmauflösung mit Multimedia-Streaming und unterstützt effektiv bis zu elf Informations- oder Unterhaltungsbildschirme in einem Fahrzeug. Somit kann diese Plattform eine Vielzahl von Head-up-Displays, Infotainment-Bildschirmen, Rücksitz- und Beifahrersitz-Bildschirmen von einem Single-Brain-System aus steuern. Das Streaming von Inhalten reicht von interaktiven Spielen auf den gängigsten Systemen bis hin zum Streaming von Smart Videos über die vom Besitzer ausgewählte Anwendung. Die Mobility Show-Ausstellung wird eine Live-Spiel-Demo beinhalten. (intelligente * SkipGen 3.0 IVI ist das Infotainment-System von Panasonic für Mobilität) Fahrzeuge der dritten Generation, das auf Googles Android Automotive Betriebssystem Android 10 ausgeführt wird, und ist außerdem mit dem Gen 3-Prozessor Snapdragon 8155/6155 von Qualcomm ausgestattet. Als Referenzhardwareanbieter von Google entwickelt Panasonic SkipGen 3.0, um das fortschrittlichste Infotainment-Spektrum an verfügbaren Unterstützungs- und Unterhaltungsfunktionen bereitzustellen. Viele dieser Funktionen können nahtlos per Spracheingabe gesteuert und aktiviert werden. SkipGen 3.0 wird auch SiriusXM(TM) mit 360L unterstützen, der Content-Plattform der nächsten Generation mit 200 Live-Kanal-Auswahlmöglichkeiten über Satellit und Streaming. * Die globale OneConnect^SM-Plattform von Panasonic stellt sicher, dass die Fahrzeuge gewartet werden und auf dem neuesten Stand sind, indem sie den Fahrer an vorausschauende Wartungen erinnert und dem OEM und Endverbraucher über die Plattform Analysen bereitstellt. Laut Statista wird es bis 2023 weltweit über 342 Millionen vernetzte Fahrzeuge geben. Wie im Konzeptfahrzeug dargestellt, kann die OneConnect^ SM-Analyse angepasst werden, um sich auf die Daten von Elektrofahrzeugen zu konzentrieren und Algorithmen zu erstellen, die die Batterieeffizienz verbessern, um den kurz- und langfristigen Zustand des Fahrzeugs zu optimieren. OneConnect^SM-Analysen und -Daten können über SkipGen oder SPYDR gespeichert oder abgerufen und zwischen dem OEM, dem Fahrzeug und dem Endverbraucher übertragen werden. WHILL Next autonomer Rollstuhl Der Elektrorollstuhl von WHILL ist mit Sensoren für die Objekterkennung und einer autonomen Fahrsoftware von Panasonic ausgestattet und verfügt über eine fahrgastunterstützte Robotertechnologie für eine sichere und komfortable Bewegung in Innenräumen. WHILL Next hat eine automatische Bremsfunktion, um Kollisionen zu vermeiden, eine autonome Mobilität und eine automatische Verfolgungsfunktion, um das Reisen in einer Familie oder Gruppe zu erleichtern. Die perfekte Lösung für die Barrierefreiheit für Besucher und Zuschauer bei Tokyo2020. Unabhängig davon, ob es sich um unsere Hardware, Software, Plattformlösungen oder Services handelt, ist alles, was die Panasonic Avionics Corporation schafft, darauf ausgerichtet, die Passagiererlebnisse zu verbessern, die unsere Airline-Partner zu den wertvollsten, begehrtesten und differenziertesten machen. Arc(TM) Bordkartenplattform Die hochmoderne 3D-Bordkarten-Anwendung von Panasonic bietet eine Reihe neuer Funktionen und ist inspiriert von den neuesten Design-Überlegungen zu Digital- und Spielerlebnissen. Arc nutzt die hohe Zuschauerschaft von Bordkarten mit einem Omnichannel-Ansatz und schafft die erste personalisierte Karte der Branche. Ursprünglich als Tor zum Bordunterhaltungserlebnis geschaffen, ist Arc so viel mehr als nur eine Karte. Arc bringt 'Geotainment' mit interaktiven, kontextbezogenen Inhalten in das Borderlebnis. Gaming und Casting Wir untersuchen zukunftsweisende Konzepte, um Technologien, die von Gaming-Enthusiasten zu Hause genutzt werden, an Bord zu bringen. Spieler könnten eines Tages in der Lage sein, Konsolenspiele direkt an ihrem Platz zu genießen, während andere ihre eigenen Geräte als Teil des Unterhaltungssystems durch drahtloses Streaming nutzen könnten. Wellness Eine Sammlung von Pflege- und Komforttechnologien, die das Wohlbefinden fördern und mehrere Sinne ansprechen. Ein maßgeschneiderter Premium-Bildschirm am Sitz zeigt unsere neuesten Innovationen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. Mit Serenity In-Seat können Sie sich besser ausruhen, entspannen und in flachen Sitzen schlafen, da ermüdender Fluglärm mit niedrigen Frequenzen reduziert wird, ohne Kopfhörer zu tragen. Premium Seat Lighting verwendet eine variable Farbe und Helligkeit der Beleuchtung am Sitzplatz, damit sich die Passagiere mit konfigurierbaren Schlaf- und Wach-Lichtzyklen besser an die Zeitzone in ihrer Zielstadt anpassen können. Die nanoe(TM)-Technologie von Panasonic unterdrückt Gerüche und verbessert die Luftqualität um den Passagier herum durch ultrafeine, elektrifizierte Wassernanopartikel. Diese Partikel sind 15.000-mal feiner als die Breite eines menschlichen Haares. Und schließlich sorgen Sie mit unserer digitalen Wellness-Anwendung für mehr Wohlbefinden während des gesamten Reiseerlebnisses, angefangen bei den Empfehlungen vor dem Flug bis hin zur Inhaltserfassung während des Flugs auf dem Rückenlehnenmonitor, basierend auf Aktivitäten, die auf Aktivitäten zur optimalen Anpassung der Zeitzone basiert. VR-Brillen Diese kleinen, leichten VR-Brillen mit stilvollem Design, HDR-Bildverarbeitung und optischer Technologie von Panasonic bieten ein ultimatives Erlebnis beim Spielen oder in Ihrem persönlichen Theater mit hochqualitativem Bild- und Tonmaterial. Hochgeschwindigkeits-Projektionsmapping Egal, ob Sie es Tischtennis oder Ping-Pong nennen, erleben Sie ein Spiel mit Hochgeschwindigkeits-Projektionsmapping, das ein Immersive völlig neues visuelles Erlebnis schafft, um die Spannung von Erlebnisse Sport- und Unterhaltungsevents zu verstärken. Das System kann die Bewegung der winzigen Objekte wie eines Tischtennisballs mit hoher Geschwindigkeit erfassen und auf der Grundlage von Echtzeitbewegungen dynamisch projizierte Inhalte erstellen. Es dauert nur 0,000016 Sekunden von der Erkennung bis zur Projektion, wodurch Sport- und Unterhaltungsevents aufregender und unterhaltsamer werden. Technics SL-1200MK7 Plattenspieler Dieses elegante Plattenspielersystem mit Direktantrieb wurde vom Technics Original SL-1200 abgeleitet und wurde speziell für DJs entwickelt. Es steckt voller Technologien zur Klangverbesserung und verfügt über die beliebte Rückwärtswiedergabefunktion. Bei Panasonic überdenken wir unsere Annahmen zum Design von Wohnelektronik, um ein neues, vernetztes Wohnumfeld zu schaffen. Durch das Kennenlernen Ihrer Gewohnheiten und Muster kann Ihr zukünftiges Zuhause die Erlebnisse speziell für Sie anpassen. HomeX Die integrierte Wohnerlebnis-Plattform ist der Entwurf, um den Alltag zu verbessern. Durch fortschrittliche Analyse- und Lernalgorithmen passt sich HomeX Ihren Mustern und Verhaltensweisen an, sodass Haushaltsgeräte, Elektronik und Services personalisiert werden können, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und diese vorauszusehen. Connected Homeware (Vernetzte Haushaltgeräte) Berührungspunkte im Leben Connected Homeware ist die Antwort von Panasonic auf das Bedürfnis nach einem integrierten, personalisierten Erlebnis in den eigenen vier Wänden. Durch die Kombination von Funktionen im gesamten Wohnumfeld kann Connected Homeware eine optimierte Lösung für die eigenen vier Wände bereitstellen, die genau auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abgestimmt ist. Dies schafft ein komfortableres und unterhaltsameres Umfeld. Durch die Verbindung mit einer Plattform wie HomeX bietet Connected Homeware eine nahtlose Benutzererfahrung. Aktivitätssensortechnologie Die neue Aktivitätssensortechnologie lernt, Ihr Verhalten vorherzusagen und Ihre Routine zu unterstützen. Die Aktivitätssensorplattform ist auf das Verständnis des menschlichen Verhaltens spezialisiert, indem Daten von mehreren Sensoren verarbeitet und analysiert werden, um mehr Komfort und Personalisierung in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Cybersicherheit zu Hause Panasonic bietet einen neuen Ansatz zur Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen auf IdD-Geräten wie Smart Home und vernetzte Fahrzeuge. Die Cybersecurity-Lösung schützt IdD-Geräte im lokalen Netzwerk, indem sie böswilligen Steuerbefehlen entgegenwirkt. Das System kann sich an neue Bedrohungen anpassen und gleichzeitig Intelligente den Sicherheitsstatus in der Cloud aufzeichnen. Die KI-Engine des Lebensräume Systems erkennt verdächtige Ereignisse durch Datenanalyse und hilft, die Netzwerksicherheit über den gesamten Lebenszyklus der angeschlossenen Geräte aufrechtzuerhalten. Menschenkenntnis-Technologie Die Menschenkenntnis-Technologie von Panasonic bietet ein neues Verständnis für physische und mentale Zustände. Die Menschenkenntnis-Technologie von Panasonic kann Daten bereitstellen, um Empfehlungen zur Verbesserung der persönlichen Erfahrungen zu Hause, am Arbeitsplatz oder in öffentlichen Räumen abzugeben. Die Menschenkenntnis-Technologie verwendet nicht-invasive Sensoren und Bildgebung, um Daten basierend auf menschlichen Gewohnheiten und Verhaltensweisen zu erfassen und zu interpretieren. Durch die Analyse dieser physischen Belastungsdaten ist es möglich, Produkte und Umgebungen zu entwerfen, die für die typischen Bewegungen und die Physiologie des Menschen optimiert sind. Auf der CES können die Teilnehmer mithilfe eines interaktiven Yoga-Studios die Menschenkenntnis-Technologie in Aktion erleben. HomeHawk FLOOR Der Panasonic HomeHawk FLOOR wurde mit dem CES 2020 Innovation Award ausgezeichnet und kombiniert eine schlanke Stehleuchte mit einem nahezu unsichtbaren Kamerasystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Sicherheitskameras, die wie Sicherheitskameras aussehen, fügt sich HomeHawk FLOOR in jedes Dekor für intelligente, diskrete und zuverlässige Heimüberwachung ein, sodass Sie Haustiere, Kinder, ältere Eltern und Ihre Habseligkeiten von Ihrem Smart-Gerät aus im Auge behalten können. eBike-Zertifizierung durch UL Das eBike von Panasonic hat die branchenweit erste eBike-Sicherheitsstandard-Zertifizierung in Nordamerika erhalten. Die eBike-Standardsicherheitskriterien wurden von einer Gruppe von Branchenführern und Regierungsbeauftragten entwickelt und Anfang 2020 von Underwriters Laboratories (UL), der gemeinnützigen Organisation zur Entwicklung von Sicherheitsstandards und führendem sicherheitswissenschaftlichen Unternehmen, veröffentlicht. Panasonic ist mit einem Marktanteil von über 40 % der führende Hersteller von eBike-Antriebssystemen in Japan und hat dazu beigetragen, die Popularität und den Fortschritt von Elektrofahrrädern auf der ganzen Welt zu steigern. In Zusammenarbeit mit UL trägt Panasonic dazu bei, den wachsenden Anforderungen des US-Marktes gerecht zu werden, indem branchenweite Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Fahrern und ihrer Ausrüstung getroffen werden. Sonstiges Panasonic Camcorder

Neu auf der CES 2020 sind drei der kleinsten und leichtesten^*1 4K 60p-Camcorder der Branche von Panasonic. Alle Modelle sind perfekt für professionelle Videofilmer oder Videoenthusiasten geeignet und zeichnen sich durch ein kompaktes und leichtes Design, ein 25-mm-Weitwinkelobjektiv^*2 mit optischem 24-fach-Zoom und hochpräzisen Autofokus aus. Sie verfügen außerdem über integriertes WLAN, um Live-Streams direkt vom Camcorder zu den beliebtesten Video- und sozialen Netzwerken der Welt zu senden. *1 Für einen Camcorder mit integriertem Objektiv, der 4K 60p aufzeichnen kann (Stand: 6. Januar 2020. Recherche von Panasonic). *2 35 mm Kameraäquivalent. LUMIX S1H

Als Teil der Reihe von LUMIX-Kameras, die die offiziellen Digitalkameras der Olympischen und Paralympischen Spiele sind, feiert die LUMIX S1H in diesem Jahr ihr CES-Debüt. Die LUMIX S1H ist eine spiegellose Digitalkamera mit einem einzigen Objektiv, die mit einem Vollbild-Bildsensor ausgestattet ist und Videoaufnahmen in Kinoqualität mit der hohen Mobilität einer spiegellosen Kamera kombiniert. Es ist die weltweit erste Kamera, die Videoaufnahmen mit 6K/ 24p^*3 (3:2 Seitenverhältnis), 5,9K/30p (16:9 Seitenverhältnis) und 10-Bit 60p 4K/C4K^*4 *5 ermöglicht.

