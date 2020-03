0:40 | 25.03.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. #RaiseYourSpirits bietet den von der COVID-19-Krise Betroffenen finanzielle Hilfe und andere Unterstützung HAMILTON, Bermuda --(BUSINESS WIRE)--24.03.2020-- Bacardi Limited, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, startete heute #RaiseYourSpirits, eine Initiative zur Unterstützung von Bars und Restaurants, die durch die Schließung im Rahmen von COVID-19 geschwächt wurden. Wir sind erschüttert, wenn wir mit ansehen müssen, wie unsere langjährigen Partner und Freunde praktisch über Nacht ihre Existenzgrundlage verlieren, während weltweit das Essengehen, das Nachtleben und die Unterhaltungsmöglichkeiten zum Erliegen kommen. Bacardi und unsere Marken, darunter BACARDÍ(R)-Rum, MARTINI(R)-Wermut- und Schaumweine, GREY GOOSE-Wodka, PATRÓN(R)-Tequila, BOMBAY SAPPHIRE(R)-Gin und DEWAR'S(R) Blended Scotch Whisky, versprechen 3 Millionen USD an finanzieller Hilfe und anderer Unterstützung, um den Menschen an der vordersten Front unserer Branche in dieser unvorstellbaren Zeit zu helfen. Diese Spende kommt zu den von unserer Tequila-Marke PATRÓN(R) in der vergangenen Woche zugesagten 1 Million USD hinzu. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005802/ de/ Es gibt etablierte Non-Profit-Organisationen, die den von dieser Pandemie schwer getroffenen Menschen in unserer Branche schnelle Hilfe leisten. Zu den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, gehören Another Round, Another Rally; CORE; die James Beard Foundation; Restaurant Workers' Community Foundation; und Tales of the Cocktail(R). Und weil unser Geschäft von Natur aus lokal ist, sind viele unserer Bemühungen weltweit an der Basis verankert - wir unterstützen Bars und Barkeeper in Ländern, Städten und Stadtteilen, um Partnern in Not finanzielle Unterstützung, Verpflegung und andere Notwendigkeiten in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. Dies ist erst der Anfang. Unsere Teams arbeiten hart daran, weitere Möglichkeiten zu finden, wie wir unserer Handelsgemeinde helfen können. Wir rechnen damit, dass noch mehr Einsätze und Aktivitäten folgen werden. Unsere Teams, Marken und Menschen vor Ort setzen sich dafür ein, bei dieser beispiellosen Notlage zu helfen. Bitte folgen Sie #RaiseYourSpirits auf Instagram, um an dieser Initiative teilzunehmen. 'Bacardi ist ein Familienunternehmen, und für uns ist das Geschäft etwas Persönliches. Wir sagen immer, dass die Liebe zu unseren Marken in Bars entsteht, und jetzt sind wir an der Reihe, ihnen unsere Liebe zu zeigen', sagte Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited. 'Wir haben heute nicht alle Antworten auf die Frage, wie wir am besten allen Menschen helfen können, aber wir sind entschlossen, alles zu tun, um unsere Branche durch diese Krise zu führen. Dies mögen die dunkelsten Tage für Bars und Restaurants sein, aber ich bin sicher, dass die Menschen, wenn wir alles überstanden haben, mit neuer Lebensfreude aus der Isolation hervorgehen und gemeinsam mit Freunden und Familie feiern werden.' Über Bacardi Limited Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ(R) Rum, GREY GOOSE(R) Wodka, PATRÓN(R) Tequila, DEWAR'S(R) Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE(R) Gin, MARTINI(R) Wermut und Schaumweine, CAZADORES(R) 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S(R) Scotch Whisky, ST-GERMAIN(R) Holunderblütenlikör und ERISTOFF(R) Wodka. Das vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BacardiLimited oder Instagram @BacardiLimited1862. Genießen Sie verantwortungsbewusst! Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200324005802/de/ Kontakt:

