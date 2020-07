16:10 | 01.07.2020

Business Wire News: Axway erlangt zweifache AWS-Kompetenzauszeichnung für Gesundheitswesen und Biowissenschaften



01.07.2020 / 16:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Axway ist eines von nur sieben Unternehmen weltweit, die diese beiden AWS-Kompetenzen erhalten. PHOENIX --(BUSINESS WIRE)--01.07.2020-- Axway (Euronext: AXW), ein führendes Unternehmen im Bereich der hybriden Integrationstechnologie, gab heute bekannt, dass es von Amazon Web Services (AWS) die AWS-Kompetenzauszeichnung sowohl für das Gesundheitswesen als auch für Biowissenschaften erhalten hat. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200701005299/ de/ AWS-Kompetenzpartner für das Gesundheitswesen verfügen über nachgewiesene Erfolge in der Erstellung von Lösungen, die Anbietern und Kostenträgern im Gesundheitswesen helfen, klinische Informationen sicher zu speichern, zu verarbeiten, zu übertragen und zu analysieren. AWS-Kompetenzpartner für Biowissenschaften haben nachweislich erfolgreich Lösungen entwickelt, die Pharma-, Biotech-, Medizinprodukte- und Genomforschungsunternehmen dabei helfen, die Forschung zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu steigern und die globale Zusammenarbeit zu vereinfachen. "Axway ist ein Pionier bei Cloud-Diensten für Compliance-Programme in der Arzneimitteldistribution", sagt Vince Padua, CTIO von Axway. "Unsere Bestellsysteme für geregelte Substanzen genießen das Vertrauen der Fortune 100 Unternehmen, wenn es um die Sicherung und Skalierung sensibler Bestellungen über eine hybride Integrationsplattform geht." OneHealthPort entschied sich für Axway B2B Cloud Managed Service und API Management, die über AWS bereitgestellt werden. "Insgesamt führen wir auf der von AWS gehosteten Axway AMPLIFY-Plattform etwa 62 Millionen Transaktionen pro Jahr durch, und wir sind weiterhin sehr zufrieden mit der Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Axway EDIund API-Lösungen", sagt Rick Rubin, CEO und Präsident von OneHealthPort. Erfahren Sie mehr darüber, wie Axway mit AWS zusammenarbeitet, um die Zukunft zu beschleunigen. Über Axway Mithilfe hybrider Integration ermöglicht Axway seinen Kunden, Menschen, Systeme, Partner und Ökosysteme erfolgreich miteinander zu verbinden. Unsere hybride Integrationsplattform AMPLIFY(TM) hilft Unternehmen, die digitale Transformation zu beschleunigen, fesselnde Erlebnisse zu schaffen und innovative Dienstleistungen anzubieten. Sie beschleunigt Integrationen durch die Kombination traditioneller Integrationsmuster mit APIs und Anwendungsintegration unter Verwendung von über 150 vorgefertigten Konnektoren. 11.000 Unternehmen weltweit vertrauen bei ihren Integrationsherausforderungen auf Axway. www.axway.com/de [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200701005299/de/ Kontakt:

Ansprechpartner

Heike Fuerst

hfuerst@axway.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



01.07.2020 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1083731 01.07.2020