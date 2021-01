17:50 | 19.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LIMASSOL, Zypern --(BUSINESS WIRE)--19.01.2021-- B2Broker, ein Anbieter von Liquiditäts- und Technologielösungen für das Kryptound Forex-Segment, hat seine Matching-Engine B2Trader um eine Reihe neuer Funktionen erweitert, mit denen Kundenerwartungen in Rekordzeit erfüllt werden können. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210119005827/ de/ Image 1: Screenshot showing users. (Photo: Business Wire) Image 1: Screenshot showing users. (Photo: Business Wire) Über B2Trader B2Trader wird von vielen der weltweit bekanntesten Handelsplätzen, MTF-Brokern, Wertpapierbörsen, Market-Makern, Spot-FX-Brokern und EMIs eingesetzt und übernimmt den Abgleich eines eingehenden Börsenauftrags des Nutzers mit dem bestehenden Limitauftrag eines anderen Nutzers. Die Engine läuft rund um die Uhr - parallel zum unterbrechungsfreien Handel an den Kryptomärkten. Matching - Tech-Stack, Details, Modulschema und Kapazität Der Order-Matcher ist für den Kryptohandel und automatische Handelssysteme mit kurzen Latenzzeiten konzipiert und erfüllt 10.000 Anfragen pro Sekunde bei einer durchschnittlichen Latenzzeit von 500 ms. Die neue Matching-Engine verwendet die Programmiersprachen C # ASP.NET Core für das Backend und beinhaltet einen Handelsmechanismus für den Abgleich von Börsenaufträgen, verschiedene APIs sowie Synchronisierungsdienste und Datenbanken. API - alle Einzelheiten, Sprachen und Fähigkeiten Die Stabilität und Leistungsmerkmale der Engine ermöglichen nun die Entwicklung schnellerer APIs. B2Broker hat eine neue API für den automatisierten Handel und den öffentlichen Datenzugriff eingeführt, die Handelsanfragen und öffentliche Datenanfragen wesentlich schneller verarbeitet und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems verbessert (Trading und Public API - Websocket/Rest). Mit dem neuen API-Zugriff können sich Benutzer direkt mit dem Matching-System verbinden und ultraschnelle Handelsaufträge ausführen oder Kryptomarktdaten auf DOMs empfangen. Sicherheit B2Trader bietet eine Reihe neuer Funktionen, um den bestmöglichen Schutz vor technischen und betrügerischen Bedrohungen zu gewährleisten, darunter ein Anti-Throttling-System, Anti-Spoofing-Schutz und DDoS-Schutz. Weitere Sicherheitsmerkmale sind 2FA, das eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügt, eine IP-Whitelist, die den Zugriff über die Admin-Oberfläche auf eine bestimmte IP-Adresse beschränkt. Frontend Eine professionelle GUI wird allen Anforderungen gerecht - vom Anfänger bis zum Profitrader. Sie bietet eine Vielzahl an Funktionen und ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine adaptive Farbgestaltung, ein einfaches und responsives Navigationsmenü, Gruppierungen zur Sortierung von Optionen für eine optimal angepasste Struktur und eine konfigurierbare dynamische Benutzeroberfläche mit Farb- und Schriftanpassung, die durch Widgets ergänzt werden kann, mit Arbeitsbereichen für verschiedene Handelsstile, Anpassung von Widgets und Anordnung von Arbeitsbereichen. Unter den jüngsten Entwicklungen befindet sich eine Watchlist, die das Hinzufügen von favorisierten Instrumenten zur Überwachung von prozentualen Veränderungen ermöglicht, der White/Night-Modus, eine breites Spektrum an Einund Auszahlungsmethoden mit B2BinPay, IOC/FOK-Auftragseinstellungen und die Verfügbarkeit mehrerer Liquiditätsquellen in Verbindung mit B2Trader. Backoffice B2Trader admin deckt alle operativen Optionen ab, die täglich von der Börse auszuführen sind, und stellt diese in einer benutzerfreundlichen und anspruchsvollen Form bereit. Mit dem Admin-Modul werden die Handels- und Abbuchungsberechtigungen der Börsenbenutzer verwaltet, eingerichtet und geändert, Daten zu Benutzeranmeldungen der Börsen-UI, Überweisungshistorie, Benutzersalden und Daten zum Gesamtsaldo eines Benutzers in einer indikativen Währung abgerufen, Provisionen für Märkte oder einen bestimmten Benutzer eingerichtet und vieles mehr, wobei die Sicherheit immer an höchster Stelle steht. AWS als SAAS B2Trader verwendet Hosting-Lösungen, die Ressourcen dynamisch skalieren und Unterstützung für die anspruchsvollsten und am stärksten ausgelasteten Projekte bieten. Das AWS-Hosting liefert ein hohes Maß an Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit und erfordert einen höheren Verwaltungs- und Administrationsaufwand, der vollständig von B2Broker übernommen wird. Drittanbieter-Integrationen Um ein erfolgreiches Börsenunternehmen aufzubauen und zu betreiben, muss der Fokus gleichermaßen auf Vertrieb und Marketing, Compliance, Einzahlungen, Auszahlungen, Lizenzen und den regulatorischen Rahmen liegen. Zu diesem Zweck hat B2Broker eine Reihe von Serviceleistungen integriert, die Börsenbetreibern helfen, alle Aspekte effektiv zu verwalten. Dazu gehören B2BinPay, B2Core, Crystal Blockchain, Leading Fiat PSPs, SumSub, B2BX und MarksMan. Durch die Kombination der neuesten Funktionen mit externen Integrationen lässt sich B2Trader zusätzlich erweitern und stellt eine Matching-Engine mit ultimativer Leistungsfähigkeit und Funktionalität bereit, die allen Marktteilnehmern eine bestmögliche Transaktionsausführung gewährleistet. Neukunden können jetzt von einem Rabatt auf das Setup profitieren, der aufgrund von COVID und des aktuellen Haussemarktes im Vergleich zu 2020 günstigere Konditionen bietet. 