BAI hat die Finalisten für die 2020 BAI Global Innovation Awards bekannt gegeben, das prestigeträchtigste Auszeichnungsprogramm der Branche, mit dem neue und innovative Lösungen in der weltweiten Finanzdienstleistungsbranche gewürdigt werden.

Mit den bereits im zehnten Jahr verliehenen BAI Global Innovation Awards werden führende Finanzdienstleistungsorganisationen auf globaler Ebene ausgezeichnet. In diesem Jahr wurden Hunderte von Nominierungen von Branchenführern entgegengenommen, die zeigen, wie ihre Organisationen Innovationen nutzen, um ihre Herausforderungen auf kreative und wirkungsvolle Weise zu bewältigen. Jede Nominierung wird vom Innovation Circle bewertet, einem Gremium globaler Innovationsführer im Finanzdienstleistungsbereich, das jede Einreichung hinsichtlich Einzigartigkeit und Auswirkung auf Verbraucher, Mitarbeiter, Gemeinden und die Branche bewertet, um die besten Innovationen des Jahres zu ermitteln.

Die Finalisten der BAI Global Innovation Awards 2020 sind:

Verbraucherprodukte im Bereich Dienstleistungsinnovation

* Bank Pekao S.A., Polen: PeoPay KIDS * CaixaBank S.A., Spanien: HolaBank - Onboarding + mortgageNow * FNB Life, Südafrika: Dynamic Life - Home * Meridian Credit Union, Kanada: Meridians Price Drop (Preissenkung bei Meridian)

* OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (Shenzhen), China: Smart Fast Claim

Innovation im Bereich Kundenerlebnis

* Bank of Montreal, Kanada: BMO AI Cashflow Prediction (BMO KI-Cashflow-Vorhersage)

* Commonwealth Bank of Australia: Bill Sense * DBS Bank Ltd, Singapur: DBS Chatbot - Guided Conversation (Geführte Konversation)

* Finicity, USA: Empowering the Customer Through Open Banking & Credit Decisioning (Befähigung des Kunden durch offenes Banking und Kreditentscheidungen)

* FNB Life, Südafrika: We've Got You COVI(R)D

Innovation im Bereich Humankapital

* Citizens Financial Group, USA: Jamie Virtual Career Assistant (Virtueller Karriere-Assistent Jamie)

* SberBank, Russland: Employee Digital Care Program (Digitales Mitarbeiterbetreuungsprogramm)

* Ziraat Bank, Türkei: Hidden Power of Communication (Verborgene Kraft der Kommunikation)

Interne Prozessinnovation

* CaixaBank S.A., Spanien: The New Mobility Section at Now (Der neue Mobilitätsabschnitt bei Now)

* DenizBank, Türkei: Digital Scorecard (Digitale Scorecard) * ICICI Bank, Indien: OPTIMUS - Payment Invoicing and ID Card Issuance System (Zahlungsabrechnungs- und ID-Kartenausgabesystem) * OneConnect Smart Technology Co., Ltd. (ShenZhen), China: Smart Contract Cloud Platform (Cloud-Plattform für Smart Contracts) * SberBank, Russland: Contact Center Internal Improvement Process (Interner Verbesserungsprozess im Kontaktcenter)

Innovation im Bereich Marketing

* Emirates NBD Bank, Vereinigte Arabische Emirate: Emirates NBD Anti-Phishing 'It Wasn't Me' Campaign (Anti-Phishing-Kampagne 'Ich war's nicht') * imaginTech S.A., Spanien: New imagin, a New Way to Communicate (Das neue imagin, eine neue Art zu kommunizieren) * Synchrony, USA: Millie: A Multi-Channel Personal Finance Platform for Women (Millie: Eine Multi-Channel-Plattform für persönliche Finanzen für Frauen)

RegTech-Innovation

* Abu Dhabi Global Market Financial Center (ADGM), Vereinigte Arabische Emirate: ADGM and ClauseMatch collaborate to launch Regulation 2.0 (ADGM und ClauseMatch kooperieren für die Einführung von Regulation 2.0) * Fino Payments Bank, Indien: Enterprise Risk & Fraud Management solution (Unternehmenslösung für Risiko- und Betrugsmanagement) * KAL ATM Software, Deutschland: New approach to costly and disruptive ATM hardware upgrades (Neuer Ansatz bei kostspieligen und disruptiven Hardware-Upgrades bei Geldautomaten) * Ping An Technology (Shenzhen) Co. Ltd., China: Pingan Beehive Federated Intelligence Platform (Pingan 'Bienenstock'-Plattform für vernetzte Intelligenz)

Innovation im Bereich Produkte oder Dienstleistungen für kleine Unternehmen

* Aliasware, Inc., USA: PayVus Small Business Credit Card (PayVus-Kreditkarte für kleine Unternehmen)

* Banco Bradesco, Brasilien: Open Banking Initiative: Portal MEI, Solutions for the Individual Micro Entrepreneur (Initiative für offenes Bankwesen: Portal MEI, Lösungen für den individuellen Kleinstunternehmer) * Ä°ŒŸbank, Türkei: TekCap

* RBC Ventures, Kanada: Ownr

Societal and Community Impact Innovation (Gesellschaftliche und gemeinschaftsbezogene Innovation mit Wirkung)

* Citi Ventures Studio, USA: City Builder (Städtebauer) * Union Bank of the Philippines: UBX SeekCap * Woodforest National Bank, USA: Woodforest CEI-Boulos Opportunity Fund

Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten der BAI Global Innovation Awards 2020. Die Gewinner werden im Februar bekannt gegeben. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte BAI Global Innovation Awards.

Über BAI

Als gemeinnützige, unabhängige Organisation stellt BAI seit mehr als 95 Jahren die am besten umsetzbaren Einblicke für die Finanzdienstleistungsbranche bereit und ermöglicht es Führungskräften, tagtäglich intelligente Geschäftsentscheidungen zu treffen. Wir führen für mehr als 40 der führenden US-amerikanischen Banken tiefgreifende eigenständige Recherchen durch, unterstützen mehr als 2.100 Finanzdienstleister bei Schulungen für Compliance und professionelle Entwicklung, haben mit unseren BAI Banking Strategies-Berichten, Podcasts und Webinaren eine anerkannte, relevante Vordenkerrolle übernommen undbieten außerdemspezielle Veranstaltungen und Programme an. Weitere Informationen finden Sie unter www.bai.org.