*3 Als digitale Vollformatkamera mit Wechselobjektivsystem ab dem 27. August 2019 (USA). Recherche von Panasonic.

*4 Als digitale Vollformatkamera mit Wechselobjektivsystem ab 27. August 2019 (USA). Recherche von Panasonic. In Super 35 mm äquivalenter Größe. *5 Entspricht 4K (4096×2160) gemäß Definition von Digital Cinema Initiatives (DCI). Panasonic True Wireless Kopfhörer

Die neuen kompakten True Wireless Kopfhörer RZ-S500W bieten zuverlässige Konnektivität und branchenführendes^*6 Noise Cancelling für exzellenten Klang und beste Verständlichkeit. Unterwegs können Smartphonebenutzer Videos ansehen, Spiele spielen und mit blitzsauberem Sound und zuverlässiger Bluetooth-Verbindung telefonieren, um das Unterhaltungserlebnis in jeder Hinsicht zu optimieren.

*6 Stand 6. Januar 2020 Technics True Wireless Kopfhörer

Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer EAH-AZ70W von Technics kombinieren die Dual Hybrid Noise Cancelling-Technologie mit einem neuen dynamischen 10-mm-Treiber, um ein erstklassiges Hörerlebnis in einem kompakten, leichten Design zu schaffen. Die Dual Hybrid Noise Cancelling-Technologie kombiniert die Methoden Feedforward (FF) und Feedback (FB) sowie digitale und analoge Verarbeitung, um das Rauschen innerhalb und außerhalb des Kopfhörers, für eine ausgezeichnete Abschirmung von störenden Umgebungsgeräuschen, zu minimieren. Panasonic M Kopfhörer

Mit den neuen Wireless Over-Ear Kopfhörern der M-Serie bringt Panasonic die Leistung basslastiger Tracks auf Konzertniveau auf die CES 2020. Ausgestattet mit der Panasonic XBS DEEP-Wiedergabetechnologie (Extra Bass System Deep)^*7 sind diese Kopfhörer für die Wiedergabe niederfrequenter Beats wie bei Trapund Rap-Musik konzipiert.

*7 XBS DEEP (Extra Bass System Deep) ist eine Fusion aus drei Technologien: Harmonische EQ-Einstellung, Randloses Treibersystem, und Bass-Blow-Port. Panasonic Fernseher

Der für CES 2020 neu entwickelte Panasonic HZ2000 OLED-Fernseher wurde von Experten in Zusammenarbeit mit Hollywood-Profis und Ingenieuren von Panasonic und Technics entwickelt, um wunderschöne Farben, beeindruckenden Sound und intelligente Heimkonnektivität zu gewährleisten. Gaming Lautsprecher

Der SC-HTB01 Gaming Lautsprecher wurde speziell für Spiele entwickelt und ermöglicht es den Spielern, die Welt der Spiele voller Intensität und Spannung mit einem hohen Maß an Realismus zu erleben. Drei Spielmodi - einschließlich Rollenspiel (RPG), Ego-Shooter (FPS) und Sprachmodus - verbessern das Unterhaltungserlebnis, das für diesen Spielstil einzigartig ist, und unterstützen Dolby Atmos, DTS:X(R) und DTS(R) Virtuell:XTM für dynamische 3D-Sounds. Neben dem oben beschriebenen Hauptstand auf der LVCC ist Panasonic mit einem Stand auf der Sands Expo vertreten, auf dem Smart Home-Technologie vorgestellt wird: Sands Expo Stand Nr. 42711 Übersicht

Zeitraum: Dienstag, 7. Januar - Freitag, 10. Januar 2020 Ort: Sands Expo, Ebene 2, Stand Nr. 42711 Standgröße: 90 m2

Inhalt: Smart Home

Zu sehen ist: ENY (Batterielos & Wireless Button) * Das System enthält ein batterieloses und ein Wireless-Switch-Modul, um Feedback von Ihrem Kunden zu erhalten/zu analysieren Vakuumisoliertes Glas * Vakuumisoliertes Glas mit hochwärmeisoliertem Fensterglas, das dem Raum innerhalb der Mobilität oder eines Hauses einen neuen Wert verleiht. 100BANCH: * STAND BY D: Eine Schreibtischlampe mit Roboterarm, die Ihren Schreibtisch sauber hält.

* RGB_Light: Eine Pendelleuchte für bunte Schatten aus roten, grünen und blauen Lichtern. Anwendung der additiven Lichtfarbmischung. * Teplo: Ein Gerät, mit dem Sie Tee am besten einschenken können, indem Sie Ihre körperliche Verfassung erfassen Shiftall * Cook'Keep: Ein intelligentes Haushaltsgerät, das Ihre Mahlzeit abkühlt und erwärmt, wann immer Sie möchten.

* BeamAR: Diese Pendelleuchte mit Projektorfunktion ermöglicht es, beliebige Tische zu Smart-Tischen zu machen.

* Projekt: NeSSA: Es erinnert sich an das letzte Mal, als Sie die Kleidung getragen haben, die Sie jetzt tragen, und zeigt an, ob Sie die gleiche Person wie beim letzten Mal sehen sollen. Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung verschiedener elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilindustrie und Business-to-Business. Das Unternehmen, das 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, hat sich weltweit ausgebreitet und betreibt heute 582 Tochtergesellschaften und 87 angeschlossene Unternehmen auf der ganzen Welt. Es erzielte in dem am 31. März 2019 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen Konzernumsatz von 8.003 Billionen Yen. Im Bestreben, durch bereichsübergreifende Innovationen neue Werte zu schaffen, nutzt das Unternehmen seine Technologien, um seinen Kunden bessere Lebensbedingungen und eine bessere Welt zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie hier: https://www.panasonic.com/global. Quelle: https://news.panasonic.com/global/press/data/2020/01/en200107-7/ en200107-7.html Related Links

Panasonic CES 2020 Sonder-Website

https://www.panasonic.com/ces CES 2020 Pressemappen

https://news.panasonic.com/global/presskits/ces2020 Offizielle Website der CES 2020

https://www.ces.tech/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200110005581/de/ Kontakt:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



11.01.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

951547 11.01.2020