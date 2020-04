11:40 | 21.04.2020

Business Wire News: Auszeichnung für AlertEnterprise als Finalist für den SAP(R) Pinnacle Award 2020 in der Kategorie SAP-App-Center-Partner des Jahres



21.04.2020 / 11:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. FREMONT, Kalifornien --(BUSINESS WIRE)--21.04.2020-- AlertEnterprise hat heute bekannt gegeben, dass SAP das Unternehmen als Finalist für einen SAP(R) Pinnacle Award in der Kategorie SAP-App-Center-Partner des Jahres ausgezeichnet hat. Die jährlich verliehenen SAP Pinnacle Awards würdigen die Beiträge führender SAP-Partner, die sich durch die Entwicklung und den Ausbau ihrer Partnerschaft mit SAP und die Unterstützung von Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele hervorgetan haben. Finalisten und Gewinner in 34 Kategorien wurden anhand von Empfehlungen aus dem SAP-Bereich, Kundenfeedback und Leistungsindikatoren ausgewählt. Enterprise Guardian und AlertGuardian HCM von AlertEnterprise sind im SAP App Center verfügbar, dem digitalen Marktplatz für SAP-Partnerangebote. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200421005409/ de/ AlertEnterprise Named a Finalist for 2020 SAP(R) Pinnacle Award in SAP App Center Partner of the Year (Spotlight) Category (Graphic: Business Wire) AlertEnterprise Named a Finalist for 2020 SAP(R) Pinnacle Award in SAP App Center Partner of the Year (Spotlight) Category (Graphic: Business Wire) 'Gesundheit, Sicherheit und Schutz der Belegschaft stehen für Kunden heute an erster Stelle', sagte Jasvir Gill, Gründer und CEO von AlertEnterprise. 'Unsere Integration zeigt, wie SAP^(R) SuccessFactors^(R), das mit der AlertEnterprise-Software verbunden ist, Kunden dabei helfen kann, ihre Mitarbeiter durch reibungslosen und sicheren Zugriff auf den Arbeitsbereich zu schützen. Die Anerkennung als Finalist für den SAP Pinnacle Award 2020 ist ein Beweis für unsere Ausrichtung an der Vorstellung von SAP von intelligenten Unternehmen, bei denen die Echtzeitintegration von Personal, IT und Sicherheit ein Sicherheitsniveau erreicht, das in herkömmlichen, isoliert arbeitenden Abteilungen nicht erreichbar ist.' Mit der Integration von Enterprise Guardian durch AlertEnterprise in die Human Experience Management Suite von SAP(R) SuccessFactors(R) werden Sicherheit und Datenschutz Teil der heutigen modernen Belegschaftsreise von der Einstellung bis zur Pensionierung. Dies macht Sicherheit zu einem echten Wegbereiter für Unternehmen. Benutzer können die physische Identität und den Zugriff für Onboarding, Transfer, Jobwechsel und Offboarding von Mitarbeitern in Unternehmensarbeitsbereichen verwalten, automatisieren und optimieren. Leistungsstarke Echtzeitintegration in die Human Experience Management Suite von SAP SuccessFactors und physische Sicherheit setzen proaktiv Unternehmensrichtlinien und Compliance durch und steigern gleichzeitig die Produktivität und Erfahrung der Mitarbeiter erheblich. Im SAP App Center können Unternehmen rund 1800 innovative Partnerlösungen entdecken, die in SAP-Lösungen integriert werden und diese erweitern. Die Lösungen sind von SAP validiert und können nach SAP-Produktlinie, Branche, Lösungstyp und Anwendungsszenario sortiert werden, wodurch sich ein scheinbar endloses Angebot an Möglichkeiten ergibt. Finden, testen, kaufen und verwalten können Sie die SAP-Partnerlösungen digital unter www.sapappcenter.com. Mit den SAP Pinnacle Awards stellt SAP seine angesehensten Partner ins Rampenlicht, die ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit SAP unter Beweis gestellt haben, um die bestmögliche Ausführung von SAP zu unterstützen. Über AlertEnterprise Bei AlertEnterprise stehen digitale Identität und Vertrauen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir arbeiten jeden Tag mit dem Auftrag, Unternehmen bei der Lösung kritischer Geschäfts- und Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen. Wir begegnen diesen Herausforderungen, indem wir eine universelle digitale Identität für Menschen und Dinge entwickeln und diese auf sichere, intelligente und effiziente Weise auf ein gesamtes Unternehmen ausweiten. Tatsache ist, dass Sicherheit für eine digitale Transformation längst überfällig ist, und wir glauben, dass die sich ändernde Bedrohungslandschaft eine Änderung des konventionellen Denkens und einen neuen Ansatz erfordert. Dieser neue Ansatz treibt uns dazu an, Unternehmen mit Datenerkenntnissen in Echtzeit zu versorgen, damit sie mit weniger mehr erreichen, ansprechende Mitarbeitererlebnisse schaffen, die Compliance verbessern und das Risiko verringern können. Unser Auftrag ist es, Menschen, Prozesse, Daten und Technologien auf einzigartige Weise zusammenzubringen, um Unternehmen dabei zu helfen, das zu schützen, was am wichtigsten ist. Wir nennen es Sicherheitskonvergenz. Darüber hinaus entwickeln wir bahnbrechende Sicherheitskonvergenzlösungen, die Identitätsverwaltung, Zugriffsmanagement, Sicherheitsinformationen und Compliance-Validierung in IT-, Personal-, Cyber- und physischen Sicherheitsumgebungen von Unternehmen ermöglichen. Mehr über AlertEnterprise erfahren Sie unter https://alertenterprise.com SAP und andere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen und Hinweise zur Marke finden Sie auf https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkte und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200421005409/de/ Kontakt:

Willem Ryan

Marketing- und Kommunikationsvorstand

AlertEnterprise

willem.ryan@alertenterprise.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



21.04.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1026085 21.04.2020