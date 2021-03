10:00 | 02.03.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Veteranin der U.S. Navy und ehemalige Sicherheitsleiterin von Nike stößt zur Führungsetage von Auth0 BELLEVUE, Washington State --(BUSINESS WIRE)--02.03.2021-- Auth0, die Identitätsplattform für Anwendungsteams, hat heute bekanntgegeben, dass Jameeka Green Aaron als leitende Beauftragte für Informationssicherheit (Chief Information Security Officer, CISO) zum Unternehmen gekommen ist. Aaron verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche und übernimmt die Verantwortung für die ganzheitliche Sicherheit und Compliance der Plattform, der Produkte und des Unternehmensumfelds von Auth0. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210302005505/ de/ Jameeka Green Aaron joins Auth0 as CISO (Photo: Business Wire) Jameeka Green Aaron joins Auth0 as CISO (Photo: Business Wire) Aaron genießt Ansehen als Vordenkerin der Branche und hat bei ihren vorherigen Arbeitgebern, einschließlich Nike, Lockheed Martin und der U.S. Navy, zwei Jahrzehnte dem Management und der Verbesserung der Informationssicherheit gewidmet. Sie setzt sich außerdem für die Förderung von Frauen und nicht-weißen Personen in Wissenschaft, Technologie, Ingenieurswesen und Mathematik ein und hat am TechWomen-Programm des Auslandsministeriums der Vereinigten Staaten sowie an der National Urban League of Young Professionals teilgenommen. Gegenwärtig ist sie Vorstandsmitglied des California Women Veterans Leadership Council, Beraterin für das U.C. Riverside Design Thinking Program sowie Mitglied der Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 'Jameeka ist ergänzt unser Führungsteam hervorragend, nicht nur aufgrund ihrer tiefgreifenden Erfahrung und ihrer Führungsqualitäten, sondern auch aufgrund ihrer Führungsqualitäten außerhalb der Sicherheitsbranche,' so Eugenio Pace, CEO und Mitbegründer von Auth0. 'Als Unternehmen, das die Mission der Inklusivität und des Zugangs zur Technologie verfolgt, hat uns die Verantwortung überzeugt, die Jameeka für die Dinge übernimmt, für die sie sich einsetzt, und wir freuen uns darauf, gemeinsam langfristige positive Veränderungen zu erzielen. Ihre unvergleichlichen Sicherheitskenntnisse und ihr Einsatz sind eine Inspiration und sind für Auth0 von unschätzbarem Wert.' Das Netz des Managements eines umkämpften digitalen Geschäfts wird jeden Tag komplexer. Auth0 schafft auch weiterhin Innovationen und entwickelt seine Plattform für das Identitätsmanagement weiter, um Sicherheit, Datenschutz und Compliance für globale Unternehmen einfacher zu machen. Das Unternehmen löst komplexe und große Identitätsnutzungsfälle für globale Unternehmen und Aaron wird Auth0 und seinen Kunden helfen sicherzustellen, dass sie die höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards einhalten. 'Zusätzlich zu den vielen Kunden, die Auth0 vertrauen und somit das Wachstum des Unternehmens fördern, hat mich besonders die Menschlichkeit jedes Einzelnen, mit dem ich mich getroffen habe, überzeugt - ein Maß an Mitmenschlichkeit, das mir in meiner Karriere bislang selten begegnet ist,' kommentierte Aaron. 'Die Position des CISO ist eine ganz besondere Stelle, die hauptsächlich mit Rechenschaftspflicht und Verantwortung zu tun hat. Ich verfolge bei dieser neuen Stelle bei Auth0 die Mission, die optimale Sicherheit unserer Plattform zu gewährleisten und gleichzeitig sowohl für Kunden als auch Mitarbeiter eine starke Kollegin und Partnerin zu sein.' Über Auth0 Auth0 bietet eine Plattform für die Authentifizierung, Genehmigung und Sicherheit des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. Sicherheits- und Anwendungsteams verlassen sich auf die Einfachheit, die Ausbaufähigkeit und die Kenntnisse von Auth0, damit Identität für alle funktioniert. Auth0 sichert viele Milliarden Anmeldetransaktionen pro Monat und sichert damit Identitäten, sodass Innovatoren Innovationen schaffen können. Gleichzeitig werden globale Unternehmen befähigt, ihren Kunden in aller Welt bewährte, herausragende digitale Erfahrungen zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://auth0.com oder folgen Sie @auth0 auf Twitter. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210302005505/de/ Kontakt:

